Mobil okul timleri görev başında

Bu kapsamda hazırlanan İstanbul Güvenli Eğitim Projesi ile Türkiye’de ilk defa uygulanan Mobil Okul Timleri (MOT) devreye girdi. Timler bugün ilk görevlerini yaptı. Tüm okullarda görev yapan MOT’lar içerisinde Çocuk Polisi, Asayiş Polisi, Toplum Destekli Polisi, Trafik Polisi olmak üzere 4 personel yer alıyor. MOT yazılı yelekler ile sivil olarak görev yapan ekipler okul çevrelerinde bekleyen kişilere yönelik GBT kontrolü ve üst araması yaptı. Ayrıca okul önünden geçen araçlar da durdurularak sürücülere ehliyet ve ruhsat kontrolü yapıldı. Okul civarındaki parklarda da denetim yapan ekipler buralardaki kişilerin de GBT ve üst aramasını yaptı