Mesajlaşma KAVGASI

Ücretsiz mesajlaşma servisleri sunan Facebook ile iletişim operatörleri arasındaki gerginlik artıyor. Mobil Dünya Kongresi’ne katılan operatörler CEO’ları ücretsiz mesajlaşma servislerinin düzenlenmesini isterken, Facebook CEO’su Zuckerberg buna karşı çıktı.

İLETİŞİM operatörleriyle ücretsiz mesajlaşma ve konuşma servisleri arasındaki gerginlik hızla artıyor. Bunun son tartışması ise Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile World Congress) yaşandı. ‘İnovasyonun Eşiğinde’ adlı oturuma katılan iletişim operatörü şirketlerinin CEO’ları ücretsiz mesajlaşma ve konuşma servisi sunan Facebook, WhatsApp ve Viber gibi şirketlerin düzenlenmesini istedi. Birçok CEO, bu ücretsiz mesajlaşma ve konuşma servislerinin operatörler üzerinden iletişim sağladığını ve tüm iletişim trafiğinin operatörler tarafından sağlandığını öne sürdü.



OPERATÖR DEĞİLİZ

Mobil Dünya Kongresi’nin akşamki oturumunda ise Facebook CEO’su Mark Zuckerberg vardı. Zuckerberg, operatörler ve ücretsiz internet üzerine açıklamalar yaptı. Genç CEO, ücretsiz mesajlaşma ve konuşma servislerinin kullanılabilmesi için operatörlerin şu anda vazgeçilmez araçlar olduğunu vurguladı. Ancak Zuckerberg, düzenleme konusunda ise operatör CEO’ları ile aynı fikirde değil. İnsanların iletişim ihtiyaçlarını gidermek için ücretsiz mesajlaşma ve konuşma servislerinin geliştirmeye devam ettiklerinin altını çizen Zuckerberg, “Bu konuda söyleyecek çok fazla şey yok. Çünkü biz operatör değiliz. İnsanların iletişimlerini sağlayacak altyapıyı sağlamıyoruz. Bu altyapı üzerinden insanların iletişim ihtiyaçlarını gidereceği bir servis sunuyoruz. WhatsApp, Facebook Messenger gibi ücretsiz mesajlaşma ve konuşma servislerinin düzenlenmesine karşıyım” diye konuştu.



ÜCRETSİZ İNTERNET

Zuckerberg’in konuşmalarının satır aralarında iletişim operatörlerini oldukça rahatsız edici ifadeler de vardı. Gana, Kenya ve Zambiya, Kolombiya ve Hindistan’da hizmete açtığı ücretsiz internet projesi internet.org’tan bahseden Zuckerberg, bu projenin dünya çapında kullanılabilmesi için ciddi çaba sarfetmeye başladıklarını söyledi. Zuckerberg, hatta bunun için benzer bir projeyi yapan Google ile işbirliği yapabileceklerini ifade etti. Google’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı olan Sundar Pichai ile sık sık görüştüklerini dile getiren Facebook CEO’su, söz konusu işbirliği ile ücretsiz interneti global düzeye yayabileceklerini sözlerine ekledi.



İnsansız hava araçları üzerine çalışıyoruz

FACEBOOK, şu anda internet bağlantısı sağlayan ve güneş enerjisiyle yıl yere inmeden uçabilen uçaklar üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Ücretsiz internet platformu Internet.org’ta kullanılması planlanan bu uçaklara yeni projelerde ekleniyor. Konuşması sırasında Facebook’un şu anda insansız hava araçları olarak bilinen ‘drone’lar üzerinde çalıştığını ifade eden Zuckerberg, daha hızlı internet bağlantısı için lazer teknolojileri de geliştirdiklerini de açıkladı.



4G oyunun kurallarını değiştirecek

TÜRK Telekom Grubu CEO’su Rami Aslan, bugün ihale şartnamesi açıklanacak yeni mobil iletişim teknolojisi 4G’nin sektördeki oyunun kurallarını değiştireceğini söyledi. Aslan dünyanın çevresini 5 kez dolaşacak uzunluğa sahip fiber altyapısı ile Türk Telekom Grubunun 4G’de en güçlü aktör olacağını belirterek, “Bugünlerin geleceğini öngörerek 4-5 yıldır fibere büyük yatırım yapıyoruz. 4G’yi bir tehdit olarak değil, fırsat olarak görüyoruz” dedi.



