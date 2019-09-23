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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Ayça Çizer>Süslü Fransız “Peugeot 3008”
Mahmure
23.09.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Süslü Fransız “Peugeot 3008”

Ayça Çizer
Ayça Çizer
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Ayça Çizer
Ayça Çizer
Süslü Fransız “Peugeot 3008”

"Özgün tasarımıyla sıra dışı, geniş iç hacmiyle aile için ideal, trafikte küçük bir hatchback kadar atik! 3 farklı seçenekte özel kokusu bile olan bu süslü SUV’a galiba aşık oldum :)"

“Özgün Dış Tasarımıyla Dikkat Çekici”

Trafikte karşılaştığım bir çok araba benzer tasarımları nedeniyle pek de ilgimi çekmiyor. Ama bazı modeller var ki bu sıradan kalabalıktan kolaylıkla sıyrılıyor. Peugeot 3008 de bence bunlardan biri. Lansmanı yapıldığından bu yana kazandığı 62 uluslararası ödül bu düşüncede yalnız olmadığımı gösteriyor.

Sportif ve agresif ön görünümü etkileyici. Krom detaylar ve alttan ikiye bölünmüş led ön farlar çok mu çok şık. Hele arkadaki aslan pençesi şeklindeki stop lambaları?!  Peugeot 3008'e kesinlikle orijinallik katmış.

Renk tercihine gelecek olursak, sunulan  seçenekler arasında  benim 3008 için tercihim kesinlikle kırmızı olurdu :)

Süslü Fransız “Peugeot 3008”

“Geniş bagaj hacmi ile bagaj kavgalarına son”

Uzun yolculuklara çıkmayı sevenler, yazlıkçılar, kalabalık aileler 3008'in sunduğu geniş bagaj hacminden memnun kalacaklardır. 520 L ’lik bagaja bir çok eşyanızı rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyuyorsak her zaman olduğu gibi arka koltukları yatırarak bunu sağlayabiliyoruz. Bu sayede kapasiteyi 1482L.’ye yani yaklaşık 3 katına kadar yükseltmek mümkün. Bagajda 12V’luk bir güç ünitesi mevcut. Ama benim en çok sevdiğim özelliklerinden biri bagaj kapağının hem kumandadan hem de sensörü sayesinde ayağımız ile  otomatik açılıp kapanabilmesi. Bu özellikle kadınlara büyük kolaylık ve rahatlık sağlıyor.

“Arka koltukta sizi premium konfor karşılıyor”

Süslü Fransız “Peugeot 3008”

3008’in arka koltuğuna geçtiğimde kendimi premium sınıf bir otomobilde hissettim. Özellikle, deri ve kumaşın birlikte kullanıldığı koltukları hem çok şık hem de çok rahat. Kapı içlerinde kullanılan gri renkli kumaş detayı tasarıma ayrı bir hava katmış. Ferah arka kısım 3 kişi için rahat bir seyahat imkanı sunuyor. Koyu renkli iç tasarımları biraz iç karartıcı bulsam da yüksek tavanı ve açılabilir cam tavan özelliği bunu telafi ediyor. İki kişilik seyahatler için ortadaki kol dayama alanı ile konforumuz daha da artıyor. İçeceklerimizi de bu alana yerleştirebiliyoruz. Kol dayamayı tamamen indirerek arka koltuktan bagaja  direk erişim sağlayabiliyoruz. Geniş ailelerde, özellikle bebek-çocuk eşyalarına ulaşmamız gerektiğinde bu gerçekten hayat kurtarıcı bir özellik.

Süslü Fransız “Peugeot 3008”

Arka kısımda 220V’luk Priz bulunuyor”.

Arka kısımda, havalandırma menfezi, her türlü elektronik eşyalarınız için 12 V’luk bir güç ünitesi ve 220V’luk bir priz bulunuyor. Bu alanda priz olması, benim çok rastlamadığım gerçekten ekstra ve nadir  bir özellik.

Süslü Fransız “Peugeot 3008”

“Dış tasarımdaki şıklık ön panelde devam ediyor”.

