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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriŞale Kutsal Yılmaz Cilt Bakımında Tonik Kullanımı
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Şale Kutsal Yılmaz>Cilt Bakımında Tonik Kullanımı
Mahmure
24.10.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Cilt Bakımında Tonik Kullanımı

Şale Kutsal Yılmaz
Şale Kutsal Yılmaz
Dermatolog Uzm. Dr.
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Şale Kutsal Yılmaz
Şale Kutsal Yılmaz
Cilt Bakımında Tonik Kullanımı

"Kozmetik ürünler her gün inanılmaz bir gelişme gösterirken, cildin ihtiyaçlarını göz önüne alarak doğru seçimler yapabilmek çok daha önemli hale geliyor. "

Markalar ürünlerini pazarlarken size inanılmaz vaatlerde bulunup aklınızı karıştırırken en iyisi bilgi sahibi olarak seçim yapmak diye düşünüyorum. Bu açıdan bakıldığı zaman tonik kullanımı ne kadar gereklidir? Aslında size sormak istiyorum, cilt bakımı rutininizde tonik kullanıyor musunuz?

Toniğin cildimize etkilerine göz atalım, kullanma veya kullanmama kararını doğru bir şekilde verelim. 

Tonik nasıl kullanılır?

Tonikler sabah ve akşam temizleyiciden sonra yüz ve boyuna uygulanan ürünlerdir. Pamuğa dökülerek veya parmak uçlarıyla uygulanır. Sonrasında serum ve krem kullanılır.

Toniğin cilt bakımında faydaları nelerdir?

Tonik, temizlenmiş cildin pH dengesini sağlar. PH düzeyi, cildin sağlıklı bir şekilde fonksiyonlarını devam ettirmesi konusunda çok önemli olmasının yanı sıra, cildin yağ dengesinin ve mikro florasının korunması için temeldir. İyi temizlenmiş ve tonik sürülmüş cilt serum ve kremden daha çok fayda sağlar. Gözenekleri daraltır, koruma kalkanı oluşturur, cildin nemini arttırır ve besler. Temizleyicinin temizleyemediği inatçı makyaj, yağ ve kiri daha detaylı temizler.

Tonik nasıl seçilir?

Ürün seçiminde cilt özellikleri göz önüne alınmalıdır.

-Yağlı ve akneli ciltler gözenekleri temizleyen, yağı dengeleyen ürünlere ihtiyaç duyar. Çay ağacı yağı, AHA ve salisilik asit içeren ürünler kullanılabilir.

-Kuru ciltlernemi arttıran ürünleri tercih etmelidir. E vitamini, gül suyu ve hyalüronik asit içeren ürünler bu ciltlerde daha faydalıdır.

-Hassas ciltler sakinleştirici özelliği olan ürünleri papatya özü ve aloe verayı tercih edebilir. Anti-aging amaçlı lifting yapıcı, canlandırıcı ürünler tercih edilebilir. 

Bu bilgilerden sonra tonik kullanımı konusunda seçim artık sizin...

https://www.instagram.com/sale_yilmaz/

Şale Kutsal Yılmaz
Şale Kutsal Yılmaz
Dermatolog Uzm. Dr.
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