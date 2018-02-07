Miroğlu'nun büyük acısı

Miroğlu’nun ölüm haberinin duyulmasından sonra siyasiler başsağlığı için Ankara’daki hastaneye gittiler. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede Orhan Miroğlu, eşi Canan ve kızı Hiva Miroğlu’na başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, hastane çıkışında “Allah kimseye evlat acısı vermesin, en zor acılardan birisidir” dedi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan, Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çalışma Bakanı Julide Sarıeroğlu ve milletvekilleri de taziye ziyaretinde bulundu. Başbakan Binali Yıldırım da Miroğlu’nun Mardin’deki cenaze törenine katıldı.



