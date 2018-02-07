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    Miroğlu'nun büyük acısı

    Selahattin SÖNMEZ/ANKARA
    07.02.2018 - 21:44 | Son Güncelleme:

    AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun yoğun bakımda tedavi gören 25 yaşındaki oğlu Zerdeşt Miroğlu, hayatını kaybetti.

    Miroğlu’nun ölüm haberinin duyulmasından sonra siyasiler başsağlığı için Ankara’daki hastaneye gittiler. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede Orhan Miroğlu, eşi Canan ve kızı Hiva Miroğlu’na başsağlığı diledi.

    Miroğlunun büyük acısı

    Kılıçdaroğlu, hastane çıkışında “Allah kimseye evlat acısı vermesin, en zor acılardan birisidir” dedi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan, Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çalışma Bakanı Julide Sarıeroğlu ve milletvekilleri de taziye ziyaretinde bulundu. Başbakan Binali Yıldırım da Miroğlu’nun Mardin’deki cenaze törenine katıldı.

    Etiketler: gazetehaberleri , orhan miroğlu , miroğlu , son dakika
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