Meral Akşener'e 'Maho'lu tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, son günlerde MHP ile ilgili sosyal medya ve basında yer alan istifa iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Büyükataman, sosyal medyadan ve "bazı eski tüfek Marksistlerin köşelerinden" MHP'ye "kin aktığı" ifadesini kullanarak, "Ülkücü hareketin 12 Eylül sonrasında MHP çatısı altında varlığını sürdürmesinin engellenmesi için oyun ve tezgahlara başvurulduğunu" ileri sürdü. Büyükataman, şunları söyledi:

"Türk milletinin tarihi varlığını hazmedemeyen, Türk’ün vatanını çekemeyen ne kadar sicili bozuk, suç dosyası kabarık, fikriyatı bulanık, zihni karışık varsa ellerini ovuşturmaktadır. Şimdi de çıkmışlar ’MHP Kocaeli Gölcük İlçe Teşkilatı yönetimi ve üyelerinden 410 kişi ve MHP Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 215 kişi istifa etti’. 250 istifa, 300 istifa gibi asılsız mesnetsiz haberlerle kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Gazete sütunlarında yalan devleşmiş, aldatma derinleşmiştir. Bu sayıda elimize ulaşan bir istifa söz konusu olmadığı gibi bahsi geçen yerlerdeki müstafilerin sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir."

'SÖZDE İSTİFA, SÖZDE ANKET'

İstifalarla ilgili "sözde" nitelemesinde bulunan Büyükataman, yine "sözde" diye andığı anketlerle kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye ve algı yönetimi yapılmaya çalışıldığını söyledi. Büyükataman, "Bunların MHP aleyhinde algı oluşturmaya dönük propaganda ve kampanyaları ters tepecektir" dedi.

MHP'nin Türk siyasetinin önemli ve vazgeçilmez bir aktörü olduğunu dile getiren MHP Genel Sekreteri Büyükataman, istifalarla ilgili şunları söyledi:

"MHP’nin Türk milletinin vicdanında edindiği yeri yok etmeye kılıç artığı eski Marksistlerin gücü yetmez. Yapılan bütün yorumların, uygulanan algı yönetimi metotlarının arkasında kirli bir hesap yatmaktadır. Çünkü siyaset ve medya, MHP tabanına gözünü dikmiştir. Aramızda bulunuyorken partimizin lehine hiçbir hayırlı çalışma ve gayret göstermeyenlerin, şimdilerde istifa etmeleri nezdimizde hiçbir anlam ifade etmez. Nefisleri hesabına partimizden istifade edemeyenler istifa etmiş ne gam? Hayatlarında MHP’ye hayrı dokunmamış, anılarımızı paylaşmamış, ülkülerimizi anlamamış, mücadelemize katılmamış, katılsa bile hep kenarda durmuş zihniyeti kömürleşmiş, kalbi taşlamış güruh kendilerine başka meşguliyet bulmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin birlik ve bütünlüğünü çekemeyenlerin fitne çıkarma gayretleri, tartışma ve hizip çıkarma arayışları beyhude bir çabadır. Ve mutlaka da terse dönüp sahibini vuracaktır. Milliyetçi Hareket, ağır tahribatlara rağmen Türk milletinin dimdik ayakta kalmış son kalesidir."

Açıklamasında, MHP'yi hedef aldığını ileri sürdüğü kişiler için "siyaset kalpazanları", "siyasi kapkaççılar" diyen Büyükataman, "Milliyetçi hareket sahipsiz değildir. Okyanus ötesinden beslenen kökü içerideki dış mihraklar bedeli ne olursa olsun amaçlarına ulaşamayacaklardır" dedi.

"Tasmalı hainler deliye dönüp nifak yangında kül olacaklardır" ifadesini kullanan MHP'li Büyükataman, açıklamasında muhalefet partileri ve terör örgütlerini bir arada sıralayarak, şu iddialarda bulundu: "CHP’sinden HDP’sine; oradan Perinçekgillere, PKK’sından FETÖ’süne kadar kim ne yaparsa yapsın, Türk milletinin kendi kaderine sahip çıkma hakkına operasyon yapamayacaklardır. Dün Türkeş’siz MHP, MHP’siz Türkiye planlayanların yeni taktik ve oyunlarına direndik; MHP’siz hükümet, MHP’siz Meclis isteyen şerefsizlerle sonuna kadar mücadele ettik. Şimdi de oyunları bozacağız, oyuncuları perişan edeceğiz."

BANKER BİLO'LU ÖRNEK

"Ülkücülüğün patenti MHP’dedir" diyen Büyükataman, Meral Akşener'i ima ederek şu ifadeleri kullandı: "Eski bir Yeşilçam yapımı olan Banker Bilo filmindeki gibi, Maho köylüleri Almanya’ya götüreceğim diyerek, günlerce kamyon kasasında gezdirdikten sonra nasıl İstanbul’un bir dağ yamacında bıraktıysa, peşinden gittikleri zatın istifacıları, sizi iktidara götürüyorum deyip uçurumun kenarına bırakacağı aşikardır. Bu onların meselesidir, ancak bu müstafilerden tek isteğimiz gittikleri yerin yenisi olmalarıdır."





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