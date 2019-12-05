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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAyça Çizer Alfa Romeo Ruhunun SUV Hali: Stelvio
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Ayça Çizer>Alfa Romeo Ruhunun SUV Hali: Stelvio
Mahmure
05.12.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Alfa Romeo Ruhunun SUV Hali: Stelvio

Ayça Çizer
Ayça Çizer
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Ayça Çizer
Ayça Çizer
Alfa Romeo Ruhunun SUV Hali: Stelvio

"Bu hafta Alfa Romeo’nun ilk SUV modeli Stelvio ile beraberiz. Alfa Romeo denilince akla ilk gelen 'sürüş keyfi'dir. Siz de Alfa Romeo sürüş keyfini yaşamak ama SUV kullanmak isteyenlerdenseniz gelin Stelvio'yu birlikte inceleyelim."

Alfa Romeo’nun ilk suv modeli Stelvio

Alfa Romeo ruhunu fazlasıyla hissedebileceğiniz bu premium sportif suv, ismini de İtalya’nın yüksekliği ve virajlarıyla ünlü Stelvio geçidinden alıyor.

Stelvio, dış görünümüyle de marka mirasını en güzel şekilde taşıyor. Kendine has far tasarımı, ikonik üçgen ızgarası ve yan tarafta duran plakalığıyla Alfa Romeo modellerinden alışkın olduğumuz çekici ön görünüme sahip.

Yıllara meydan okuyan İtalyan stili ve kalitesi

Alfa Romeo tasarım konusunda gerçekten başarılı bir marka. Stil sahibi, zamana meydan okuyan güzel otomobiller üretiyor. Aynı gardırobumuzda sakladığımız üzerinden yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmeyen bir elbise, bir çanta gibi…

Stelvio, tasarımı kadar performansı ve kalitesiyle de iddialı. Malzeme kalitesini otomobilin içinde ve dışında fazlasıyla hissediyorsunuz.

Alfa Romeo Ruhunun SUV Hali: Stelvio

Kaliteli ve hafifletilmiş malzemeden üretilmesi performansına büyük katkı sağlamış. Böylece, 0’dan 100km hıza ulaşması sadece 5,7 saniyede gerçekleşiyor ve onu sınıfın en hızlı suv’u yapıyor.

İç kısımda ise açık renkli deri ve son derece rahat koltuklar sizi karşılıyor. Arka kısımda baş ve diz mesafesi olarak rahat bir hacim bizi karşılıyor. Panoramik cam tavanı da bu ferahlığı daha da arttırıyor. Yine orta da bulunan kolçak, uzun yolculuklarda konforumuzu arttıran bir diğer özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Bagaj genişliği 525 litre, koltuklar yatırıldığında bu hacim 1.600L’ye ulaşıyor.

Alfa Romeo Ruhunun SUV Hali: Stelvio

Benzersiz sürüş keyfi ve Alfa D.N.A.’sı

Stelvio’nun en keyifli kısmı tabi ki sürücü koltuğuna geçtiğiniz andır. Sizi çok şık ve kaliteli bir ön panel bekliyor. Gerçek ahşap kaplamaların kullanıldığı, alünminyum ve deri malzemelerle tamamlan bir ön panel. Gereksiz hiçbir şey yok, sade ve minimalist bir tasarım hakim.

Aynı zamanda, Stelvio’yu en keyifli şekilde kullanabilmeniz için ergonomik elektirikli, ısıtmalı koltuğu, ısıtmalı direksiyonu ve geniş hacimi de konforunuzu arttıran diğer özellikler.

Gelelim Alfa Romeo’nun en güzel kısmı olan sürüş keyfine… Alfa Romeo’ya özgü DNA modlarını kolayca kullanarak sürüş modlarını dilediğiniz gibi ayarlayabilir, üç farklı modda (dynamic, normal ve all weather) otomobilinizi kullanabilirsiniz.

Alfa Romeo Ruhunun SUV Hali: Stelvio

Stelvio, hafifliği ve dinamik teknoloji çözümleriyle rahat ve dengeli bir sürüş yaşamanıza olanak sağlıyor, özellikle patentli süspansiyon teknolojisiyle yoldaki konforunuzu arttırıyor. Size hem performanslı hem de konforlu bir sürüşü bir arada sunuyor.

2.0 litre hacminde motora sahip, benzinli, otomatik vitesli test aracım, 280 beygir gücünde 400 Nm torka sahip. Maksimum 230km/h hız yaparken 5,7 saniye gibi kısa bir zamanda 100km hıza ulaşabiliyor.

Yakıt tüketimine gelince karma tüketim 7,0 L/100km katalog da gözükse de şehir içinde dur kalk trafikte ağırlıklı kullanınca bu tüketim 12L/100km seviyesini görüyor.

Güvenlik konusunda da donanımlı olan Stelvio EuroN Cup’tan 5 yıldız almış, üstelik güvenliğimizi ve konforumuzu arttırıcı cruise kontrol, kör nokta uyarı sistemi, çarpışma önleyici fren, şerit takip gibi yol asistanları da mevcut. Sadece şerit takip uyarı sistemini biraz dikkat dağıtıcı buldum, uyarırken tepkisinden şaşırabiliyorsunuzJ Ama bir iki kullanımdan sonra alışabilirsiniz.

Tabi, böyle geniş bir aracı park etmek de bir diğer önemli konu. Sensörleri ve geri görüş kamerası sayesinde oldukça bu konu da çözülüyor.

Yüksek oturuş pozisyonu, ayna ve görüş açıları bakımından da iyi olan Stelvio’yu yola hakim bir şekilde keyifle kullanabilirsiniz.

Özetle, premium segmentte, stil sahibi, sportif ruhlu bir otomobil mi arıyorsanız? Alfa Romeo sürüş keyfinin SUV’da da yaşanabileceğinin kanıtı Stelvio’yu bir test edin, derim.

Sevgiler, selamlar...

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Ayça Çizer
Ayça Çizer
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