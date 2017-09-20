Meksika'da dehşet veren görüntü! Yanından geçerken bina çöktü

Meksika'da 7.1 büyüklüğündeki depremin boyutları ortaya çıkmaya devam ediyor. Depremde en az 248 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken depremzedeler yaşadıkları anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı.

Paylaşılan videolar depremin boyutlarını gözlerönüne seriyor. Depremin zarar verdiği binalara bakmak için sokakta çekim yapan bir kişi sallanan bir binayı çekmeye başlıyor. Bina herkesin gözü önünde çöküyor.

Meksika'da tam 32 yıl önce 19 Eylül 1985'te meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki depremde en az 5 bin kişi ölmüştü. Puebla Valisi Tony Gali de Twitter'daki paylaşımında, Cholula kentinde bazı kiliselerin çan kulelerinin yıkıldığını, bazı binaların da hasar gördüğünü belirtti.

Ülkede 8 Eylül'de yaşanan 8,1 büyüklüğündeki depremde 96 kişi yaşamını yitirmişti