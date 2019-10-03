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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadın Sağlığı

Yumurtalık Rezervi Azalan Kadınlar Hamile Kalabilir mi?

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Yumurtalık Rezervi Azalan Kadınlar Hamile Kalabilir mi?

"Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Namık Kemal Duru, son yıllarda geliştirilen tedaviler sayesinde erken yumurtalık yetmezliği yaşayan kadınların 'kendi yumurtalarıyla' gebe kalmasının mümkün olduğunu belirtti."

Hızlanmış yumurta rezervi kaybı ve 40 yaş öncesi erken menopoz, kadınların korkulu rüyası haline geldi. Ancak bu alanda son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar ise oldukça umut verici. Son yıllarda geliştirilen tedaviler sayesinde, erken yumurtalık yetmezliği olan kadınların ‘kendi yumurtalarıyla’ gebe kalması ve canlı bebekler doğurması mümkün.

Kadınların yumurta havuzu çocukluk, ergenlik ve erişkinlik dönemleri boyunca giderek azalma gösteriyor. Toplumda her 100 kadından 1’inin ise yumurta rezervi kaybı hızlı gelişip 40 yaşından önce menopoz ile sonuçlanıyor. Azalmış yumurtalık rezervi ve kaçınılmaz erken yumurtalık yetmezliği olan kadınlar sıklıkla infertilite (gebe kalamama) sorunuyla karşılaşırlar ve tedavisi en zor infertil hasta grubunu oluştururlar.

Bu hasta grubundaki önemli klinik problem, yumurtalıklarda istirahat halinde bulunan yumurtalar olması ve yumurtlama uyarıcı tedavi yapılmasına karşın, yumurta geliştirilememesidir. Bu hastalarda yüksek doz Yumurta Uyarıcı Hormon (FSH/Follikül Stimulan Hormon) tedavisiyle bile çok sınırlı sayıda yumurta elde edilebiliyor. Erken Yumurtalık Yetmezliği tedavisi için başvuran ailelere genellikle yumurta bağışı (Donasyon) öneriliyor.

Uyuyan hücreler uyandırılıyor

Erken yumurtalık yetmezliği tedavisinde In Vitro Aktivasyon tekniği uygulanıyor. Laparoskopik olarak yumurtalıktan küçük bir parça (0.5x0.5cm) alıyor, bunu da 1mm küplük parçacıklara ayırıyor ve periton içinde bir cep oluşturarak parçacıkları bu cebe aynı ameliyat seansında tekrar naklediliyor. In Vitro Aktivasyon Tedavisi ile tüp bebekle gebelik şansı artırılıyor. Bu işlemle yumurta içerisinde uyuyan hücrelerin uyandırılması amaçlanıyor. Daha sonra normal tüp bebek işlemlerine devam edilebiliyor ve erken yumurta yetmezliği bulunan kadınlarda dahi başarılı sonuçlar elde edilebiliyor.

İlk kez Japonya'da uygulandı

Bu yöntem ilk kez Japonya’da geliştirildi. Yumurtalık dokusunun In Vitro Aktivasyon tekniği ile aktif hale getirilmesi ve sonrasında tüp bebek tedavisi Japonya’da Saint Marianna Üniversitesi, Danimarka’da Kopenhag Üniversitesi, Çin’de Zhengzhou Üniversitesi ve İspanya’da La Fe Üniversitesi’nde başarıyla uygulanmakta. Erken yumurtalık yetmezliği bulunan kadınların bu teknikle ‘kendi yumurtalarıyla’ gebe kalabildiklerini ve canlı-normal bebekler doğurabiliyorlar.

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