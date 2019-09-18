Victoria’s Secret’ın Yeni Sezon Parfümleri Tanıtıldı
"Victoria’s Secret’ın yepyeni parfümleri ile etrafınızdakileri etkiniz altına almaya hazır mısınız? Victoria’s Secret parfümörleri tarafından özel olarak yaratılan, her bir zevke ve tarza hitap eden yeni parfümlerle yeni sezona hazırsınız!"
Kendini her zaman muhteşem hisseden kadınların tercihi Eau So Sexy, taze ve sıcak vanilya notaları ile hem eğlenceli hem de seksi bir dokunuşu size sunuyor ve flörtöz yanınıza hitap ediyor. Bir öpücüğün kokusunu hayal edin.Victoria’s Secret’in Just A Kiss kokusu buzlu ve taze çiçek notaları ile mis gibi kokmanızı sağlarken o öpücüğü teninize hapsediyor. İçeriğindeki siyah gül ile Hardcore Rose, muhteşem üçlünün en iddialı kokusu. Erik ve ham kehribar notalar ile sıcak ve yoğun bir bitişe sahip olan bu yeni koku biraz meyvemsi biraz da çiçeksi kokmak isteyen Victoria’s Secret kadınlarının tercihi olacak!
Eau So Sexy, Just a Kiss, Hardcore Rose üçlüsü parfümün yanı sıra rollerball parfüm, vücut kremi, vücut spreyi ve seyahat boyu vücut spreyi alternatifleriyle karşınıza çıkıyor ve yazın vazgeçilmez kokuları olmaya hazırlanıyor!
Bu harika üçlü 10 Eylül’de mağazalarda keşfedebilirsiniz.