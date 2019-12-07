Fermente Yiyecekler Probiyotik Yerine Geçer mi?

Tüm fermente yiyecekler yaşayan organizma barındırmamaktadır. Birçok gıda fermentasyondan sonra; pastörizasyon, tütsüleme, pişirme veya filtreleme gibi işlemlerden geçebilmektedir. Bu işlemlerde; yaşayan mikroorganizmayı öldürmekte veya ayrıştırmaktadır. Örneğin; soya sosu, şarap, bira, ekşi mayalı ekmek ve çikolata bu yiyeceklere örnek gösterilebilir. Bu yiyecekler besleyici olsa bile probiyotik aktivitesi olmamaktadır.

Fermente yiyeceklerin içerisindeki yaşayan organizmalar fermentasyon işleminin yapılabilmesi için gıdada bulunur. Probiyotikler; yeterli miktar alındığında alıcıya sağlık yararı olan yaşayan mikroorganizmalardır. Bu yaşayan kültürlerin tamamında da sağlığa yararlı olma özelliği bulunmamaktadır. Ancak; hem fermente olan, hem de probiyotik aktivite gösteren yiyeceklerde vardır. Yoğurt ve Kefir bunlara örnek gösterilebilir.

Fermente yiyeceklerin; probiyotik olması dışında bir çok fonksiyonel ve besinsel yararı bulunur. Başlangıç besininin fermentasyona uğraması sonucunda biyoaktif ve vücutça kullanılabilen son ürünler oluşur. Bu ürünler vitaminlerin veya biyoaktif bileşenlerin alıcı tarafından kullanılabilir konsantrasyonlarını arttırır ve bu yiyeceklerdeki toksinlerin azaltılmasına yardımcı olur. Fermente yiyeceklerle alakalı yapılmış çalışmalar az olsa da fermente süt ürünleri ve kilo korunumu arasında ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca; kalp sağlığı, tip 2 diyabetin azaltılmasında da fermente yiyeceklerin yararlı olduğu yapılan çalışmalarca bulunmuştur.

Sonuç olarak; her fermente yiyecek sağlığa yararlı yaşayan mikroorganizmayı bulundurmadığı için probiyotik değildir. Ancak; fermente yiyeceklerin probiyotik olması dışında birçok yararı bulunmaktadır. O yüzden; fermente yiyecekleri beslenmenizden eksik etmeyin.

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