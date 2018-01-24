Meclis'e Afrin bilgisi

Meclis’in bu haftaki tatilinin ardından çalışmalarına başlayacağı salı günü yapılması öngörülen bilgilendirmeyi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin yapması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan dün gazetecilerin sorusu üzerine özetle şunları söyledi: “Hükümetimiz, devletimiz en ince ayrıntılarıyla birlikte süreci takip ederken bizler de elimizden geldiğince Meclis’e düşen bir görev var mı yok mu, onları tartışıyoruz. Meclis’in açıldığı salı günü hükümet adına bir bakanımız Afrin’deki ‘Zeytin Dalı’ operasyonuyla ilgili Meclisimizi bilgilendireceklerdir. Hükümet, parti işleri başka, devlet yönetimi askerin bu konuda attığı adımlar başkadır. Ortak meselesidir. Malum partinin milleti sokağa çağırması yanlış işler yapması kendi tabanında karşılık bulmayacaktır ki gördüğümüz gibi kimse sokağa çıkmadı. CHP’nin de tutumunu doğru bulmuyorum. Başbakanımız tüm partilere bilgi verdi. Bu olumlu havanın mutlaka devam etmesinde fayda var.”



Turan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Meclis kararıyla “Gazi” unvanı verilmesi önerisiyle ilgili de “Yüreğimizde, gönlümüzde Cumhurbaşkanımız gazidir. Teknik olarak bunun tartışılması başka meseledir. Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi olsaydı dile getirirdi. Metin Bey’in kendi kanaatidir” dedi.