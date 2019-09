Bir Erkeğin Seçeneği Değil Önceliği Olmanın 6 Yolu

İşte bu sebeple; çok sayıda seçenekleri olduğunu düşünen insanlar, ciddi ilişki yaşayabilecekleri birisiyle karşılaştıklarında bunun değerini fark etmeden ellerindeki fırsatı kaçırıyorlar.

Daha da kötüsü, ilişki yaşamaya çalışan insanların psikolojisindeki yozlaşmadır; “eğer ben günde on beş kişiyle yazışıyorsam, o zaman bu yeni tanıştığım insan da aynı şeyi yapıyor olabilir! Dolayısıyla ona neden güveneyim?”

Kendisinden şüphe eden insanın bir başkasına güvenmesi elbette imkansızdır.

Kadınlardan şu soruyu her zaman alırım: “Ben bu adamın önceliği olmak istiyorum, bunu nasıl yapabilirim Adil Beycim?”

Yıllardır kadın erkek ilişkileri üzerine çalışan ve bireysel çalışmalarda kadınlara erkek düşünce sistemini aktaran birisi olarak, bu konu öncelikli konularım arasında olmuştur:

“Bir erkeğin önceliği haline gelmenin yolları nelerdir?”

Bunu yapabildiğinizde, işte o zaman ilişkinizin adeta bir sihirli el değmişçesine size keyif vermeye başladığını göreceksiniz. Bir kadın için huzurlu ve keyifli bir ilişki, yoğun duygularını aktarabildiği ve kendisini aynı zamanda güvende hissettiği bir yaşam alanı açmak demektir ki bunu yaşayabilen kadınların daha yaratıcı ve etkin olduklarını görmezden gelemeyiz.

Öncelik olmak için yapmanız gerekenleri size aşağıda maddeler halinde aktarıyorum:

1) Sen diyalog başlatma; ona yokluğunu hissettir. Yeni tanıştığınız bir adam var ve ona sürekli mesaj atarak kendinize bağlamaya çalışıyorsunuz; son derece sakıncalı bir yöntem olduğunu söylememe gerek var mı? Önemli olan ona sürekli mesaj atmak değil, o size mesaj attığında ilgisini çekecek cevaplar vermek ve gizemli kadın imajını onun gözünde yaratabilmek. “Ben bu adamdan çok hoşlandım, onu kaçırmamam lazım!” diyerek sürekli mesaj atan kadınların başarılı olduklarına pek şahit olmadım; tam tersine “adama hiç ihtiyacı yokmuş gibi davranan” kadınlar daha başarılı oluyorlar. Soğuk veya ilgisiz davranın demiyorum, sadece o mesaj atmadıkça adım atmayın diyorum. Bu durumda erkek sizi merak edebilir ve özellikle de her zaman değindiğim üzere, “cepte olmadığını” görür. Sürekli diyalog başlatan ve yoklayan kadın erkeğin gözünde “cepte olan” kadındır. O yazdığında yaz ve sıcak davran, yazmıyorsa sessiz kal. Sabır meselesi. Zor olduğunu biliyorum. Dokuz yıldır kadınlarla bireysel çalışmalar yapıyorum ve bu konuda ne kadar zorlandığınızı gayet iyi biliyorum.

2) “Müsait değilim papatyam” demeyi öğren. Papatyam tabiri artık benimle özdeşleşmiş bir hitap, kanalımda hep kullanıyorum ve kadınlar bu tabire keyifle gülüyorlar, dolayısıyla adama elbette böyle hitap etmek zorunda değilsiniz. Şaka bir yana, önemli olan her zaman müsait olmamanızdır. Mesela arayıp sormayan bir adam, Çarşamba akşamı iş çıkışında “haydi görüşelim” dedi ve siz de hemen “tamam ben hazırım!” diye cevap verdiniz; çok büyük bir hata yaptınız! Müsait olsanız bile aslında müsait olmayın. Bu adam kaç gündür nerede? Aniden ortaya çıkıp sana ıslık çaldığında gitmek zorunda değilsin. Tam tersine, seni önceden araması gerektiğini, tabiri caizse randevu alması gerektiğini görsün, acele etme ve ona başka işlerin olduğunu söyle. Senin, onun dışında gelişen bir hayatın olduğunu bilsin. Aksi halde kendini Brad Pitt falan zannediyor ve sonra bana başvurduğunuzda ben de birtakım taktiklerle bu adamların havasını indirmeye çalışıyorum. Biraz da beni düşünün ne olur!

