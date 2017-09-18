Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Mobil okul timleri görev başında

    Mobil okul timleri görev başında

    Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, (DHA)
    18.09.2017 - 10:02 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 10:02

    2017-2018 Eğitim- Öğretim dönemi başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan okullarda güvenli eğitim ortamlarının sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin işbirliği projesi kapsamında okul çevrelerinde güvenlik önlemleri aldı.

    Bu kapsamda hazırlanan İstanbul Güvenli Eğitim Projesi ile Türkiye’de ilk defa uygulanan Mobil Okul Timleri (MOT) devreye girdi. Timler bugün ilk görevlerini yaptı. Tüm okullarda görev yapan MOT’lar içerisinde Çocuk Polisi, Asayiş Polisi, Toplum Destekli Polisi, Trafik Polisi olmak üzere 4 personel yer alıyor. MOT yazılı yelekler ile sivil olarak görev yapan ekipler okul çevrelerinde bekleyen kişilere yönelik GBT kontrolü ve üst araması yaptı. Ayrıca okul önünden geçen araçlar da durdurularak sürücülere ehliyet ve ruhsat kontrolü yapıldı. Okul civarındaki parklarda da denetim yapan ekipler buralardaki kişilerin de GBT ve üst aramasını yaptı

    Etiketler: istanbul , OKUL , Polis
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri