Melih Gökçek'in yerine kim gelecek? Abdülkadir Selvi açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa edeceği iddiaları gündemden düşmezken, Gökçek’in yerine gelecek isimler de konuşulmaya başlandı.

GÖKÇEK'İN YERİNE TİRYAKİ

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdülkadir Selvi, CNN Türk canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Selvi, Melih Gökçek'in yerine, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin gelebileceğini açıkladı.

Öte yandan, Hürriyet Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel'in kulislerden aktardığına göre ise CHP aday çıkarmayı düşünmezken, MHP'nin

AK Parti'yi destekleyeceğini öne sürdü.

VEYSEL TİRYAKİ KİMDİR?

Dr. Veysel Tiryaki, 1965 yılında Bolu’nun Dörtdivan ilçesi Yukarıdüğer Köyü’nde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi Bolu’da tamamlayan Veysel Tiryaki, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazandı. Mezuniyetinin ardından kısa bir süre Maliye Bakanlığı’nda Denetim Elemanı olarak görev yaptıktan sonra kaymakamlık sınavını kazanarak, yeni görevine başladı.

Veysel Tiryaki, 1990 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri olarak Ağaçören (Aksaray), Tufanbeyli (Adana), Hasankeyf (Batman) ve Arhavi (Artvin) ilçelerinde Kaymakamlık; Artvin ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcısı olarak çalıştı.

2003 yılında Ankara’ya tayini çıktıktan sonra İçişleri Bakanlığı’nda Daire Başkanı olarak görev yaptığı sırada Altındağ’ın bir gecekondu mahallesine taşınan Veysel Tiryaki yavaş yavaş ilçeyi tanımaya başladı. 2004 yılının ilk günü Ankara’ya geleli henüz çok kısa bir zaman olmuşken memuriyetten istifa etti ve Ak Parti’den Altındağ Belediye Başkanlığı için aday oldu.

Veysel Tiryaki, 29 Mart 2004 yılında Altındağ Belediye Başkanı seçildi. 2009 yılında ikinci kez Ak Parti’den Altındağ Belediye Başkanı adayı gösterildi ve Ankara’da en yüksek oy oranı ile tekrar seçildi. 30 Mart 2014 seçimlerinden de zaferle çıktı. Üçüncü kez belediye başkanı seçildi. %64 oy alarak önemli bir rekora imza attı.

1992 yılında Yerel Yönetimler ve Mesleki incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere'de kalan Veysel Tiryaki, 1998 - 1999 yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde "Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans" programını tamamladı. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda master programını tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı’nda Doktorasını tamamladı.

Veysel Tiryaki, evli, üç çocuğu var ve iyi derecede İngilizce biliyor.