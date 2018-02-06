Melih Gökçek giderken ağlayan bürokrata kötü haber

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nde Melih Gökçek dönemi bürokratlarını görevden almalar devam ediyor. Başkan Mustafa Tuna dün de ANKET AŞ (Ankara Kültür Etkinlikleri Ticaret AŞ) Genel Müdürü Belma İlhan'ı görevden aldı.

İlhan, Gökçek'in veda toplantısında yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarını tutamamıştı. ANKET AŞ, Gökçek döneminde belediyenin kültür, sanat, reklam, tanıtım hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştu.

Gökçek, "İstifamı Recep Tayyip Erdoğan istedi. Emir demiri keser. Başarısız olduğumuzu düşündüğüm, yorgun olduğum için değil sadece ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum'' sözleriyle görevi bıraktığını açıklamıştı. Gökçek bu konuşmayı yaparken Belma İlhan'ın gözyaşlarını tutamaması dikkat çekmişti.