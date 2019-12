'İyi Yaşamak Hepimizin Ortak Hayali'

1- Öncelikle Global Wellness Day nedir, amacı nelerdir?

Global Wellness Day, Türkiye’de doğup tüm dünyada 150’den fazla ülkede binlerce noktaya yayılmış, Haziran ayının 2. Cumartesi günü milyonlarca kişi tarafından ücretsiz olarak, halkın yoğun katılım sağladığı aktivitelerle kutlanan “iyi yaşam”a adanmış uluslararası bir gün.

Senede bir gün bile olsa, hem bireyleri hem toplumu “Nasıl daha sağlıklı ve iyi yaşarım?” düşüncesine yönlendirmek ve “İyi yaşam” konusunda bilinçlendirmek için var.

Global Wellness Day’in temel amacı; yaşamımızın kıymetini bilmek, şehir yaşamının stresinden ve günlük kötü alışkanlıklardan arınmak, ilham verici bir görevde ülkeleri bir araya getirmek, “İyi Yaşamın” bir lüks değil, bir gereklilik ve hepimizin temel hakkı olduğu mesajını yaymaktır.

2- Böyle bir fikir ne zaman ve nasıl çıktı? Hayatınızda ne oldu da böyle bir girişime karar verdiniz?

2004’te yaşadığım sağlık sorunları, hayatımda radikal değişiklikler yapmamı gerektirdi. Sağlık ve mutluluk dengesinin vazgeçilmez bir terazi olduğunu tecrübe ettim. Yaşamımdaki değişimin pozitif etkilerini gördükten sonra daha fazla insana ulaşmak için, bir şeyler yapmam gerektiğine inandım.

Yolculuğumun başlangıç noktası, bir soru ile oldu; “İyi yaşamak hepimizin ortak hayaliyken, neden dünya genelinde kabul görmüş bir “İyi Yaşam Günü” yok?” Bu düşünceyle, Global Wellness Day’i yaratıp, etkisini tüm dünyaya yaymak için yola koyuldum.

Ne mutlu ki 8. yılına giren Global Wellness Day, 7 kıtada 150’den fazla ülkede, Everest Dağı’nın zirvesine GWD bayrağının taşınması da olmak üzere, 7 binden fazla noktada sadece ücretsiz aktiviteler ile kutlanan, uluslararası bir gün haline geldi. Kraliyet ailelerinden Cumhurbaşkanlarına, okullardan hastanelere, belediye başkanlarından ünlü Hollywood oyuncularına, dünyaca tanınmış iş insanlarından uluslararası başarılara sahip sporculara kadar, bir çok kişi, kurum, global marka Global Wellness Day’e destek veriyor.

3- İyi yaşam sizin için ne ifade ediyor?

Yaşam bizlere verilmiş en güzel hediye. Sağlığımızın önemini anlamak için muhakkak hasta olana kadar beklememiz gerekmiyor. Beslenme, egzersiz ve uyku üçlüsüne çok önem vermeli ve yaşamımızda önümüze çıkan her engeli her zaman çok da ciddiye almamalıyız. İnsan hayatında “önemli” ve “önemsiz” mevhumu zaman içerisinde değişebiliyor. Her birimizin bir iyi yaşam felsefesi olması, kendimiz için yapacağımız en büyük iyilik.

Benim iyi yaşam felsefem, neden nefes alıp verdiğimi fark etmek. Beden, zihin ve ruh ahengini yakalayabilmek. Gülümseyebilmek. İyi yaşam konusundaki farkındalığa tüm dünyanın ihtiyacı var. Global Wellness Day işte bu noktada tüm dünya insanlarını kucaklıyor.

4- Türkiye’de ‘iyi yaşam’ felsefesinin yerleştiğini düşünüyor musunuz? Ne durumdayız sizce?

Son yıllarda okullarımızda dengeli beslenme konusunda yapılan bazı çalışmalardan memnunum. Umuyorum ki, artık hastanelerde aşılardan sonra ağlamayan, uslu duran çocuklara, sağlık görevlisi olan hemşireler tarafından ödül olarak şeker verilmediği günleri görebiliriz. Çok masum gibi görünen bu yanlış kodlamanın önlenmesiyle, çocukların ilerleyen yaşlarda çağımızın en büyük tehlikesi olan obezite ile karşılaşmamaları sağlanabilir.

Çocuklarımız yapay şekerden, konsantre içeceklerden, paketlenmiş ürünlerden, doğal olmayan tüm gıdalardan uzak tutulmalı. Çocuklar artık oyunları bile tabletten oynuyorlar ne yazık ki. Hareket etmelerini sağlamalı, onları hem zihinsel hem bedensel olarak en iyi arkadaş olan sportif aktivitelere yönlendirmeliyiz.

İyi yaşam, öncelikle aileden başlar. Ağaç yaşken eğiliyor. Doğaya ve hayvanlara duyarlı, pozitif düşünebilen çevresindekileri karşılık beklemeden sevindirebilen iyi insanlar yetiştirebilmek önce ailelerin sonra toplumumuzun önceliği olmalı.

