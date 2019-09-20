Müzik Zevkimiz Demansa Hayır Diyor!

Dünyada 40 milyona yakın Alzheimer hastası var, ülkemizde ise bu rakam 600 bin ile 1 milyon arası olarak tahmin ediliyor. Peki bu kadar yaygın bir hastalığı müzikle iyileştirmek mümkün olabilir mi, ne dersiniz?



Araştırmalar şarkı dinlemenin veya şarkı söylemenin, Alzheimer hastalığı ve diğer demans türleri olan insanlar için duygusal ve davranışsal yararlar sağlayabileceğini gösteriyor. Çünkü mucize organımız beyin müzikal geçmişi Alzheimer hastalığına karşı korumaya alıyor.

Muazzam bir gerçek değil mi?



Müziğin psikolojimize etkisini yadsımak yalan olur. Müzik; stres, depresyon, sıkıntı, endişe gibi olumsuz duygu durumlarımızı azaltır. O yüzden müzik dinleyen / söyleyen insanlara; demansa yakalandığında ulaşmak, iletişim kurmak, müziği sevmeyenlere oranla daha kolaydır. Çünkü müzikle bazı şeyleri bağdaştırırız ve beyin bunu demansa karşı bile koruyor ve unutmuyor.

Elbette bu durumda dikkat etmeniz gereken çok önemli noktalar var;

* Sevdiklerinizin müzik zevki hakkında ne derece bilgi sahibi olduğunuz çok önemli. Eğer bilmiyorsanız çevrenizden destek almalısınız çünkü müzik zevkini bilmeden başlamak yorucu olabilir.

* Hangi müzik türü sevdiğinizin hayatındaki anılarını canlandırabilir diye bir düşünün.

* Şarkı önerileri için aile ve arkadaşlardan yardım alın.

* Ruh halini hazırlayın. Mesela yemek zamanı ya da günlük bakım rutini sırasında sevdiklerinizi sakinleştirmek için, dinlendirici bir müzik çalın ya da şarkı söyleyin.

* Sevdiğinizin ruh halini yükseltmek istediğinizde, daha iyimser veya daha hızlı tempolu müzikler kullanabilirsiniz.

* En önemlisi aşırı uyarandan kaçının. Müzik çalarken diğer sesleri ortadan kaldırın. Televizyonu, telefonu , kapatın.

* Sevdiğiniz kişinin işitme durumuna göre ses seviyesini ayarlayın.

* Reklamlarla rahatsız edilmeyen ve kafa karışıklığına sebep olmayan müzikleri seçin. Bu anlamda platformlardan dinletmemeli. Gerçi artık Youtube'un Premium üyeliğiyle reklamsız müzik dinlemek mümkün.

* Hareketi teşvik edin. Sevdiklerinize alkış ya da ayaklarına vurmaları için eşlik edin. Mümkünse dans etmeye çalışmak da olabilir.

* Birlikte söyleyin. Müzik eşliğinde şarkı söylemek, ruh halinizi arttırır ve ilişkinizi geliştirmeye yardımcı olur.

* Sevdiğinizin müziğe karşı tepkisini çok iyi inceleyin. Eğer sevdiği eşlik ettiği şarkılar varsa onları sık çalın ve olumsuz tepki verdiği müzikten ya da şarkılardan derhal uzaklaşın seveceği türü bulana kadar deneyin.