Ön koltuklar elektrikli, hafıza ayarlı ve konforlu. Üstelik masaj da yapıyorlar. Masaj deyince bende akan sular duruyor elbet :)

Panel tasarımında kullanılan krom ve piyano siyahı malzemeler hem kaliteli hem estetik. Modern görünümlü dijital gösterge panelinin ayarlarını kişiselleştirerek kendi zevkinize uygun hale getirebiliyorsunuz. Dokunmatik multimedya ekranı geniş, ergonomik ve kullanıcı dostu. Direksiyonun küçük boyutu, farklı tasarımı hem işlevsel hem de çok zarif duruyor.

Kablosuz şarj özelliği, 12 Volt güç çıkışı ve USB girişi de bizi ön panelde karşılıyor. Kol dayamasının içindeki saklama alanı oldukça geniş, aydınlatmalı ve soğutma özelliği bulunuyor.

Peugeot 3008’e boşuna süslü demiyorum. 3008 araç içi kokusu olarak kullanılmak üzere kendi parfümlerine sahip. Torpido gözüne yerleştirilmiş 3 farklı esanstaki parfümden hangisini kullanmak istediğinize, uygulamak istediğiniz doza ve yoğunluğa multimedya ekranındaki ayarlardan karar verebiliyorsunuz. Masaj yapan koltuktan sonra bir de parfüm mü? 3008 tasarımcıları kadın kalbine giden yolu keşfetmişe benziyorlar :)

Süslü Fransız “Peugeot 3008”

“Büyük ebatlarına rağmen kolay park ediliyor.”

Geniş hacimli otomobilleri sıkışık alanlarda park etmek hele arkada kornaya basarak taciz eden sabırsız sürücüler de varsa gerçekten büyük problem. Neyse ki 3008 bu konuda bize epey kolaylık sağlıyor. Arka ve Ön sensörleri, geri görüş kamerası ve 360 derece aracınızı kuş bakışı göreceğiniz kamera açılarıyla dar alanlara bile kısa zamanda park edebilirsiniz. Kameralar büyük kolaylık sağlamakla birlikte ben çözünürlüklerinin yani netliklerinin biraz daha iyi olmasını beklerdim.

“Sessiz ve keyifli Sürüş”

Test aracımız 1.5 Dizel Otomatik, 8 ileri şanzımanlı GT Line Paket. Dizel olması sebebiyle bize ekonomik bir yakıt tüketimi sunuyor. Fabrika verilerine göre şehir içi + şehir dışı ortalama 4.0 L yakıyor. Yerden yüksek oluşunu, aynalarını ve görüş hakimiyetini beğendim. Peugeot 3008’in  0/100 hızlanması 11,5 s.’de gerçekleşirken, maksimum 192 km/h hıza ulaşabiliyor. 130 Beygir gücünde ve 300 Nm torka sahip. Güçlü motoru ve yüksekliği sayesinde 3008’i gönül rahatlığı ile arazide kullanabilirsiniz.

3008’in ataklığı ile direksiyon kullanım kolaylığı birleşince sürücüsüne özellikle şehir içinde sıkışık trafikte küçük bir otomobili aratmayacak  sürüş konforu sağlıyor. Hem şehir içi hem şehir dışında yol asistanları sayesinde (ani fren, kör nokta, uyarlanabilir hız sabitleyici, hız limitleme, şerit takip) güvenli, konforlu ve keyifli bir sürüş bizleri bekliyor. Viraj dönüşlerinde savrulmuyor, sarsıntısız bir sürüş ve güvenli bir yol tutuşu da sunuyor.

Dizel bir motora sahip olmasına rağmen iç kabin motor sesini neredeyse almıyor, yol ve rüzgar sesi de aynı şekilde içeri girmiyor.

Arazide dolaşmayı  severim ama aynı zamanda trafikte de konforlu bir araç isterim diyorsanız, Peugeot 3008’i deneyin derim. Belki birçok model teknik açıdan benzer özelliklere sahip ama Peugeot 3008 sıra dışı tasarımı ve modern yapısıyla diğerlerinden kolaylıkla ayrılıyor. Daha detaylı incelemeye aşağıda yer alan Ayça’nın Arabaları YouTube linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Keyifli ve güvenli sürüşler dilerim.

Test Aracı Hakkında:

Peugeot 3008 – GT Line Paketi        

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Ayça Çizer
Ayça Çizer
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