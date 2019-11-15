Dekorasyonda Yeni Trend: Touching Sistemi

*‘Magic Touch’ yani ‘Sihirli Dokunuş’ denilen bu dekorasyon yöntemi nedir?

Magic Touch yani Bizim Touching “ sihirli dokunuş “ yöntemi, var olan mekanı, küçük değişikliklerle, kırım döküm genelde olmadan, nokta atışı seçimlerle ve hatta eski kullanılan mobilya ve ürünlerden faydalanılarak yaratılan yepyeni ve enerji dolu mekanları dekore etme yöntemidir. Aslında nasıl makyaj yaparken güzel bir makyajla çok daha çekici hale gelebiliyoruz, touching için de ben mekanlara makyaj yapıyorum diyorum.

*Sizin bu dekorasyon yöntemini benimsemenizin ve ülkemize uyarlamanızın nedeni nedir?

İç mimarlık sektörüne farklı bir bakış açısını getirip, uygulamasını yapmak aslında kendimi özel ve mutlu hissettiriyor. Ve bu his sayesinde her projede çok heyecanlanıyorum ve o heyecanla tasarımlarımı yapıyorum. O kadar büyük bir aşkla yapıyorum ki işimi, sürekli touching anlatır konuşur oldum. Bir de bu hizmeti yaparken hedeflediğim kitle aslında mimarla çalışmaktan korkan kişilerle çalışabiliyor olmak. Ben mimarlık mesleğine ve sanata duyarlı olan herkesin mimarlarla çalışmasını istiyorum . Sanırım bu hedefime de ulaşmaya başladım.

Ve şu an da da kendimi başka bir meslek yaparken düşünemiyor, işimle tutkulu bir aşk yaşıyorum.

*Bu yöntemi nerelerde uygulayabiliriz? Evin hangi bölümlerinde daha işlevsel oluyor?

Aslında genel olarak en çok talep salon, antreler ve yatak odalarına geliyor. Ancak bunların dışında çocuk odaları, hobi odaları ve çalışma odalarında da touching hizmetimizi talep geliyor.

*Touching yöntemi ile yapılan dekorasyonun ne gibi avantajları vardır? Bu yöntemi neden tercih etmeliyiz?



Birden fazla yön var aslında. Bunlardan biri genel dekorasyonun getirdiği mali yükün çok minimize edilmesi, bir diğeri mekanlarda inşaat havası olmaması yaşamın aynen devam etmesi, hazırlıklar ve imalatlar dışarda ekiplerimiz tarafından hazırlandığından, mekanda zaman olarak çok kısa sürede işlerimizi bitirip, tamamlayıp , teslimatımızı yapıyoruz. En son yaptığımız projede müşteriyle tanışmamız ve işimizi teslim etmemiz arası 3 haftadır ve bu 3 haftanın sadece son haftasının 3 günü biz evde işlem yaptık. Ve salon, antre ve yatak odasını touching yaparak bambaşka bir görünüm elde ettik ve müşterimizi çok mutlu ettik.

Püf noktası ise, müşteriyi çok iyi dinleyerek ve analiz ederek tam olarak hayalini anlamak ve nokta atış , pratik ve hızlı karar ve uygulamalarla hayallerini gerçekleştirmek. Bunu yapmak için de malzeme bilgisi ve eşleştirmelerine iyi hakim olmak gerekiyor çünkü var olan mekana makyaj yapıyor, daha uyumlu, çekici ve işlevsel hale getirmeye çalışıyorsunuz.

Proje hazırlanma aşamasında başlıyor farklılıklar aslında, çok hızlı ve örnekleme yolları ile yapılan anlatımla projelerimiz en geç 1 hafta içinde tasarlanmış oluyor. Sonrasında evde yapılacak olan işlemler birkaç gün içinde denk getirilerek inşaat hissi asla yaratılmıyor ve mekanlarda ki yaşam hiç etkilenmiyor. Var olan mobilyalara ufak eklemeler ya da değişiklikler yapılarak yepyeni başkalaşmalar yapılıyor. Aksesuarlandırma ve gerektiğinde peçetelere kadar seçimler tarafımızdan yapılıyor ve her yapılan alışverişte ki ürünler tek tek Y.Mimar Emel BALCI tarafından yerinde kombin edilip yerleştiriliyor. Müşterimiz komple bir hizmet almış oluyor.

*Ev dekore edilirken yapılan en büyük yanlışlar neler? Bir odayı, evi ya da ofisi dekore ederken başlıca nelere dikkat etmeliyiz?



En çok yanlışı takım halinde alınan mobilya seçimleri oluyor aslında. Takım halinde aldığınız ürünler, mekanınızı aslında o firmanın küçük bir showroom u haline getiriyor oysa ki biz yaşanmışlık, uyum ve farklı kombinasyonların ve malzemelerin zenginliğini katmak istiyoruz mekanlarımıza. Bir katolog havası vermek değil, bir düzen , ahenk ve sıcaklık istiyoruz.

Bir diğer yanlış ise mekana uygun ölçülerde ürün alınmaması ve renk seçimlerinin doğru yapılmaması oluyor. İşlevsellik te bir diğer önemli konumuz, aldığımız veya yaptırdığımız tüm ürünler estetikle işlevselliği ve konforu bir arada barındırmalı.





*Peki genel olarak 2020 dekorasyon trendlerinde bizi neler bekliyor?

Huzurlu bir yaşam alanının en önemli noktası iç mekanın enerjisidir. Minimalist pastel renkler 2020 ev dekorasyon trendlerinde yerini alırken toprak tonları ve griden siyaha giden renkler iç mekanlarını renklendirecek. Özellikle siyah veya antrasit gibi koyu renkler duvarlarda çok boy gösterecekler. Koyu renklere neon renkler eşlik edecek ve tamamlayıcı unsurlarda ön planda rol alacaklar.

Ev dekorasyonunu duvar ile uyumuyla perdeler tamamlıyor. Bu yıl en az 2 renkli fon perdeleri, yatay ve dikey geçişler camlarımızı süsleyecek. Moda sektöründe olduğu gibi ekose ve floral kumaşlar , duvar kağıtları, perdelerde, döşemelerde ya da kırlentlerde mekanlarımıza eşlik edecekler.

Doğadan ilham alan tasarımların çoğunlukta olduğu mekanlarda hafif bir parıltıya imza atmak isterseniz, 2020' ye damga vuracak detaylar arasında krom, pirinç ve bakır detaylar yer alıyor. Sabit ve hareketli mobilyalarda kullanılacak şık detaylarla çok daha etkileyici bir dekorasyon elde edilebilinir.

Yeşili evlere taşıyan dekor fikirleri gün geçtikçe artıyor! Farklı stil ve tarzları bir araya getirebilir, taptaze çiçekler ve dekoratif bitkilerle ferah bir karşılama atmosferi dizayn edebilirsiniz. Yeşil ile tartışmasız uyumu ahşap aksesuarlar sağlar iken bu yıl cam-ahşap-mermer-metalin bir arada kullanıldığı tasarımlar da ön plana çıkacak.

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