Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Meksika'da dehşet veren görüntü! Yanından geçerken bina çöktü

    Meksika'da dehşet veren görüntü! Yanından geçerken bina çöktü

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 10:28 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 10:37

    Meksika'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde sallanan bir bina herkesin gözü önünde çöküyor.

    Meksika'da 7.1 büyüklüğündeki depremin boyutları ortaya çıkmaya devam ediyor. Depremde en az 248 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken depremzedeler yaşadıkları anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı. 

    Paylaşılan videolar depremin boyutlarını gözlerönüne seriyor. Depremin zarar verdiği binalara bakmak için sokakta çekim yapan bir kişi sallanan bir binayı çekmeye başlıyor. Bina herkesin gözü önünde çöküyor.

    Meksika'da tam 32 yıl önce 19 Eylül 1985'te meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki depremde en az 5 bin kişi ölmüştü. Puebla Valisi Tony Gali de Twitter'daki paylaşımında, Cholula kentinde bazı kiliselerin çan kulelerinin yıkıldığını, bazı binaların da hasar gördüğünü belirtti. 
    Ülkede 8 Eylül'de yaşanan 8,1 büyüklüğündeki depremde 96 kişi yaşamını yitirmişti

     

    Etiketler: Meksika , Deprem , Güney Amerika
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri