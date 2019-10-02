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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Selin Irmak KAÇMAZ>Kendi Hayatımıza Bakmayı Ne Zaman Öğreneceğiz?
Mahmure
02.10.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Kendi Hayatımıza Bakmayı Ne Zaman Öğreneceğiz?

Selin Irmak KAÇMAZ
Selin Irmak KAÇMAZ
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Selin Irmak KAÇMAZ
Selin Irmak KAÇMAZ
Kendi Hayatımıza Bakmayı Ne Zaman Öğreneceğiz?

"Sosyal medya hayatımızın merkezine oturdu oturalı kendi hayatımızdan daha çok başkalarınınki ile ilgilenir olduk."

Oturduğumuz yerden, sırf sosyal medyada hesapları var ve onları takip edebiliyoruz diye, insanlar hakkında istediğimiz yorumu yapabilme hakkını kendimizde bulduk.

Önceki gün Pınar Altuğ ile birkaç takipçisi arasında geçen diyalogları gördüm. Pınar Altuğ, Instagram hesabından eşi Yağmur Atacan ile bir fotoğrafını paylaşmış. Altına gelen yorumlar ise “Keşke bunları görmeseydim” dedirtecek cinsten…

O kötü yorumları burada tekrar ederek ne kendimin ne de sizlerin sinirlerini bozmak istemiyorum açıkçası. Altuğ da gereken cevabı gayet güzel vermiş. Pınar Altuğ bu durumu sıklıkla yaşıyor, sosyal medyada çoğu zaman eşi ile olan yaş farkı yüzünden can sıkıcı yorumlara maruz kalıyor.

Oturduğumuz yerden yaptığımız yorumlar bir kadının, ne kadar umursamadığını söylese de, zamanla bu durumu takıntı haline getirmesine neden olabilir. Kendini mutsuz hissetmesine, özgüvenini kaybetmesine ve hatta evliliğinin bitmesine neden olabilir. Kadına şiddet kavramının çok fazla konuşulduğu şu günlerde, yorumlara baktığımda yine karşıma kadınlar çıkıyor. Bir kadın hemcinsine neden ve nasıl böyle öfkeyle yorum yazabilir, nasıl küçük
düşürmeye çalışabilir benim aklım almıyor. Eğer anlayanınız varsa lütfen bana da anlatsın.

Kendi Hayatımıza Bakmayı Ne Zaman Öğreneceğiz

Benim asıl sormak istediğim soru şu; gerçekten insanların hayatı bizi bu kadar ilgilendiriyor mu?

Bir kadın eşinden yaşça büyük olabilir, bir adam kendinden küçük birine aşık olabilir, kilolu biri zayıf biriyle, uzun biri kısa biriyle, güzel biri çirkin biriyle (ki güzellik çirkinlik kime göre bunu da anlamış değilim) beraber olabilir.

Topluluklar içinde sürekli yinelenen “Rakamların hiçbir önemi yok!” söylemlerini lütfen günlük hayatımıza da dahil edelim.

Şunu unutmamakta fayda var ki; insanların ilişkileri, hayatları, seçimleri kendilerini bağlar. Uzaktan takip ettiğimiz, hayatına dair en ufak bir fikrimiz olmadığı insanlar hakkında yorum yapamayız, yargılayamayız. Aslında en yakınımızı bile yargılama hakkımız yok. Fikrimizi söyleyebilir, o da soruluyorsa, sonra saygı duymak zorundayız. Bunun başka bir yolu, açıklaması ama’sı yok.

Mutlu insanları gördüğümüzde mutlu olabileceğimiz, birbirimizi koruyup kollayıp, destek olabileceğiz günler görmek dileği ile…

Fikirlerinizi paylaşın, çoğalalım :) 

ikacmaz@hurriyet.com.tr

https://www.instagram.com/selinikacmaz/

Selin Irmak KAÇMAZ
Selin Irmak KAÇMAZ
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