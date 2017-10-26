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    'Masaj yapayım' diye götürüp dolandırdı

    İHA
    26.10.2017 - 13:16 | Son Güncelleme:

    Adana'da 69 yaşındaki kişiyi evlilik vaadiyle dolandırdıkları ileri sürülen iki kadın, güvenlik kamerası kayıtları incelenerek yakalandı. Şüpheli kadınlardan birinin, kimliğini gizlemek için saçlarını kısa kestirerek erkek kıyafetleri giydiği ve kendisini "Kaan" olarak tanıttığı tespit edildi.

    Adana'da erkek gibi davranarak barda tanıştığı 69 yaşındaki kişinin, sözde halasıyla evlendirme vaadiyle 41 bin lirasını dolandırdığı ileri sürülen şüpheli ile iş birliği yaptığı kadın gözaltına alındı.

    Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki bara giden Şeref Y. (69), kendisini " Kaan" olarak tanıtan kişiyle sohbet etti. Bu kişinin, halasının bekar olduğunu ve kendilerini evlendirebileceğini söylemesi üzerine Şeref Y, teklifi kabul etti. Daha sonra kadınla tanışan Şeref Y, evlilik için hazırlık yapmaya başladı.

    Şeref Y, düğün masrafları için otomobilini 61 bin 500 liraya satıp, kadınla kuyumcuya giderek bin liraya yüzük satın aldı. Alışverişin ardından iki şüpheli, masaj yapma bahanesiyle kimsenin olmadığı ağaçlık alana götürdükleri yaşlı adamın çorabının arasına sakladığı 40 bin lirayı alıp kaçtı.

    Masaj yapayım diye götürüp dolandırdı

    Dolandırıldığını anlayan Şeref Y'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.
    Yaşlı adamın kadınla alışveriş yaptığı kuyumcunun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği İnci G. (42) ve onunla hareket eden diğer kişiyi yakaladı.

    ERKEK GİBİ DAVRANMIŞ

    Emniyetteki kimlik kontrolünde, Şeref Y'ye kendisini "Kaan" olarak tanıtan kısa saçlı, erkek kıyafetleri giyen şüphelinin, Güneş C. (34) isimli kadın olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Zanlı Güneş C, gazetecilerin soruları üzerine suçsuz olduğunu söyleyerek görüntülenmesine tepki gösterdi.

    Etiketler: masav , evlilik vaadi
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