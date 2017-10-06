Microsoft Edge Android telefonlar için yayında!

Microsoft, kendi geliştirdiği web tarayıcısı Edge'i Android ve iOS'a getiriyor. Firma böylece son yıllarda Android'e verdiği ağırlığı kesintiye uğratmamış olacak.

Android ve iOS kullanıcıları, bilgisayara geçtiklerinde Microsoft Edge'de kaldıkları yerden devam edebilecekleri. "PC'de devam et" işlevi, mobil Edge'in en temel işlevlerinden biri ve mobilde istediğiniz gibi görünmeyen veya büyük bir ekranda ve klavyeyle kullanmak istediğiniz sitelere hızla ulaşmanızı sağlıyor.





Microsoft Edge'in iOS ve Android sürümü, yer işaretlerinize, geçmişinize, okuma listenize ve ekitaplarınıza da erişim sunuyor. Uygulamanın arayüzü, masaüstündeki Microsoft Edge'e oldukça benziyor; yani Microsoft, masaüstündekine benzer bir görünüm sunmaya çalışmış. Bununla birlikte masaüstündeki tüm işlevler, telefonda henüz yok.





Eksikliğini hissettiğiniz en önemli özelliklerden bir tanesi, sekme eşitleme. Gezintiye PC'de devam etme işlevi benzer bir işlev ancak sekmeleriniz ve geçmişiniz, masaüstü Edge ile henüz paylaşılmıyor. Microsoft'tan Joe Belfiore, bunu desteklemek için biraz daha çalışmalarının gerektiğini söylüyor. Yani gelecekte bu işlevin sunulmasını umabiliriz.

Edge'in sizi Bing arama motoruyla kısıtlayacağını düşünüyor olabilirsiniz ancak isterseniz Google ve hatta Yahoo'yu bile seçebiliyorsunuz. iOS'ta Webkit, Android'de ise Blink rendering motorunu kullanan tarayıcı, bütünleşik bir reklam engelleme işlevi sunmuyor.

Edge bugün Apple'ın TestFlight programı için yayınlanıyor. Tarayıcı, Google Play'e Google'ın test programı yoluyla yakında dahil olacak. Microsoft Edge mobile'ı denemek istiyorsanız, buradan kaydolabilirsiniz. Microsoft, final sürümü bu senenin sonunda yayınlamayı planlıyor.



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