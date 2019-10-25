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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA

Uzun süre geçmeyen ağrılar neyin belirtisi?

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Uzun süre geçmeyen ağrılar neyin belirtisi?

"Uzun süre geçmeyen yaygın ağrıların kas spazmlarına sebep olacağını belirten Fizyoterapist Çağıl Ertürk, bilinçsiz alınan kas gevşetici ve ağrı kesici ilaçların birçok yan etkisi olduğu gibi kalıcı bir çözüm de sağlamaz. Bunun yerine ilgili dokuya fizyoterapistler tarafından yapılacak kas gevşetmeye yönelik masaj terapilerini tercih edebilirsiniz dedi."

Uzun süre geçmeyen yaygın ağrıların kas spazmlarına sebep olacağını belirten Fizyoterapist Çağıl Ertürk, bilinçsiz alınan kas gevşetici ve ağrı kesici ilaçların birçok yan etkisi olduğu gibi kalıcı bir çözüm de sağlamaz. Bunun yerine ilgili dokuya fizyoterapistler tarafından yapılacak kas gevşetmeye yönelik masaj terapilerini tercih edebilirsiniz dedi.

Mevsim geçişlerinde görülen ağrıların temelinde başta D vitamini olmak üzere diğer birçok faktör etkili oluyor. Özellikle yaz aylarında güneşten gelen D vitamini eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olurken, kış aylarında ise azalan serotonin ve oksitosin etkisiyle kişi kendini daha yorgun veya mutsuz hissedebiliyor. Eklem ağrılarına ilişkin bilgilendirmede bulunan Fizyoterapist Çağıl Ertürk, Kışa aylarında özellikle miyalji dediğimiz kas ağrıları ve bunun yanında romatizmal ağrılar kendini oldukça sık hatırlatabiliyor diye konuştu.

Kişiler inflamasyon dediğimiz enfeksiyona benzer iltihabi durumların yaygın olarak kas, eklem ve yumuşak dokuda bulunması ile miyalji, romatizma, fibromiyalji gibi sorunlarla karşı karşıya geliyor. Bunlara ek olarak emosyonel dediğimiz duygu durum değişikliğini de göz ardı etmemek gerekir diyen Fizyoterapist Öğr. Gör. Çağıl Ertürk, Bütün bu faktörlerin toplamı sonucunda bağışıklık sistemimiz düşer ve ağrılarla baş etmenin yollarını ararız. Bunun için ağrılar kendini iyice göstermeden kışa hazırlık olarak mutlaka koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanılmalı dedi.

Ağrılarla Baş Edebilmek İçin Egzersiz Önemli

Ağrılarla baş edebilmek için egzersiz yapılması gerektiğine vurgu yapan Çağıl Ertürk, Kış aylarının soğuğu iyice hissedilmeye başlamadan açık havada uygun giysi ve ayakkabılarla yürüyüş yapılmalı.

Yürüyüşten sonra kaslarınızı esnetmeye yönelik egzersizler yapılmalı. Açık havada yapılan yürüyüşler ve egzersizler, hem fiziksel kondisyonun korunmasına yardım eder hem de serotonin salgılamaya yardım ederek kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar ifadelerini kullandı.

Masaj Terapilerini Tercih Edebilirsiniz

Uzun süre geçmeyen yaygın ağrıların kas spazmlarına sebep olacağını belirten Ertürk, Kas spazmları da günlük yaşam kalitenizi oldukça fazla düşürür.

Ağrı-spazm-ağrı döngüsü temelden çözülemediği takdirde uzun süreli kronik ağrılara sebep olarak kış aylarını çekilmez kılar. Bilinçsiz alınan kas gevşetici ve ağrı kesici ilaçların birçok yan etkisi olduğu gibi kalıcı bir çözüm de sağlamaz. Bunun yerine doğal yöntemleri tercih etmeye çalışın.

İlgili dokuya fizyoterapistler tarafından yapılacak kas gevşetmeye yönelik masaj terapilerini tercih edebilirsiniz. Uygun teknikler ve uygun yağlarla kası gevşeterek ağrıyı gidermeye yönelik yapılan masaj tedavileri kişide kas spazmlarını giderirken kalıcı rahatlama sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir, ağrılarını gidererek kişide doğal yolla serotonin salgılamasını uyararak yaşam kalitesini artırmış olur dedi.

Kilo Kontrolü Olmazsa Olmaz

Beslenmenize dikkat edin. İltihap artırıcı yüksek karbonhidrat diyetleri yerine antienflamatuar etki gösteren omega-3 içerikli besinleri tercih edin diyen Ertürk, Fazla kilolar eklemlere ve kaslara fazla yük binmesine sebep olur bu da eklem-kas yapısını zorlar. Kişinin eklemlerine binen fazla yük, artrit dediğimiz eklem kireçlenme problemleri sonucu ağrılara sebep olur.

Eklemlere fazla yük vermediğiniz takdirde fiziksel yapınız korunmuş olur ve günlük yaşamınızı ağrısız ve kaliteli geçirmenize yardımcı olur şeklinde tavsiyede bulundu.

 

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