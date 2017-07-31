MTV ödeme işlemi nasıl yapılacak? Motorlu Taşıtlar Vergi borcu ödeme ekranı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ve Gelir Vergisi ödemelerinin bugün son günü. Şimdi ödemeyi son güne bırakan vatandaşlar, ödemeleri nasıl yapacağını araştırıyor. Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi www.gib.gov.tr'den ödeme işlemleri yapılabiliyor. MTV ödemeleri hakkında tüm merak edilenler

7020 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemesi için bugün son gün. Bugün ödeme yapmayan borçlular yapılandırma haklarını kaybedecek. Öte yandan gelir vergisi ve MTV taksit ödemelerinde de süre bugün itibariyle doluyor.

Kimler borç yapılandıramaz?

Yeniden yapılandırılan borçların, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Gelir Vergisinin taksit ödemeleri için vergi daireleri bugün gece yarısına kadar açık olacak.

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 2017 yılının mart ayından temmuz ayına ertelenen 3. taksit ödeme dönemi ile 7020 sayılı yapılandırma kanunundan yararlanan mükelleflerin borçlarının birinci taksit ödemeleri için süre bugün dolacak. Ödemeler için vergi daireleri gece yarısına kadar mesai yapacak. Özellikle birikmiş borçların ödenmesinde büyük kolaylık sağlayan 7020 sayılı kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk taksitin mutlaka ödenmesi gerekiyor.

Öte yandan, 1 Temmuz'da başlayan 2017 yılı MTV ile 2016 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisinin ikinci taksit ödemeleri için de bugün son gün.

Mükellefler söz konusu taksit ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sayfası aracılığıyla kredi kartı ve banka kartı ile yapabilecek. Ödemeler GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, banka şubeleri ve ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor. MTV bu yıl 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobiller için yıllık 646 lira olarak belirlenirken, vatandaşların bugün sonuna kadar 323 lira ödemesi gerekiyor. İkinci taksit tutarları aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp arasındaki otomobiller için 517,5 lira, 1601-1800 santimetreküp arasındaki otomobiller için 913,5 lira, 1801- 2000 santimetreküp arasındaki otomobiller için bin 439 lira olarak tahsil ediliyor.

MTV VE GELİR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ

Öte yandan, 1 Temmuz'da başlayan 2017 yılı MTV ile 2016 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödemeleri de pazartesi günü sona erecek.

Son güne kadar mükellefler söz konusu taksit ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sayfası aracılığıyla kredi kartı ve banka kartı ile yapabilecek. Ödemeler GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, banka şubeleri ve ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi de GİB'in internet sitesi üzerinden ödenebiliyor. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Motorlu taşıtlar vergisi bu yıl 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobiller için yıllık 646 lira olarak belirlenirken, vatandaşların bu ay sonuna kadar 323 lira ödemesi gerekiyor. İkinci taksit tutarları aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp arasındaki otomobiller için 517,5 lira, 1601-1800 santimetreküp arasındaki otomobiller için 913,5 lira, 1801- 2000 santimetreküp arasındaki otomobiller için bin 439 lira olarak tahsil ediliyor.

Vatandaşların muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmaması için ödeme işlemlerini son güne bırakmaması önem arz ediyor.

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

MTV taksit ödeme işlemleri online sistem üzerinden gerçekleşebilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı' nın internet sitesinde anlaşmalı bankaların kredi kartları ile ödeme yapılabiliyor. Ödeme işlemleri iki taksit şeklinde ödenebileceği gibi, tek seferde de ödenebiliyor.

MTV FİYATLARI

Motorlu Taşıtlar Vergisi fiyatları araç türüne ve yaşına göre değişiklik gösteriyor. Resmi Gazete’de yer alan ilgili tebliğ uyarınca, 1-3 yaş arası 1,600 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1,827 lira; 1,800 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2,878 lira MTV alınacak.