3) Gizemli ol, her şeyini anlatma. Biz erkekler biliriz ki kadınlar konuşmayı ve anlatmayı severler. Dün akşam yaptıkları makarnayı saatlerce anlatabilirler. Kadının yapısında bilgi paylaşımı ve dolayısıyla muazzam network faaliyetleri vardır. Ancak, yeni tanıştığınız bir adama teyzenizin evindeki vazoyu veya yazlıktaki televizyonu anlatmanıza gerek yok. Neden mi? Çünkü erkeği size doğru çeken husus, sizi gizemli bulmasıdır. Eğer sizi gizemli bulmuyorsa ve sizinle ilgili her şeyi açıkça biliyorsa bu durumda sizden yavaş adımlarla uzaklaşmasına şaşırmayın. Onun gözünde hala gizemini koruyan bir başka kadına doğru yönelirken sizi artık “seçenekler” listesine almış olacaktır. Hayatınızda gizemli noktalar kalsın, her şeyi ona anlatmayın.

4) Onun ayağına gitme. Bak bu nokta oldukça enteresan. Arıyor ve sana “bana gel” diyor, sen hemen tıpış tıpış gidiyorsun. “Şuraya gel” diyor, gidiyorsun; “buraya gel” gidiyorsun. Adam sürekli koordinat veriyor ve sen haritadan açıp ayağına gidiyorsun. Adam açısından hiçbir anlamı yoktur zira böyle bir kadın erkeğe çekici gelmez. Şunu yapmanızı öneriyorum: “canım ben çok geldim, biraz da sana bana doğru gel, ya da orta noktada buluşalım!” Bir tarzınız olduğunu görsün; çünkü bir tarzı olan kadının önünde ekmek kuyruğu birikecektir, erkekler tarzı olan kadınlara bayılırlar.

5) Tüm dikkatini ona verme, önce sen varsın. Uzun süreli yalnızlıktan sonra karşısına çıkan erkeğe bayılan ve yalnızlık süresince içinde biriken yoğun sevme ve sevilme ihtiyacını adama aktarmaya çalışan kadınlar her zaman kaybettiklerini gördüm. Bu kadınlar maalesef verdikleri ilgi ve sevginin karşılığını alamazlar ve bana sorarlar: “Ben her şeyi doğru yapmama rağmen neden ilişkilerimde adamlar benden kaçıyorlar?” Cevabı gayet basit: Erkeklerin aradıkları bu değildir. Erkek, avcı ruha sahiptir ve her ne kadar yanında onu seven ve yeri geldiğinde ilgi gösteren bir kadın istese de tüm hayatını kendine adamış bir kadın bir süre sonra erkeği sıkmaya başlar zira erkek ruhundaki avcıya hitap etmez. Bunun yolu kendi özel alanınız korumanızdır. Asla arkadaşlarınızdan uzaklaşmayın ve kendinize ait faaliyetler bulun, hobilerinizi yapın ve asla ona bağımlı olmayın. Bağımlısı olduğunuz adamın seçeneği olursunuz. Maalesef.

6) Son madde şu şekilde: Her an gidebileceğini ona göster; özgür ruhunu hissettir. Bunu nasıl uygularsın? Bir adama ne yaparsa yapsın katlanmak ve onu kaybetmemek için sürekli alttan almak elbette yapılabilecek en büyük hatadır. Maalesef ülkemizde buna maddi anlamda mecbur olan kadın sayısı oldukça fazla; elbette onları da anlıyorum. Gidecek başka bir yeri olmayan kadınlar maalesef kötü davranışları alttan almak zorunda kalıyorlar. Güçlü toplumlar güçlü kadınlar üzerine kuruludur; zaten modern toplumların hepsinde devlet kadına muazzam ölçülerde sahip çıkar, yaratıcılık ve üretkenlik sadece kadınlar ile mümkündür.

Bir ilişkidesiniz ve erkek arkadaşınıza kırmızı çizgilerinizi söylediniz. En baştan hoşlanmadığınız davranışları ona ilettiniz ancak bunlara kesinlikle saygı göstermiyor ve size kötü davranıyor. Arkanıza bakmadan uzaklaşın, bu konuda tereddüt etmeyin; çünkü en başta size kötü davranan bir adamın sonradan güzel davranmaya başlaması neredeyse imkansızdır. “Bu kadın beni anında bırakabiliyor, bana bağımlı değil” diyen bir erkeğin size bakış açısı çok farklı olacaktır. İşte o zaman öncelik olursunuz.

Seviliyorsunuz.

Görüşmek üzere.