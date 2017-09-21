Melania Trump'ın elbisesi sosyal medyanın diline düştü

BM'deki kıyafetine 'Willy Wonka' benzetmesi



BM'de ‘zorbalığın tehlikeleri ve çocuklar için iyi bir örnek olma' konulu konuşması sırasında Trump, Delpozo imzalı fosforlu pembe ve kabarık kollu bir elbise giymeyi tercih etti.

First Lady'nin konuşmasında değindiği konu kadar, elbisesi de sosyal medyanın diline düştü.







İnternet kullanıcılarından ABD Başkanı Donald Trump'ın da rakiplerine ‘zorbalık yaptığı' yorumları gelirken, Melania Trump'ın 3.000 dolar değerindeki elbisesi de 'Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası' filmindeki karakterin kıyafetine benzetildi.

​Bir Twitter kullanıcısı, "Binlerce dolarlık pembe Delpozo kıyafeti giyen Melania Trump ‘Hiçbir çocuk açlık çekmemeli' diyor" dedi.