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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Güncel Öztürk>Temassız Meme Büyütme
Mahmure
14.11.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

Temassız Meme Büyütme

Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Temassız Meme Büyütme

"Temmassız (Keller Funnel No Touch) meme büyütme, silikon jel meme implantlarının temassız yerleştirilmesine sağlayan modern bir tekniktir. "

Keller Funnel tekniği ile silikon jel implantlar temas edilmeksizin takılabilir. Bu teknikle her çeşit meme implantı yerleştirilebilmektedir. Temassız göğüs büyütme tekniğinin pek çok avantajı bulunurken neredeyse hiç dezavantajı yoktur.

Keller Funnel göğüs büyütme tekniğinde implant yerleştirilirken asla cerrah tarafından implanta temas edilmez. Ne kadar steril olursa olsun, özellikle göğüs implantları yerleştirilirken, implantların kabuğu üzerinde bir miktar bakteri olması mümkündür. Keller Funnel, bu riski ortadan kaldırdığından kapsüler kontraktür riski de azalır. Bakteriler implantla temasa girdiğinde vücudunuzun iltihaplanma reaksiyonu geçirmesi mümkündür. Bu, kapsül kontraktür oluşmasına yol açabilir ve bu da neredeyse daima onarım için ameliyat gerektirir.

Minimal kesi ile hızlı iyileşme

Keller Funnel tekniği daha kısa insizyon uzunluğu imkanı verir. Silikon jel göğüs implantlarının tamamı önceden doldurulduğundan, implant ne kadar büyük olursa, insizyon da o kadar büyük olur. Bu cihaz, silikon göğüs implantlarının, mümkün olabileceğinden daha küçük kesikler ile yerleştirilmesini sağlar. Örneğin; 3,5 cm'lik bir kesiden 550 cc'lik bir silikon jel göğüs implant rahatlıkla yerleştirilebilmektedir.

Bu teknik sadece temassız yerleştirme imkanı sunmak ile kalmaz, aynı zamanda anestezi altında kalma sürenizi de kısaltabilir. Ameliyat süresi bazı durumlarda ortalama 15 - 20 dakikaya kadar kısalması mümkün.

Temmassız meme büyütme estetiğinin avantajları

Keside bölgesinde daha az travmaya yol açar. İmplant, insizyon yolu ile manuel olarak işlenmediğinden bölgede daha az travma oluşma riski var. Daha az travma ise operasyondan sonra daha az ağrı anlamına gelir.

Enfeksiyon ve kontaminasyon riskini azaltır. Tamamen temassız bir yöntem olan Keller Funnel tekniğinde implantlara hiç temas edilmediği için bakteri oluşmadığından kapsüle kontraktür ve enfeksiyon riski de azaltmaktadır.

Nasıl uygulanır?

Keller Funnel, çift taraflı paketlenmiştir. İmplantlar için cepler oluşturulduktan sonra, cerrah Keller Funnel'i açar. Ambalaj açılır ve Funnel’in dar ucundaki işaretlerden biri boylu boyunca kesilir. Bu işaretler, meme implantı ölçüleri ile tam bir uyum sağlar. Cerrahınız 400 - 500 cc'lik bir göğüs implantını takarak, keser. Bu yapılır tamamlandıktan sonra Funnel steril solüsyona batırılır. Göğüs implantları da steril olarak paketlenmiştir ve Keller Funnel implantının yerleştirilmeye hazır olana kadar orijinal ambalajında ​​tutulması önerir. Bu noktada, Funnel açık tutulur ve göğüs implantı Funnel’e yerleştirilir. Göğüs implantı Funnel’e girdikten sonra, Funnel’in ucu göğüs cebinin içine yerleştirilir. Bu sırada cerrah, implantın cebe itilmesi için Funnel’i sıkar. Cerrah implantları yerleştirilmesi tamamladığında Funnel atılır. Her iki implant için sadece bir Funnel yeterli olmaktadır.

Kaynak: Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk

Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
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