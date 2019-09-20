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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriSibel Yaşar Şişman Müzik Zevkimiz Demansa Hayır Diyor!
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Sibel Yaşar Şişman>Müzik Zevkimiz Demansa Hayır Diyor!
Mahmure
20.09.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Müzik Zevkimiz Demansa Hayır Diyor!

Sibel Yaşar Şişman
Sibel Yaşar Şişman
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Sibel Yaşar Şişman
Sibel Yaşar Şişman
Müzik Zevkimiz Demansa Hayır Diyor!

"Merhaba Mahmure okurları, bu ay itibarıyla hayatın renklerine dair konularla sizlerle olacağım. İlk yazımı heyecanla yayınlamanın sevincini anlatmam mümkün değil İlk yazımda sizlere Alzheimer ve müzik arasındaki muazam bağlantıdan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü. "

Dünyada 40 milyona yakın Alzheimer hastası var, ülkemizde ise bu rakam 600 bin ile 1 milyon arası olarak tahmin ediliyor.  Peki bu kadar yaygın bir hastalığı müzikle iyileştirmek mümkün olabilir mi, ne dersiniz?

Araştırmalar şarkı dinlemenin veya şarkı söylemenin, Alzheimer hastalığı ve diğer demans türleri olan insanlar için duygusal ve davranışsal yararlar sağlayabileceğini gösteriyor. Çünkü mucize organımız beyin müzikal geçmişi Alzheimer hastalığına karşı korumaya alıyor.

Muazzam bir gerçek değil mi?

Müziğin psikolojimize etkisini yadsımak yalan olur. Müzik; stres, depresyon, sıkıntı, endişe gibi olumsuz duygu durumlarımızı azaltır. O yüzden müzik dinleyen / söyleyen insanlara; demansa yakalandığında ulaşmak, iletişim kurmak, müziği sevmeyenlere oranla daha kolaydır. Çünkü müzikle bazı şeyleri bağdaştırırız ve beyin bunu demansa karşı bile koruyor ve unutmuyor.

Elbette bu durumda dikkat etmeniz gereken çok önemli noktalar var;

* Sevdiklerinizin müzik zevki hakkında ne derece bilgi sahibi olduğunuz çok önemli. Eğer bilmiyorsanız çevrenizden destek almalısınız çünkü müzik zevkini bilmeden başlamak yorucu olabilir.
* Hangi müzik türü sevdiğinizin hayatındaki anılarını canlandırabilir diye bir düşünün.
* Şarkı önerileri için aile ve arkadaşlardan yardım alın.
* Ruh halini hazırlayın. Mesela yemek zamanı ya da günlük bakım rutini sırasında sevdiklerinizi sakinleştirmek için, dinlendirici bir müzik çalın ya da şarkı söyleyin.
* Sevdiğinizin ruh halini yükseltmek istediğinizde, daha iyimser veya daha hızlı tempolu müzikler kullanabilirsiniz.
* En önemlisi aşırı uyarandan kaçının. Müzik çalarken diğer sesleri ortadan kaldırın. Televizyonu, telefonu , kapatın.
* Sevdiğiniz kişinin işitme durumuna göre ses seviyesini ayarlayın.
* Reklamlarla rahatsız edilmeyen ve kafa karışıklığına sebep olmayan müzikleri seçin. Bu anlamda platformlardan dinletmemeli. Gerçi artık Youtube'un Premium üyeliğiyle reklamsız müzik dinlemek mümkün.
* Hareketi teşvik edin. Sevdiklerinize alkış ya da ayaklarına vurmaları için eşlik edin. Mümkünse dans etmeye çalışmak da olabilir.
* Birlikte söyleyin. Müzik eşliğinde şarkı söylemek, ruh halinizi arttırır ve ilişkinizi geliştirmeye yardımcı olur.
* Sevdiğinizin müziğe karşı tepkisini çok iyi inceleyin. Eğer sevdiği eşlik ettiği şarkılar varsa onları sık çalın ve olumsuz tepki verdiği müzikten ya da şarkılardan derhal uzaklaşın seveceği türü bulana kadar deneyin.

Sibel Yaşar Şişman
Sibel Yaşar Şişman
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