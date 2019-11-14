Bir Erkeğin Tehlikeli Olduğunu Gösteren 10 Sinyal

Aslında dikkatli bakarsanız erkekler her türlü sinyali size verirler ya da doğru soruları sorarsanız bir erkek size doğru cevapları verecektir; fakat kadınlar çekinerek ya da yeterince önem vermedikleri için erkek arkadaşlarına soru sorma konusunda çekimser davranırlar. İşte tam da bu sebeple erkekler ilişkilerinde uzun bir süre hiçbir açık vermeden yollarına devam ederler. Soru sormaktan asla çekinmeyiniz.

Kadınlara erkek dünyasının gizemli koridorlarını açmaya devam ediyorum. Bu yazımda sizlere ilişkide olduğunuz bir erkeğin “tehlikeli bir adam” olduğunu anlamanın yollarını aktaracağım. Öncelikle şunu belirtelim: Tehlike ne anlama geliyor? Şu bir gerçek ki tehlike kavramı son derece geniş bir kavram. Bir erkek size aylarca hatta yıllarca vakit kaybettirebilir, sizi sürekli evlilik konusunun içine çekerek ilişkide tutabilir fakat sonra bir anda ortadan yok olabilir. Giden zaman asla geri gelmez ve bir insanın size yıllarınız kaybettirmesi bana sorarsanız başlı başına bir tehlikedir. Üstelik erkeklere olan güveninizi ve hatta yaşam sevincinizi kaybedersiniz.

Eğer bunun adı tehlike değilse, tam olarak nedir?

Öte yandan, bir erkeği hayatınıza aldığınızda, farkında olmasanız bile potansiyel olarak sahip olduğu riskleri de hayatınıza almış olursunuz. Örnek vermek gerekirse, başını sürekli belaya sokan ve insanlarla kavga eden bir adamı düşünün, hatta geçmişten gelen sabıkaları var ve defalarca adam yaralamış bir erkek. Sizinle birlikteyken yine kavgalara karışıyor ve siz de işlediği darp ve benzeri suçlara tanık oluyorsunuz. Sizin için hoş deneyimler olmayacaktır ve psikolojiniz ciddi anlamda bozulabilir.

Yaklaşık on senedir ilişki koçu olarak çalışmalarımı sürdürüyorum; kadınların hiç hesaplamadıkları şekilde kendilerini çok garip ve üzücü olayların içerisinde bulduklarına defalarca şahit oldum ve bunun tek bir sebebi vardı: ilişkinin başlarında yeni tanıştıkları adamın açıkça gösterdiği sinyalleri görmezden gelmişlerdi. Eğer siz görmezden gelirseniz ve onun size gösterdiği yoğun ilgiyle gözlerinizi kapatırsanız yeryüzünde kimse size yardımcı olamaz. Ben olabildiğince yazılarım ve videolarım ile sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum ancak bir kadın duygularını devreye aldığında onu yeniden akıl ve mantık çizgisine çekebilmek oldukça zordur çünkü her erkek şunu bilir ki kadınlar duygu odaklıdır. Hiçbir erkek bir kadın gibi hissedemez ve duygularına esir olamaz, bir yandan bu durum erkeklerin yaratıcı olmalarını engellerken öte yandan bir erkek eninde sonunda mantık ile hareket ettiği için duygularına esir olmayacaktır.

Erkek ve kadın beyni birbirinden tamamen farklı çalışıyor. Tamamen.

Pekala, bir adamla tanıştınız, sosyal medyadan ya da şuradan buradan bir tanışma gerçekleşti. Belki de yakın arkadaşınız bu tanışmaya vesile oldu. İlk başlarda adama karşı önyargılarınız vardı ve ısınamadınız ancak zamanla size gösterdiği ilgi hoşunuza gitmeye başladı. Üstelik iki senedir hayatınıza kimse girmedi; sadece bazı kafe görüşmeleri, çay kahve içilen yavan sohbetler ve hiçbir yere varmayan yakınlaşmalar oldu. Gerisi gelmedi. Hayatınızda birisi yokken tanıştığınız bu adam aniden size yeni heyecanlar yaşatmaya başladı ve yeniden hayatta olduğunuzu hissediyorsunuz.

Biliyor musunuz; en tehlikeli süreçtesiniz, çünkü bir kadın duygusal boşluktayken yeni tanıştığı erkeğin işi oldukça kolaydır.

Size aşağıdaki olumsuz sinyalleri veriyorum, eğer bu sinyaller yoksa ya da sadece bir iki tanesi var ise, bu adam sizin için tehlike oluşturmuyor. Yolunuza devam edebilirsiniz.

1. Küfür eder. Bana kalırsa bir erkeği en basit gösteren davranışların başında geliyor. Erkekler bir araya geldiklerinde kendi aralarında küfürlü konuşurlar, bunu engellemek imkansızdır; adeta erkekler arasında yerleşmiş bir alışkanlık gibidir ancak bir kadının yanında küfürlü konuşan erkek aslında kendi sınırlarını bilmeyen bir erkektir. Yani bu ne demek oluyor? Ona sınırlarını hatırlatmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Kibarca şunu söyleyin: “Bak hayatım yalnız başına ne yapıyorsan yap ancak benim yanımda küfürlü konuşman beni çok rahatsız ediyor, bunu yapmazsan sevinirim.” Siz onu uyarın, eğer aynen devam ediyorsa o zaman şunu bilmenizde fayda var: Bu adam size kesinlikle saygı duymuyor. İlişkilerde öncelikli konu sevgi değildir, saygıdır. Eğer saygı yoksa sevginin hiçbir anlamı yoktur.

