İlk Görüşmede Bir Erkeği Etkileyen 5 Formül

Geçen haftaki yazım, yani Mahmure Ailesindeki yirmi yedinci yazım, sizlerden binlerce mesaj ve yüzlerce mail almama neden oldu; şunu bir defa daha görmüş oldum ki; insan, kendi ruhunu tüm kapılarıyla araladığında, aynı frekanstaki dostlarla bir araya gelebiliyor. Muazzam derecede mutlu oldum, özellikle bazı okurlarımın “Ben de artık inatlaşmayı kesmeliyim çünkü bana hiçbir faydası olmuyor, sadece mutlu giden ilişkimi zedeliyorum” gibi mesajları, eğer gerçekten inatlaşmayı kesmeleri halinde, bu yazıların amacına ulaştığını gösterecektir. Her zaman şuna inandım, tek bir insanın hayatında olumlu yönde değişiklik yapabiliyorsanız, yaşadığınız hayata bir katma değer eklemiş oluyorsunuz.

Bu haftaki konumuz ise son derece janjanlı. Dikkat çekici. Zamanlama olarak da birçok insanın ihtiyacı olan bir konu; çünkü malum yeni yıla girdik ve yeni başlangıçların tam zamanı. Diyelim ki, sosyal medyadaki aplikasyonlardan bir adamla tanıştınız. Aslında henüz tanışmadınız! Sadece yazışıyorsunuz, ki bunu yapıyor olmanız söz konusu adamı tanıdığınız anlamına gelmez, onu tanımak için birtakım adımlar attığınız ve iletişimde olduğunuz anlamına gelir. Hepsi bu.

Tam da bu noktada şunu ifade etmeliyim ki, iletişimin en önemli kurallarından bir tanesi de 'insanı temastır'. Bu ne demek? Karşı karşıya oturmalı ve onun gözlerinin içine bakmalısınız. Onun beden dilini, gülümsemesini veya ona kritik sorular sorduğunuzda bakışlarını sizden kaçırdığı anları yakından görmelisiniz. İşte tam da bu sebeple, örneğin iş hayatında büyük holdingleri yöneten yetkililer, milyon dolarlık sözleşmeleri imzalamadan önce uçağa atlayıp karşı tarafla sadece bir kahve içebilmek için kıtaları aşan yolculuklar yaparak ertesi gün geri dönüyorlar.

Sadece iş ilişkisine girecekleri insanların gözlerinin içine bakabilmek için!

Sanmayın ki özel hayatta durum farklıdır. Kimi hayatınıza alacaksanız, onunla whatsapp ekranında yazışmak yerine, bir an önce söz konusu görüşmeyi ayarlamasını sağlayın. Görüşme sürecini ısrarla uzatan adama şöyle diyebilirsiniz: “Ben tarz olarak, yüz yüze görüşmeyi tercih ederim.” Bu kalıbı her fırsatta kullanabilirsiniz: “Ben tarz olarak bu tip filmleri seviyorum, ben tarz olarak blues müzik dinliyorum, ben tarz olarak şu rengi tercih ediyorum, vs…”

Her fırsatta bir tarzınız olduğu gerçeğini onun zihnine yerleştirin; çünkü erkekler bir tarzı olan veya olduğunu düşündükleri kadınlara bayılırlar.

Pekala, diyelim ki sosyal medyadan tanıştığınız bu adam görüşmeyi uzatmıyor; tam aksine bir an evvel görüşmek istiyor ve süreci hızlandırıyor. Bu durumda sizlere yardımcı olmaktan keyif alacağım; çünkü sizin için bazı tüyolarım var:

