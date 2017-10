Microsoft'un yeni oyun canavarı Xbox One X Türkiye'de!

Microsoft “Project Scorpio” adıyla anılan yeni oyun konsolunun Türkiye fiyatı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, Microsoft Xbox One X ülkemizde 2 bin 699 TL’lik fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Microsoft Xbox One X'in özelliklerine gelince... Microsoft’un yeni oyun konsolunda 8 çekirdekli Jaguar işlemci, 12 GB DDR 5 RAM bulunuyor. Modelde 1 TB hard disk ve 4K UHD Blu Ray gibi özellikle yer alıyor. Microsoft Xbox One X konsolunu 7 Kasımda dünya çapında satışa sunmayı planlıyor.



Tüm mevcut Xbox One aksesuarları yeni Xbox One X’te de çalışacak. Microsoft yeni Xbox One X’in şimdiye kadar üretilmiş en küçük Xbox oyun konsolu olduğunu söylüyor. Yeni konsol için çıkacak ilk oyunlardan bir tanesi Forza Motorsport 7 olacak, bu oyun doğal 4K çözünürlükte ve 60fps destekli olarak çıkacak.





Xbox One sahiplerinin hesaplarını ve oyunlarını direkt olarak aktarabileceği müjdesi de verildi.

Xbox One X'in ABD fiyatı ise 499 dolar.