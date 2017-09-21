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    Melania Trump'ın elbisesi sosyal medyanın diline düştü

    Hürriyet Haber
    21.09.2017 - 14:12 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 14:12

    ABD'nin Teksas eyaletinde afet bölgesine topuklu ayakkabıyla gitmeyi tercih edince eleştiri oklarının hedefi olan First Lady Melania Trump, bu kez de Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı konuşma sırasında giydiği elbiseyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

    BM'deki kıyafetine 'Willy Wonka' benzetmesi 

    BM'de ‘zorbalığın tehlikeleri ve çocuklar için iyi bir örnek olma' konulu konuşması sırasında Trump, Delpozo imzalı fosforlu pembe ve kabarık kollu bir elbise giymeyi tercih etti.

    First Lady'nin konuşmasında değindiği konu kadar, elbisesi de sosyal medyanın diline düştü.

    Melania Trumpın elbisesi sosyal medyanın diline düştü


    İnternet kullanıcılarından ABD Başkanı Donald Trump'ın da rakiplerine ‘zorbalık yaptığı' yorumları gelirken, Melania Trump'ın 3.000 dolar değerindeki elbisesi de 'Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası' filmindeki karakterin kıyafetine benzetildi.
    ​Bir Twitter kullanıcısı, "Binlerce dolarlık pembe Delpozo kıyafeti giyen Melania Trump ‘Hiçbir çocuk açlık çekmemeli' diyor" dedi.

    Melania Trumpın elbisesi sosyal medyanın diline düştü

    Etiketler: son dakika , Melania Trump , trump , bm , haber , haberler
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