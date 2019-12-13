Cildinizin Haftalık Bakımı

Cilt hücrelerimiz belli aralıklarla yenilenir. Bu yenilenme sonucunda üstte ölü hücreler birikir cilt kuru, mat, cansız görünür. Yenilenme ve hücrelerin atılma süreci yaşla beraber daha da yavaşlar ciltteki sorunlar daha belirgin hale gelir.

Haftada 1-3 kez (cildin ihtiyacına göre) yapılan eksfoliasyon ile ciltteki ölü hücreler atılır, gözenekler derinden temizlenir, kan dolaşımı hızlanır. Sonrasında uygulanan maske ve kremlerin emilimi artar ve cilt canlanır. Bu amaçla kullanılan ürünler bazı partiküllü peelingler veya yumuşak özel geliştirilmiş fırçalar olabilir. Uygulandığında yüzeydeki hücreler uzaklaştırılır ve gözenekler temizlenir. Bu işlemi gereğinden fazla yapmak ciltte hassasiyet ve tahrişe sebep olur, aşırı kuruluk yapar. Bu nedenle kullanılacak yöntem ve uygulama sıklığı cilde göre ayarlanmalıdır.

Bir başka yöntem ise kimyasal eksfoliatörlerdir. Bunlar asitler veya enzimler olabilir. Amaç ölü hücrelerin atılımını ve hücrelerin yenilenmesini sağlamaktır. Glikolik asit, laktik asit veya salisilik asit gibi asitler kullanılabilir. Bu ürünler güneşe hassasiyet yaratırlar, iyi bir güneş koruma ile beraber kullanılmalıdır.

Maske türleri

Maskelere baktığımız zaman cilt için pek çok soruna özel geliştirilmiş ürünler olduğunu görüyoruz. Seçilecek maskeler cilt için özel olmalı ve cilde ihtiyacı olan desteği sağlamalıdır.

Kağıt maskeler farklı içeriklere sahiptir, her cilt tipi için kullanılabilir. Cildin havayla temasını keserek kullanıldığından içeriği daha iyi emilir, çok yoğun nem veren maskelerdir.

Jel maskeler özellikle kuru ve hassas ciltler için tercih edilebilir. Yatıştırıcı, nem verici ve sakinleştiricidir.

Kil ve çamur maskeleri ciltteki fazla yağı ve gözenekleri temizler. Toksinlerin atılmasını sağlar ve cildi nemlendirir. Özellikle normalden yağlıya dönük ciltler için tercih edilir.

Krem maskeler normalden kuruya dönük ciltlerde tercih edilir. Yağ ve nem içeriği yoğun ürünlerdir. Derin nemlendirme yaparlar.

Gece maskeleri gece boyunca ciltte kalıp yoğun etki oluşturan ürünlerdir. Özellikle kuru ve olgun ciltler için tercih edilirler.

Bakımlarınızda boyun ve ellerinizi de ihmal etmeyin. Bu bölgelerde tıpkı yüzde olduğu gibi dış faktörlerden daha çok etkilenerek yıpranan bölgelerdir. İyi bir desteği hak eder. Cilt bakım ürünlerinizde değişiklik yaparken tek tek değişiklik yapın. Sorun yaşarsanız hangisine bağlı olduğunu tespit edebilirsiniz. Cilde temas eden havlu, yastık kılıfı, cep telefonu ve makyaj fırçalarının temizliğine dikkat edin.

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