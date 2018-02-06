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    Melih Gökçek giderken ağlayan bürokrata kötü haber

    Aysel ALP/ANKARA
    06.02.2018 - 11:04 | Son Güncelleme:

    Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek görevinden ayrılırken gözyaşlarına boğulmasıyla tanınan ANKET AŞ Genel Müdürü Belma İlhan görevden alındı.

    Melih Gökçek giderken ağlayan bürokrata kötü haberANKARA Büyükşehir Belediyesi'nde Melih Gökçek dönemi bürokratlarını görevden almalar devam ediyor.  Başkan Mustafa Tuna dün de ANKET AŞ (Ankara Kültür Etkinlikleri Ticaret AŞ)  Genel Müdürü Belma İlhan'ı görevden aldı.

    İlhan, Gökçek'in veda toplantısında yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarını tutamamıştı. ANKET AŞ, Gökçek döneminde belediyenin kültür, sanat, reklam, tanıtım hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştu. 

    Gökçek, "İstifamı Recep Tayyip Erdoğan istedi. Emir demiri keser. Başarısız olduğumuzu düşündüğüm, yorgun olduğum için değil sadece ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum'' sözleriyle görevi bıraktığını açıklamıştı. Gökçek bu konuşmayı yaparken Belma İlhan'ın gözyaşlarını tutamaması dikkat çekmişti. 

    Gökçek veda konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamadıGökçek veda konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamadı

    Etiketler: ANKARA , Melih Gökçek , görevden alındı , Belma İlhan , son dakika
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