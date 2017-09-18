Merkel için komisyon önerdi

ALMANYA’da yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre, yabancı ve İslam karşıtı parti AfD, 24 Eylül seçimlerinde yüzde 12 oy alarak ülkenin üçüncü partisi olacak. Reuters’in haberine göre AfD’nin bu başarısına rağmen Almanya’da hiçbir parti onlarla işbirliği yapmayacak. Hatta mecliste dahi yan yana oturmak istemiyor.

Dışişleri Bakanının Nazilere benzettiği AfD’nin başbakan adayı Alexander Gauland ise eleştirileri kabul etmiyor. Nazi olmadıklarını ve partilerinin çok sevildiği için bu etiketin yakıştırıldığını söylüyor.

‘PARLAMENTODA SESİMİZ ÇIKACAK’

Geçen hafta Frankfurt’ta yaptığı konuşmasında, “Kendi memleketimizde yabancı durumuna düşmeye başladık” diyen Gauland, başka bir toplantıda da, Almanların artık Nazi geçmişleri nedeniyle eleştirilmemeleri gerektiğini, halkın, Alman askerlerinin Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’ndaki başarılarıyla gurur duymalarını istemişti. Gauland, Almanya’nın Almanlara ait olduğunu ve bu ülkede Müslümanlara yer olmadığını söyledi.

Reuters’e konuşan Gauland, “Parlamentoda sesimiz çıkacak. Kolay bir muhalefet olmayacağız. Bayan Merkel’in bu ülkeye 1 milyon insanı getirmesini soruşturacak bir komisyon kurulmasını ve kendisinin bu nedenle ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz” dedi.

AfD’NİN GÖRÜŞLERİ ÖNE ÇIKABİLİR

Seçimler yaklaşırken en olası ihtimal olarak görülen bir sonuçla eğer CDU yine Sosyal Demokratlar’la koalisyon kurarsa, AfD meclisin üçüncü büyük partisi olacak. Bu durumda AfD, güçlü bütçe komisyonunun başkanlığını yapacak ve bütçe müzakerelerini yönetecek. Böylece hükümet politikalarında AfD’nin görüşleri ön plana çıkabilecek.

AfD icra kurulu üyesi Georg Pazderski Reuters’e yaptığı açıklamada, parlamentodaki konuşmalarında göçmen krizinin ülkeye maliyetini, Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği ile ilgili sorunları gündeme getireceklerini söyledi.