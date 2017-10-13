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    Melih Gökçek'ten veda gibi sözler: Verilen imkanlarla...

    Murat YILMAZ/ANKARA
    13.10.2017 - 23:15 | Son Güncelleme:

    Hakkında ‘istifa edeceği’ yönünde iddialarla gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara’nın başkent oluşunun 94. yıldönümü programında yaptığı hizmetlerin sunumunu yaparken “Verilen imkanlarla bunları yaptık. Ankara çok daha güzellerine layıktır. Bundan sonraki yıllarda çok daha güzel şeyler de yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

     

    Ankara’nın başkent oluşunun 94. yıldönümü nedeniyle, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde özel program düzenlendi.

    Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı programda, son günlerde hakkında istifa iddiaları konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de “Eski Ankara, Yeni Ankara” isimli bir sunum yaptı.

    VERİLEN İMKANLARLA BUNLARI YAPTI
    Sunumun sonunda dikkat çekici ifadeler kullanan Gökçek, “Bu hizmetleri gerçekleştirdik, bu hizmetleri gerçekleştirirken özellikle Sayın Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma ve hükümetime teşekkürlerimi, şükranlarımı bir kez daha sunuyorum. Herşey imkan demektir, verilen imkanlarla bunları yaptık. Ankara çok daha güzellerine layıktır. Bundan sonraki yıllarda çok daha güzel şeyler de yapılacaktır” dedi.

     

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