Sağlıklı Cildin 7 Sırrı

İyi bir cilt özen ve istikrar gerektirir. Aslında cilt için yapacağınız hemen her şey genel sağlığımıza da iyi gelir. Çünkü cilt, vücut sağlığının aynasıdır. Ancak sağlıklı bir vücutta ışıldayan cilt bekleyebiliriz.

1- Güneşten koruma

Cilt yaşlanmasının en büyük sebeplerinden biri UV ışınlarına maruz kalmaktır. Bunu daha net görebilmek için cildin kapalı alanları ile sürekli güneşe maruz kalan alanları arasındaki farkı inceleyebilirsiniz, kapalı bölgelerde cilt kalitesinin daha iyi olduğunu göreceksiniz. Yaz, kış UVA ve UVB'ye etkili güneş koruma alışkanlığı çocuk yaşlardan başlamalı ve hayat boyu devam edilmelidir.

Güneş ışınları etkisiyle;

-Ciltte çizgi ve kırışıklılar

-Lekeler

-İyi ve kötü huylu deri oluşumları

-Cilt sarkmaları ve elastikiyet kaybı görülür.

2- Sağlıklı beslenme ve yeterli su içme

Beslenmenin önemi hepimiz için bilinen bir gerçek. Cildimizin daha sağlıklı olması için;

-Taze meyve ve sebzeden zengin ve yeterli protein alarak beslenmeliyiz.

-Un ve seker gibi yüksek glisemik indeksli gıdalardan uzak durmalıyız.

-A, C ve E vitamininden zengin ve antioksidan içeren gıdalar tüketmeliyiz.

-İdeal kiloyu korumalı, çok hızlı kilo alıp vermemeliyiz.

-Fazla alkol tüketmemeli ve bol su içmeliyiz.

3- Sigarasız yaşam

Sigara çok sayıda toksin içerir, bunlar kan dolaşımı yoluyla cilde ulaşarak zarar verir ayrıca damarlarda kasılmaya neden olarak beslenmeyi bozar. Ciltte sarkma, kuruluk ve çizgi oluşumlarına neden olur. Böylece cilt zamanından erken yaşlanır.

4- Düzenli uyku

Günlük 8 saatlik uyku süresi hem hormonlar için hem de cilt hücrelerinin kendini onarması için faydalıdır. Bu sürede kullanacağımız iyi bir gece kremi bu konuda cilde destek sağlar. Uyku süresi kadar, uyku saatlerinin de düzenli olması aynı saatlerde uyuyup, uyanmak önemlidir.

Ayrıca sürekli aynı yana veya yüz üstü yatarak uyumak deride kırışıklıklara neden olur. Sırt üstü yatarak uyumak ve ipek yastık kılıfı kullanmak cilt için daha faydalı olacaktır.

5- Stres kontrolü

Stresli bir yaşamınız varsa, stresi yönetebilecek yöntemler geliştirin. Stres durumunda kortizol hormonu başta olmak üzere pek çok hormon düzeyinde değişim olur. Buna bağlı olarak ciltte beslenme bozulur, yaşlanma süreci hızlanır.

Yaşam şekliniz ne olursa olsun, kendinize zaman ayırın. Nefes egzersizi, yoga, meditasyon, doğa yürüyüşleri, hobi edinme gibi size iyi gelen şeylerle stresinizi azaltın. Bol bol gülümseyin ve mutluluk hormonlarınızı arttırın.

6- Düzenli egzersiz

Haftada 4 gün 60 dakikalık düzenli egzersiz programı stresi azaltacağı gibi, kan dolaşımı düzenleyerek dokuların daha iyi beslenmesini ve genç kalmasını sağlar. Egzersiz sonrası cildinizin parladığını fark edeceksiniz.

7- Doğru cilt bakımı

Cilt bakımı cildi tanımakla başlar. Cildinizin özellikleri, ihtiyaçlarını belirler. Yanlış ürün kullanımı ve yanlış bakım uygulamaları ciltte sorunlara yol açar. Yağlı bir ciltle, hassas bir cildin bakımı tamamen farklıdır. Ayrıca yaş, mevsimsel değişimler, çevresel faktörler, hormonlar, stres cildinizin özelliklerini ve ihtiyaçlarını değiştirebilir. Bu nedenle 18 yaşında yağlı bir cildinizin olması, hayat boyu yağlı bir cilde sahip olacağınız anlamı taşımaz. Bu nedenle bu değişimler konusunda da dikkatli olmak ve bunlara ayak uydurmak gerekir.

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