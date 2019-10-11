Uzmanlar Uyardı: Aniden Büyüyen Benlere Dikkat!

Vücuttaki benler melanosit adındaki deriye rengini veren hücrelerin gruplaşması ile oluşur. Benler doğumsal olabileceği gibi zaman içerisinde de ortaya çıkabilmektedir. Ailesel yatkınlık, hayat boyu maruz kalınan güneş ışığı benlerin oluşmasında ana sebeplerdir. Yine güneş ışıkları mevcut benlerde büyüme ve karakter değişimine de sebep olabilmektedir.

Doğuştan var olan ya da sonradan çıkan benler bazen göz ardı edilebiliyor ancak benlerin üzerindeki değişiklikler cilt kanseri habercisi olabiliyor. Bazı benler basit, iyi huylu ve zararsızdır ancak bazıları ise zaman içerisinde büyüyüp renk ve şekil değiştirerek malin melanom denilen derinin en kötü seyirli cilt kanserine dönüşebilir. Sık gözlenmesi ve kansere çevirme potansiyellerinin de olması nedeni ile benler önemsenmeli ve hangi durumlarda hekime başvurulması gerektiği bilinmelidir.

Eğer benlerinizde birdenbire sayıca artış varsa, mevcut benlerde renk ve boyut değişimi gelişti ise benler üzerinde kaşınma, ağrı, kanama ve yara oluşumu var ise bir hekime görünmenizde fayda var. Et beni olarak nitelendirilen çoğunlukla deri renginde, deri yüzeyinden kabarık, küçük ve saplı görünümde olan benler ise zararsızdır. Kişiye estetik kaygı ve herhangi bir rahatsızlık vermediği sürece tedavi edilmelerine gerek yoktur. Et benleri sıklıkla kilo alımı, bazı hormonal tedaviler, gebelik veya ailesel yatkınlık gibi durumlarda ortaya çıkabilmektedir.

50'den fazla varsa hekime başvurmak gerekli

50 yaş üzeri herkes melanom için bir kez deri muayenesi olmalıdır. Farklı görünüme sahip yani atipik beni olanlar, konjenital yani doğumsal beni olanlar, 50’den fazla beni olanlar, ailesinde cilt kanseri olanlar, daha önce melanom geçirmiş olanlar, diğer türde cilt kanseri geçirmiş olanlar yılda en az iki kez deri muayenesi olmalıdır.

Dermatolojik muayene ve dermoskop dediğimiz deri mikroskobu ile benlerinizin yakından incelenmesi malin melanom dediğimiz ve hayatı tehdit eden en kötü seyirli cilt kanserinin erken teşhisi ve önlenmesinde büyük önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra cilt kanserine yol açan en önemli faktörlerin başında gelen güneşten korunma, yalnızca tatil veya denize gidince değil normal günlük hayatımızda da uygulanmalıdır. Güneşten koruyucu kreminizi her sabah yüz, boyun kol ve ellere ve açıkta kalan vücut alanlarına sürüp 3-4 saatte bir tekrar etmelisiniz.