5- Sağlıklı yaşam rutininizde olmazsa olmazlarınız nelerdir?

Sabahları genelde erken kalkıyorum. Geceleri de erken uyuma alışkanlığım var. Kaliteli uykunun sağlımıza olan etkisi artık bilimsel olarak kanıtlandı, özellikle gece 10.00 ile 03.00 arası karanlık bir ortamda uykuda olmak, hücre yenileyici melatonin ve büyüme hormonu salgılayabilmemiz için oldukça önemli.

Erken saatte, aç karnına yaptığım 40 dakikalık kardiyo, akabinde yaptığım 15 dakikalık meditasyon günün kendimle baş başa kalabildiğim en kıymetli dakikaları. Kendimiz ile kaldığımızda duyduklarımızdan rahatsız olup kaçtığımız anlar olabilir ama yüzleşmeden de bazı şeyleri çözmek mümkün olamıyor.

6- Ülkemizde vegan/vejetaryen beslenme tarzı gittikçe yayılıyor. Siz nasıl besleniyorsunuz, bu beslenme tarzını benimseyenlere önerileriniz nelerdir?

Yaklaşık 2 yıldır vegan besleniyorum. Paketlenmiş hiçbir gıdayı, işlenmiş, rafine şeker asla tüketmiyorum. Hurma, kuru erik, kuru inciri tercih ediyorum.

Vegan beslenme sistemi oldukça hassas bir uygulamadır. Veganlar için özellikle kırmızı et tüketimi yerine bitkisel proteinleri artırmak oldukça faydalıdır. Bu noktada; kuru fasulye, siyah mercimek, maş fasulyesi ve barbunya gibi protein açısından oldukça önemli kaynaklar tüketilebilir.

7- Etkinliklerde katılımcıları neler bekliyor?

Global Wellness Day her yıl Haziran ayının 2. Cumartesi günü önceden belirlenmiş alanlarda gün boyunca farklı aktivitelerle ve tüm dünyada aynı anda kutlanıyor.

Türkiye’de İyi yaşama gönül vermiş uzmanlar, ünlüler, sporcular, yazarlar ve eğitmenlerin katılımıyla yapılan farklı etkinlikler sayesinde şenlik havasında geçiyor. Birçok sportif yarışmalar ve workshop’ların da düzenlendiği eğlenceli bir gün ile katılımcılar “iyi yaşam” felsefesini benimsiyorlar ve Global Wellness Day’in gönüllü elçisi oluyorlar.

Dünyada ise Fiji’de gün doğumu ile başlayıp Hawaii’de gün batımı ile sona eriyor. Yunanistan Mykonos, Selanik ve Atina’da GWD etkinlikleri düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında yoga ve sağlıklı yemek pişirme dersleri yapılıyor. Avusturya’nın en lüks otellerinden biri sabah erken saatte otel misafirleriyle dağın tepesine tırmanıp gün doğuşu ile beraber yoga yapıyor. Filipinler’de büyük bir etkinlik düzenlenirken, Macau’nun plajında gün doğuşu yogası yapılıyor. Dünya’nın en büyük ve seçkin rezidans yatı The World’de özel aktiviteler yapılırken, Fransa’da, Belçika’da ve Hollanda’da birçok noktada gün boyu Global Wellness Day kutlama etkinlikleri düzenleniyor.

8- Dünyada ve Türkiye’de önümüzdeki yıllarda Global Wellnes Day kapsamında yeni plan ve hedefleriniz var mı?

Öncelikli hedefimiz, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanarak, tüm dünyada kutlanan resmi bir gün haline gelmek.

2020 yılına ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden almayı umduğumuz destekle, 8. yılına girecek Global Wellness Day’i görkemli bir şekilde kutlamaya hazırlanıyoruz.

9- Son olarak; iyi yaşamı benimseyen, kendine değer veren Mahmure kadınlarına önerileriniz nelerdir?

Hepimiz daha iyi, daha sağlıklı, daha mutlu yaşamalıyız ve bu en doğal hakkımız ve bunu gerçekleştirmek, tüm güçlü kadınların elinde.

Ben güçlü Mahmure kadınlarına, Global Wellness Day’in 7 Adımlık Manifesto’sunu tüm kalbimle öneriyorum. Dünyada herkesin yaş, cinsiyet, milliyet ya da sosyo-ekonomik farkları gözetilmeksizin kolayca ulaşabilmeleri ve uygulayabilmeleri amacıyla yaratılan bu 7 basit adımı hayatınızın bir parçası haline getirebilirsiniz.

Bir saat yürüyüş yapın Daha fazla su için Plastik şişe kullanmayın Doğal gıdalarla beslenin İyilik yapın Sevdiklerinizle aile yemeği yiyin Saat 22:00’de uyuyun

Ayrıca tüm Mahmure kadınlarını, 13 Haziran 2020, Cumartesi günü önceden duyuracağımız yerde Global Wellness Day’i kutlamaya davet ediyorum.

Çünkü “iyi yaşam herkesin hakkı!”