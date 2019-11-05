Bir Erkeğin Ayrılık Öncesi Verdiği 5 Sinyal

Kimi zaman bir ilişkinin sona ermesi gerekir; çünkü iki taraf da o noktadan itibaren ilişkiden mutluluk çıkaramazlar ve sürekli ayrılıp barışarak mutlu geçen günlerinin kreşini yemeye başlarlar.

Ayrılık da aşk oyununun bir parçası. Kimi zaman kaçınılmaz son. İşimin bir parçası da ayrılık süreçlerini yönetmektir, her ne kadar kötü ihtimali engellemeye çalışsam da, yukarıda yazdığım gibi en mantıklı çözümün ayrılık olduğu ilişkileri de görüyorum.

En ilginç an, her şey kötü gitmesine rağmen ayrılık ihtimalini düşünmekten kaçınan bireysel danışanlarımın yüzlerinde oluşan o kocaman hayal kırıklığı ifadesidir.

Ne derler: Gerçekler acıtır. Kabullenmek zordur. Bazen, hatta çoğu zaman, beklenmedik anda gelir ve insanı derinden yaralar.

İşte bu yazıda sizlere, erkeklerin ilişkide veya evlilikte ayrılığı düşünmeye başladıklarını gösteren sinyalleri yazmak istedim çünkü buna hazırlıksız yakalandığınız zaman, kadınların ne kadar büyük düşüşler yaşadıklarını çok iyi biliyorum, bireysel seanslarda her gün bu durumla karşılaşıyorum ve ayrılık/boşanma sonrası kadın danışanımı kendine getirmek için ne kadar çaba sarf ettiğimi bilemezsiniz.

Hayatta her şey var. Bu süreçlerin de üstesinden gelmeyi bilmek gerek ancak bu yazıda size bahsedeceğim sinyalleri görüp eğer tedbirli olursanız, hazırlıksız yakalanmak yerine kendinizi bu ihtimale hazırlarsınız.

Benim işim sizlere farklı pencereler açmak ve elimden geldiğince yardımcı olmak.

Pekala, öncelikle ayrılık süreçlerini tamamen farklı şekilde geçiren erkekler ve kadınlar arasındaki önemli bir farkı sizlere belirtmek istiyorum: Erkekler dışarıdan ne kadar güçlü görünseler de ayrılık sürecini daha yıkıcı halde geçirirler; bunun sebebi duygularını saklamak zorunda olmalarıdır. Toplumsal olarak erkeğin zayıf halde görünmesi konusunda tabular var dolayısıyla bir erkek duygularını dışarıya gösteremez, her şeyi içinde yaşamak zorundadır. Üstelik, özellikle boşanma sonrası eşinin bir başkası ile ilişki yaşadığını bilmek birçok erkeğin en büyük kabusudur.

Bütün erkekler bu konuda sorun yaşarlar veya bu ihtimalleri düşünürler demiyorum ancak erkekler boşanma sürecine kadınlar kadar hazırlıklı değildirler. Kadın, öncelikle zihninde kendini boşanma sürecine hazırlar ve her gün “Acaba hala bu evliliği kurtarma ihtimalim olabilir mi?” diye düşünür, acıyı içinde yaşamadan ve kafasında evliliği tam olarak bitirmeden boşanma kararını almak istemez. Oysa erkek, böyle bir acı yaşama sürecinden habersizdir ve kadın bir gün karşısına geçip “Ben boşanmak istiyorum” dediğinde eşinin sadece blöf yaptığını düşünür. Eşinin belki de aylardır zihninde ve kalbinde bu evliliği bitirmeye çalıştığınız ve en nihayetinde bu acıyı tamamen yaşadıktan ve bitirdikten sonra kendisine boşanma kararını ilan ettiğini hiçbir erkek kavrayamaz.

Neden?

Çünkü erkeklerde bu muazzam savunma mekanizması yoktur, kadınlar gibi önce içlerinde acıyı yaşayıp daha sonra eşine kesin kararını ilan etmek gibi üst düzey bir duygusal savunma sistemi erkeklere verilmemiştir. Penaltılarda ters köşe olmuş kaleci gibi şaşkınlıkla eşinin boşanma kararını dinler ve bir süre sonra kadının ciddiyetinden emin olur ve şunu da belirtmeliyim ki bir kadın kalbinde bitirdiği zaman dünya üzerindeki hiçbir kuvvet onu bu kararından geri döndüremez.