- Bak papatyam, biliyorsun ki elimden geleni yapıyorum ve sen özel hayatında mutluluğu yakaladığın zaman ben görevimi yerine getirmiş oluyorum; işte bu sebeple senden ilişki koçun olarak bir ricam var: Lütfen onu daha ilk görüşmede, her çarşamba gecesi dansa gittiğin dans gecesine davet etme… Henüz adamı tanımıyorsun, tarzını bilmiyorsun, bir dans ortamında kendisini anadan doğma çırılçıplak hisseden, dans özürlü ve hatta danstan nefret eden bir adam olabilir. Dolayısıyla senin yapman gereken, aynen senin gibi onun da kendini rahat hissedebileceği bir ortamda buluşmak. Diyelim ki ilk görüşmede “Haydi dansa gidelim!” dedin ancak adam pek oralı değil, sonrasında onu yargılama; dediğim gibi adamı henüz tanımıyorsun, onunla ilgili mümkünse hiçbir yargıda bulunma ve yemek sırasında ona şu sözleri birkaç defa tekrarla: “Ben seni tanımak istiyorum ancak tanımak bir süreçtir, ilk görüşmede hemen tanımanın imkansız olduğunu biliyorum.” Bu şekilde ona uzun vadeli düşündüğünü, acelen olmadığını ve ilk görüşmede senin karşında ne kadar sevimli hareketler ve maymunluklar yaparsa yapsın, seni etkilemenin o kadar da kolay olmayacağını söylemiş bulunuyorsun. Karşındaki bir dangalak değilse bu mesajını alacaktır. İlk maddemiz bu, uyumlusun ve asla hiçbir noktayı yargılamıyorsun, adam hoşuna gitmeyen şeylerden bahsederse bir daha görüşmezsin olur biter. Kendinle ilgili fazla renk verme ve dinlemede kal.

-Diyelim ki görüşmeden önce sana sordu: “Nereye gitmek istersin?” Bu soru biraz enteresan, detay vermek istiyorum, biliyor musun ki bu soru aslında tuzak sorudur; çünkü bir erkeğin karşısındaki kadının tarzını anlamak için sorduğu sorulardan biridir. Hem de daha en başından tanımasını veya kadının tarzıyla ilgili önemli bir tüyo almasını sağlar. Maalesef birçok kadın hemen bu tuzağa düşerler ve bilmezler ki bu soruya verdikleri cevap erkek açısından asla tahmin edilmeyecek kadar önemlidir. Peki doğru cevap nedir? Aslında mesele nereye gitmek istediğiniz değildir, her zaman söylediğim gibi, bunu ifade etme biçiminizdir. Örneğin yanlış bir cevap: “Ben şu bölgedeki mekanlara gidiyorum, onun dışındaki yerler beni sarmaz.” Erkek algısındaki anlamı şudur: “Ben dominant biriyim, kendi alanımın dışına çıkmam ve bu ilişkide kararları ben veririm.”

Yine yanlış bir cevap örneği verelim: “Valla bilmiyorum ya hiçbir fikrim yok.” Erkek bu cevabı şöyle algılar: “Yani ben seninle görüşeceğim ancak bunu neden yaptığımı ben de bilmiyorum; hatta görüşsem de olur görüşmesem de olur, yani fark etmez.” Peki Adil Beycim doğru cevap nedir dediğinizi duyar gibiyim; “Elbette bazı mekanlar önerebilirim, yine de senin karar vermen daha çok hoşuma gider.” Sihirli cümle budur. Hem topu ona atıyorsun hem de bazı kararları onun verebileceği bir ilişki vaat ediyorsun. Sadece bizim ülkemizde değil, İtalya’da hatta Amerika’da bile erkekler üzerinde yapılan araştırmalar şunu gösteriyor: Tüm teknolojik gelişmelere ve Marsta su bulunmasına rağmen erkek dünyasında değişen bir şey yok, erkek birçok konuda karar verici olmak istiyor. Bunu hissetmediği yerde pek durmuyor ya da sadece bir menfaat icabı duruyor. İlk görüşmede ona havuç göstermelisin: “Bu ilişkinin dümeninde sen olacaksın.”