2. Aşağılar, ezer, dalga geçer. İşte size narsisist bir adam. Onunla ne yapabilirsiniz ki? Sizi sürekli aşağılayıp canınızı sıkmaktan başka ne işe yarar? Bazı kadınlar onu değiştirebilirim diye düşünürler. Bu oldukça naif ve gerçek dışı bir düşünce tarzıdır, üstelik narsisizmin tedavisi yoktur. Yaptığım çalışmalarda şunu gördüm: Türkiye, narsisist erkek popülasyonu konusunda belki de dünya lideri konumda, neden biliyor musunuz? Türkiye’de anneler oğullarını İngiltere Prensi gibi büyütüyorlar, erkeklerin bu kadar şımartıldıkları başka bir ülke yoktur.

3. Adam sürekli kavga ediyor, gittiğiniz her mekanda biriyle tartışıyor, üstelik delici kesici aletler taşıyor. İşte burada dikkatli olmanızı öneririm; çünkü sadece huzurunuzu bozmakla kalmaz, aynı zamanda başınızı belaya sokabilir. Kimse nerede ne zaman ve ne şekilde zarar vereceği belli olmayan bir erkekle vakit kaybetmeyin. Öfke kontrolü konusunda sorunları olan bir adamla evliliği düşünenlere sesleniyorum: Öncelikle onun tedavisi olmasını isteyin, bu konuda terapistlerden tedavi almadan sizinle evlenen bir erkek öfkesini size çok yakından gösterecektir. Sakın onu değiştirebilirim ya da idare edebilirim diye düşünmeyin. Duygularınıza esir olarak kendinizi kandırmayın. Buna gerek yok.

4. Saygısız. Ailenizle tanıştırdınız ve akrabalarınıza karşı saygısız davrandı. Bu yetmedi, arkadaşlarınızla tanıştığında yine saygısız davrandı. Bu da yetmedi, size karşı sık sık saygısız davranıyor, ağır sözler sarf ediyor ve sürekli sizi aşağılıyor. Kanalımda paylaştığım videolarımda her zaman söylüyorum: İlişkilerde ve evlilikte öncelikli konu asla sevgi değildir; saygıdır. Saygı yoksa, sevgiyi çöpe atabilirsiniz.

5. İnatçı. Sadece inat yüzünden biten kaç evlilik gördüm biliyor musunuz? Üstelik inat edilen konu, diş fırçası, yeni eve satın alınan perdenin rengi veya çorapların salonda çıkartılması bile olabiliyor. Anlamsız konularda sürekli inatlaşan ve kavga çıkaran bir erkek size asla mutluluk getirmez.

6. Sorumsuz, para yiyen, sürekli borç isteyen erkek. Bu sınıfta erkek sayısı gittikçe artıyor. İnanılmaz bir durum. Adamın elleri ayakları tutuyor, sağlığı turp gibi yerinde ancak çalışmak gibi bir derdi kesinlikle yok. Adam kendisine bir hedef belirlemiş, nerede kırk yaş üstü boşanmış ve varlıklı kadınlar var adam oralarda geziyor ve avlanıyor. Tek derdi zengin kadınların parasını yemek, hayatta başka hiçbir amacı bulunmuyor. Para istediğinde ona hatır deyin, gerçek yüzünü göreceksiniz.

7. Sürekli yalan söyleyen erkek. Olur olmaz konularda size sürekli yalan söylediğini görüyorsunuz. O kadar anlamsız konularda yalanlarını yakalıyorsunuz ki siz bile bu duruma şaşırıyorsunuz. Yalan, büyük bir hastalıktır; yalanlar küçük olsa bile.

8. Sürekli para muhabbeti yapan erkek. Sizi parasıyla eziyor; sadece sizi değil gittiğiniz her yerde insanları parasıyla, arabasıyla veya mal varlığıyla ezmeye kalkıyor. Sürekli maddi gücünden ya da şirketinden, konumundan bahsediyor. Ona hemen kızmayalım; bahsedeceği bir kitap, film ya da sanat dalı bulunmuyor, bu cahil sosyalleşirken sadece parasından bahsedebilir, ya da öyle sanıyor. Cehalet zordur ve kolay kolay tedavi edilemez. Bu sonradan görme size çektirecek, haberiniz olsun.

9. Porno bağımlısı. Türkiye, porno sitelere giriş yoğunluğu açısından birçok ülkeyi geride bırakmış durumda. Maalesef çok sayıda evlilik, erkeğin porno bağımlılığı sebebiyle sona eriyor. Bazı kocalar eşleriyle hiçbir cinsellik yaşamadan yıllarca bu bağımlılığın esiri oluyorlar. Evli kadınlar bu konuda çok dertliler. Eğer ilişki aşamasında erkek arkadaşınızda bu bağımlılığı fark ederseniz çok dikkatli olunuz.

10. Aşırı flörtöz. Sizinle ilişkide ancak diğer kızlara yürüyor, hatta koşuyor. Sürekli iletişim halinde. Sosyal medyadan ve olabilecek tüm kanallardan başka kızlarla flört ediyor. Düzelir mi? Hayır. Ne yapmanız gerek? Ondan bu sebeple ayrılmak istediğinizi söyleyin ve ona karşı sert olun. Sizi kaybetme riskini hissetmeden asla bu huyundan vazgeçmez. Ona kaybetme korkusunu yaşatmayı deneyin.

Erkek arkadaşınızda bu sinyallerden hiçbiri yok ise, siz oldukça şanslı bir kadınsınız. Bana sorarsanız; siz kadir gecesi doğdunuz. Doğru adamla birliktesiniz.

Seviliyorsunuz.

Görüşmek üzere.

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