Bu önemli bilgiyi sizlere aktardıktan sonra, ayrılık sinyalleri veren erkeklerin beş işaretini sizlerle paylaşıyorum:

1. Görüşmeler azalır. Size ayırdığı vakit gözle görülür ölçülerde azalır. Adamın iş hayatındaki ani yoğunluklardan bahsetmiyorum, böyle durumlarda elbette azalabilir ancak adamın hayatındaki her şey aynı şekilde ilerlemesine rağmen size ayırdığı zaman azalıyorsa bu gerçekten kötü bir işaret. Tabiri caizse ilişkinin suyu kaynıyor, artık siz onun ilgisini eskisi kadar çekmiyorsunuz; artık farklı öncelikleri var, arkadaşları, işi, seyahatleri ve hatta en kötü ihtimalle başka bir kadın…

2. Size karşı üslubu bozulur ve tamamen anlamsız tartışmalar başlatır. Bir de baktınız ki normal bir konuşmada bile size karşı saygısız bir tavır takınıyor. Ciddiyetsiz ve dalga geçen tavrı dikkatinizi çekmeye başladı, olur olmadık yerlerde size laf sokuyor ve en ufak konularda ortamı germeye başlıyor. Normalde aranızda asla problem olmayacak konularda bile kendinizi onunla tartışırken buluyorsunuz. Normalde size aşkım, bebeğim veya papatyam diyen adam gitmiş; onun yerine adınızla hitap ediyor, sürekli adınızla sesleniyor ve aşk dolu hitaplar tarih olmuş. Bir erkeğin size nasıl hitap ettiğine dikkat etmelisiniz, erkekler bu konuda çok ciddi sinyaller verirler ancak genelde kadınlar nedense bu hitap konusuna yeterince dikkat etmezler. Sadece isminizle hitap ediyorsa, yolunda gitmeyen bir şeyler var; kırmızı alarm yanıp sönüyor, farkında mısınız?

3. Anlamsız tartışmalar açmaya başlar dedik. Daha da önemlisi bu tartışmalarda durup dururken, tartışmanın da önüne geçecek şekilde ayrılık konusunu açmaya başlar: “Ayrılalım o zaman, belki de ayrılmalıyız, tamam ne yapmak istiyorsan onu yap, kapı orada nereye gitmek istiyorsan git!” ve benzeri restler çeker. Buradan da sinyali alamıyorsanız beni üzersiniz. Erkek rest çekmeye başladığında sakın sessiz kalmayın; diyelim ki onun restlerine karşı sessiz kaldınız, artık sizin tepenize çıkacaktır çünkü çizgiyi çekemeyen kadın erkeğin gözünde artık sınırı olmayan bir ülke gibidir, sürekli sınır ihlali yani saygısızlık yapmaya başlar. Bakın şöyle bir örnek verelim: erkekler arasında her zaman bir rekabet ve gizli bir test vardır, buna cesaret testi diyelim, bir erkek lise çağlarında rakip gördüğü sınıf arkadaşına hafif kabadayılık yaptığı zaman, diğer erkek eğer akıllı biriyse hemen çizgiyi çeker ve ona şu mesajı verir: “Bak ben senin düşündüğün kadar kolay bir lokma değilim…” Bunu yapmadığı ve sessiz kaldığı zaman sınıf arkadaşı iyice onun üstüne gelecektir, bunu her erkek bilir. Siz de bunu yapacaksınız, baktınız ki saygısızlıklar başladı ona hemen çizgiyi çekin. Güçlü kadınlar eşittir güçlü toplum.

4. Bak bu maddeye dikkat: Habersiz hareket etmeye başlar. Bu ne demek? İlişkinin başlarında her yaptığını size haber veren, arkadaşlarıyla takıldığı akşamlarda size önceden bilgi geçen bir adam aniden kafasına göre hareket etmeye ve size haber vermeden sağa sola gitmeye başladıysa burada bir problem vardır. Öte yandan, zaten en başından beri özgür alanına dikkat eden bir erkek ile birlikteysen o zaman problem yok, adamın tarzı bu demektir. Davranış değişiklikleri varsa dikkatli olun derim.

5. Artık gelecek hakkında konuşmalar yapmaz. İlişkinin başlarında seninle şunu yapmak, buraya gitmek istiyorum ve benzeri konuşmalar yapan, planlarını sizinle paylaşan adamın yerinde yeller esiyor. İlgisiniz kaybetmiş ve siz ne deseniz; “Bakarız, şimdi beklesin biraz…” gibi laflar ediyor. Geleceği düşünmek bile istemiyor ve hatta bu konular açıldığında gerginlik çıkartıyor. Kızlar, şunu unutmayın, bir erkek hangi konuda konuşmak istemiyorsa o konuda planı yok demektir ve emin olun bir erkek önem verdiği her konuda iyi veya kötü bir plan yapar. Bunu küçük yaşlarda öğrenir. Plan yapma konusunda erkekler iyidirler ve bu durum erkeğin adeta refleksi haline gelmiştir. Eğer planları yoksa, sizinle bir gelecek düşünmüyor. Üzgünüm; ama durum bundan ibaret.

Size zaten bildiğiniz bir şeyi hatırlatıyorum; seviliyorsunuz.

Kanalıma gönderdiğiniz yorumlar ve mesajlar için teşekkürler.

Kalın sağlıcakla.

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