Alfa Romeo Ruhunun SUV Hali: Stelvio

Alfa Romeo’nun ilk suv modeli Stelvio

Alfa Romeo ruhunu fazlasıyla hissedebileceğiniz bu premium sportif suv, ismini de İtalya’nın yüksekliği ve virajlarıyla ünlü Stelvio geçidinden alıyor.

Stelvio, dış görünümüyle de marka mirasını en güzel şekilde taşıyor. Kendine has far tasarımı, ikonik üçgen ızgarası ve yan tarafta duran plakalığıyla Alfa Romeo modellerinden alışkın olduğumuz çekici ön görünüme sahip.

Yıllara meydan okuyan İtalyan stili ve kalitesi

Alfa Romeo tasarım konusunda gerçekten başarılı bir marka. Stil sahibi, zamana meydan okuyan güzel otomobiller üretiyor. Aynı gardırobumuzda sakladığımız üzerinden yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmeyen bir elbise, bir çanta gibi…

Stelvio, tasarımı kadar performansı ve kalitesiyle de iddialı. Malzeme kalitesini otomobilin içinde ve dışında fazlasıyla hissediyorsunuz.

Kaliteli ve hafifletilmiş malzemeden üretilmesi performansına büyük katkı sağlamış. Böylece, 0’dan 100km hıza ulaşması sadece 5,7 saniyede gerçekleşiyor ve onu sınıfın en hızlı suv’u yapıyor.

İç kısımda ise açık renkli deri ve son derece rahat koltuklar sizi karşılıyor. Arka kısımda baş ve diz mesafesi olarak rahat bir hacim bizi karşılıyor. Panoramik cam tavanı da bu ferahlığı daha da arttırıyor. Yine orta da bulunan kolçak, uzun yolculuklarda konforumuzu arttıran bir diğer özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Bagaj genişliği 525 litre, koltuklar yatırıldığında bu hacim 1.600L’ye ulaşıyor.

Benzersiz sürüş keyfi ve Alfa D.N.A.’sı

Stelvio’nun en keyifli kısmı tabi ki sürücü koltuğuna geçtiğiniz andır. Sizi çok şık ve kaliteli bir ön panel bekliyor. Gerçek ahşap kaplamaların kullanıldığı, alünminyum ve deri malzemelerle tamamlan bir ön panel. Gereksiz hiçbir şey yok, sade ve minimalist bir tasarım hakim.

Aynı zamanda, Stelvio’yu en keyifli şekilde kullanabilmeniz için ergonomik elektirikli, ısıtmalı koltuğu, ısıtmalı direksiyonu ve geniş hacimi de konforunuzu arttıran diğer özellikler.

Gelelim Alfa Romeo’nun en güzel kısmı olan sürüş keyfine… Alfa Romeo’ya özgü DNA modlarını kolayca kullanarak sürüş modlarını dilediğiniz gibi ayarlayabilir, üç farklı modda (dynamic, normal ve all weather) otomobilinizi kullanabilirsiniz.

Stelvio, hafifliği ve dinamik teknoloji çözümleriyle rahat ve dengeli bir sürüş yaşamanıza olanak sağlıyor, özellikle patentli süspansiyon teknolojisiyle yoldaki konforunuzu arttırıyor. Size hem performanslı hem de konforlu bir sürüşü bir arada sunuyor.

2.0 litre hacminde motora sahip, benzinli, otomatik vitesli test aracım, 280 beygir gücünde 400 Nm torka sahip. Maksimum 230km/h hız yaparken 5,7 saniye gibi kısa bir zamanda 100km hıza ulaşabiliyor.

Yakıt tüketimine gelince karma tüketim 7,0 L/100km katalog da gözükse de şehir içinde dur kalk trafikte ağırlıklı kullanınca bu tüketim 12L/100km seviyesini görüyor.

Güvenlik konusunda da donanımlı olan Stelvio EuroN Cup’tan 5 yıldız almış, üstelik güvenliğimizi ve konforumuzu arttırıcı cruise kontrol, kör nokta uyarı sistemi, çarpışma önleyici fren, şerit takip gibi yol asistanları da mevcut. Sadece şerit takip uyarı sistemini biraz dikkat dağıtıcı buldum, uyarırken tepkisinden şaşırabiliyorsunuzJ Ama bir iki kullanımdan sonra alışabilirsiniz.

Tabi, böyle geniş bir aracı park etmek de bir diğer önemli konu. Sensörleri ve geri görüş kamerası sayesinde oldukça bu konu da çözülüyor.

Yüksek oturuş pozisyonu, ayna ve görüş açıları bakımından da iyi olan Stelvio’yu yola hakim bir şekilde keyifle kullanabilirsiniz.

Özetle, premium segmentte, stil sahibi, sportif ruhlu bir otomobil mi arıyorsanız? Alfa Romeo sürüş keyfinin SUV’da da yaşanabileceğinin kanıtı Stelvio’yu bir test edin, derim.

Sevgiler, selamlar...

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