-İlk görüşme harika gidiyor ve karşında uzun zaman sonra güzel sohbet edebildiğin bir adam var, her konuda muhabbet akıyor, kahkahalar havada uçuşuyor, bir çeşit neşe bulutu havada dolanıyor. İşin daha da güzel tarafı, sadece senin değil onun da gözlerinde heyecan dikkat çekiyor. Uzun zaman sonra ilgini çeken bir erkekle karşılaştın ve adam sırtlan değil, hayatı boyunca Zambia’da bulunmamış, cinsellikten hiç bahsetmiyor, yaptığı esprilerde bile belden aşağı hiçbir atıf bulunmuyor. Yani her şey yolunda. Yine de içinden bir ses, onu etkilemek ve ilgini göstermek gerektiğini söylüyor. Peki bunu, kendi karizmanı da koruyarak, nasıl yapabilirsin? İşte sana etkili kelimeler: “Sen keyifli bir adamsın; sosyal medyadan karşıma bu kadar keyifli bir adamın çıkacağını düşünmemiştim…” Hem sosyal medya ilişkilerine pek güvenmediğini söylüyorsun hem de onu farklı bir noktaya koyuyorsun. İyi yoldasın.

-Bazı erkekler tuzaklı soruları fazlasıyla severler. İlk görüşmede en son ilişkini sordu ve bakışlarını sana dikti. Bak papatyam; ben ilişki koçun olarak sadece seni bu durumdan çıkartırsam, basit bir manevrayla bunu yapabilirim, tatmin olmam. Daha fazlası olmalı; yani hem bu sorudan ustalıkla sıyrılmalısın hem de bunu yaparak onu etkilemelisin. İşte senin tarzın bu olmalı. Tarz sahibi insanlar böyledir işte; bir şeyi başarmakla kalmazlar, onu kendilerine has bir üslup ile başarırlar. Bir başkası daha sonra aynı başarıyı yakalasa bile, asla onun gibi bir etki bırakamaz çünkü onun tarzına sahip değildir. Sana özgü bir cevap vermelisin: “Seninle harika vakit geçirirken bu anın büyüsünü geçmişteki konular ile bozmayı gerçekten istiyor musun?” Ne yapıyoruz biliyor musun: Tenis maçı oynuyoruz, topu her zaman karşı tarafa at, güçlü vuruşlar yapmalısın ve tam da köşeye doğru nişan almalısın.

-Bu ilk görüşmeden fazla beklentin yoktu; çünkü bir haftadır yazıştığın bu adam aslında resimlerde o kadar da yakışıklı görünmüyordu. Masada karşında oturan adam seni şaşırttı, fazla bir beklentiyle gelmediğin bu ilk görüşmede ondan çok hoşlandın ve etkilemek istiyorsun, kelimelerin gücüne inanmalısın. Diyelim ki söz konusu görüşmede üstünde siyah ve dar bir kazak var ve vücut yapısı senin hoşuna gitti, ona şeytanca gülümseyerek şöyle diyebilirsin: “Bir dahaki görüşmemizde omuzlarını bu kadar ortaya çıkartan bir kazak giymezsen sevinirim…” Ne yaptın? Tenis maçında sayı kazandın; tebrikler. Onu beğendiğini, en etkili şekilde ifade ettin. Üstelik omuzlara atıfta bulunmak erkek algısında, “ben güçlüyüm” anlamına gelir, dolayısıyla onu güçlü bulduğunu ve onun yanında kendini güvende hissettiğini de söylemiş oldun. Bunların hepsini tek bir cümlede söyledin, sana tek bir cümlede etkili olma sanatını aktarıyorum çünkü erkekler ne uzun mesajları okurlar ne de uzun cümleleri dinlerler. Kendini her zaman buna alıştır; tek cümle, tek bir kelime ve anında etkisini göreceksin. Kendine gizem katmış olacaksın, o seni anlamak için sorular soracak, anlamaya çalışacak ama sen her zaman kendine ait, hiç paylaşmadığın bir taraf varmış gibi gizemli olmaya devam edeceksin. Fazla bilgi vermeden; çünkü erkekler keşfetmeyi severler ve bunun için emek verebilirler.

Kelimelerin gücüne inanırım. Doğru zamanda doğru kelimeleri kullanan insanlar başarılı olurlar; sadece özel hayatta değil, iş hayatında da aynı durum geçerlidir. Bazen doğru kelimeler insanın aklına yanlış bir zamanda gelir. Bu durumda susmak daha iyidir. Momentum önemlidir.

yazaradilyildirim@gmail.com adresime gönderdiğiniz mailler için teşekkürler; talep ettiğiniz konulara yakında değineceğim.

Seviliyorsunuz.

Görüşmek üzere.