193 BİN KM FİBER

Ülkedeki en geniş fiber ağın Türk Telekom tarafından sunulduğunu vurgulayan Aslan, “Hükümetin 2023 hedefleri doğrultusunda bilgi toplumuna dönüşme sürecinde 4G çok kritik bir rol oynamaktadır. Biz de bu alandaki en önemli aktörlerden biriyiz. Türk Telekom Grubu olarak, Türkiye’nin 81 ilini birbirine bağlayan 193 bin kilometrelik fiber altyapı döşedik. 2012-2014 yılları arasında hanelere ulaşan fiber altyapı uzunluğu yüzde 60 artış kaydetti. Grup olarak bu alandaki yatırımlarımıza devam ederken, Türkiye ekonomisinin teknoloji ile kalkınmasına destek olma sorumluluğuyla yatırımlarımızı çeşitlendiriyoruz” dedi. Grup olarak 10 yıl içerisinde 17 milyar TL’den fazla yatırım gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Aslan, bu süreç içerisinde yaptıkları toplam yatırımın sektörün yüzde 51’ine denk geldiğini dile getirdi.



SÜPER LİG İÇİN HEVESLİ

Televizyon yayıncılığı hakkında konuşmalarını sürdüren Aslan, bu alanda da her haneye ulaşma gayreti olacaklarını ifade ederek sözlerine şu şekilde devam etti: “Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz Tivibu lansmanı ile bu alandaki iddiamızı ortaya koyduk. TV yayıncılığında içeriğimizi zenginleştirmeye devam ederek büyümemizi sürdüreceğiz. TV yayıncılığı konusunda da her türlü içerik bizim için çok değerli. Bu nedenle bu alandaki fırsatları değerlendirme konusunda kararlıyız. Futbol hakları da bizim için önemli bir içerik. Zamanı geldiğinde en hevesli, istekli oyunculardan biri biz olacağız” diye yanıtladı.



Barselona’ya damga vuran icatlar



Ütopyaya yolculukta akıllı bileklik

HTC, ‘Ütopyaya yolculuk’ adındaki etkinlikte HTC One M9’un yanı sıra akıllı bileklik modeli HTC Re Grip ile dikkatleri üzerine çekti. Tasarımı ile başarılı görünen HTC Re Grip, 1.8 inçlik P-OLED dokunmatik ekrana sahip. Kullanıcıların spor ve günlük aktivitelerini ölçen yeni akıllı bileklik modeli, suya ve toza dayanıklı olarak geliştirildi. iPhone ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarla beraber çalışan HTC Re Grip’in şarjı, 3 güne kadar dayanabiliyor.



Nabza göre pedal sertliği

Ford, bu yıl da Mobil Dünya Kongresi’ne katılan şirketler arasındaydı. Şirket bu yıl, ‘MoDe’ adını verdiği prototip akıllı elektrikli bisiklet konseptini ilk kez görücüye çıkardı. Elektrik motorlu olan bisiklet, saatte 25 km hıza kadar çıkabiliyor. Kullanıcı pedal çevirerek bisikletini sürerken isterse elektrik motorunu nabza göre devreye sokabiliyor. Bu da pedalların sertliğinin ayarlanmasını sağlıyor.



Araç içinde 4G internet

Huawei, araçlar için ‘tak ve çalıştır’ 4G LTE mobil erişim noktası CarFi’yi tanıttı. Dayanıklı malzemelerden üretilen Huawei CarFi, araçları hareketli WiFi erişim noktalarına çevirerek gündelik yaşamı kolaylaştırmayı amaçlıyor. 150 Mbps’e ulaşan indirme hızı ve 10 cihaza kadar bağlantı kapasitesi sunan Huawei CarFi, ayrıca bir araçtan diğerine kolayca taşınabiliyor. Cihaz, araç çakmağı veya şarj aleti çıkışı olan tüm modellerde kullanılabiliyor.