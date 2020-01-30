Tüm Saç Tipleri İçin Besin Değeri Yüksek Nemlendirme

Aveda’nın yeni yüksek performans sağlayan ve besin değeri yüksek içeriklerden elde edilmiş Nutriplenish™ serisi ile en ileri seviye nemlendirmeyi keşfedin. Vegan, silikon içermeyen, hayvan dostu ve %94 oranında doğal türevli içeriklerden elde edilmiş bu seri, özellikle nem ihtiyacı duyan tüm saç tipleri için geliştirildi.

Nutriplenish™ Light ve Deep Nemlendirme Serisi gücünü, saçlarınızı profesyonelce nemlendiren organik nar yağı, hindistan cevizi yağı ve mango yağı karışımından oluşan besin değeri yüksek içeriklerden alır. Aveda’nın Araştırma ve Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Christine Hall, Nutriplenish™ Serisi’nin içeriğini şu sözlerle özetliyor: ‘‘Hindistan cevizi yağı saç tellerini nemlendirmek için saça derinlemesine nüfuz eder, nar ve mango yağı ise saç yüzeyinin dokusuna yumuşaklık kazandırıp saçı besler. Nar yağı içeriğindeki omega-5 yağ asitleri sayesinde matlaşmış ve nemini kaybetmiş saçları nemlendirir ve yeniden canlandırır.”

Nutriplenish™ Serisi doğal türevli kakao özü, organik sertifikalı zencefil, kakule çekirdeği yağı, diğer saf çiçek ve bitki özlerinden elde edilen Aveda’nın Pure-Fume™ Aroması ile saçlara nüfuz eder. Bu seri, boyalı ve kimyasal işlem görmüş saçlar için de uygundur. Nutriplenish™ Serisi, tıpkı diğer tüm Aveda ürünleri gibi %100 hayvan dostudur ve hiçbir zaman hayvanlar üzerinde test edilmemiştir.

Aveda Nutriplenish™ Serisi:

Nutriplenish™ Light Nemlendirme Serisi Şampuan:

%94 doğal türevli ve kremsi hafif şampuan saçı derinlemesine nazikçe temizlerken, nemini kaybetmiş saçları anında yeniden canlandırmak için besin değeri yüksek içerikler ile besler ve nemlendirir. İnce ve orta telli saç tipleri için uygundur.

Nutriplenish™ Light Nemlendirme Serisi Saç Kremi:

%96 doğal türevli kremsi ve hafif dokusu ile matlaşmış ve nemini kaybetmiş saçları ağırlaştırmadan derinlemesine nemlendirir ve anında canlandırır. Saçları sağlığına kavuşturmak için vitamin yüklemesi yapar. İnce ve orta telli saç tipleri için uygundur.

Nutriplenish™ Nemlendirme Serisi Deep Şampuan:

%94 doğal türevli ultra zengin yoğun şampuan saçı derinlemesine aynı zamanda nazikçe temizlerken, nemini kaybetmiş saçları anında yeniden canlandırmak için besin değeri yüksek içerikler ile besler ve nemlendirir. Kalın telli ve dokulu saç tipleri için uygundur.

Nutriplenish™ Deep Nemlendirme Serisi Deep Saç Kremi:

%96 doğal türevli zengin ve yoğun dokusu ile matlaşmış ve nemini kaybetmiş saçları ağırlaştırmadan derinlemesine nemlendirir ve anında canlandırır. Saçları sağlığına kavuşturmak için vitamin yüklemesi yapar. Kalın telli ve dokulu saç tipleri için uygundur.

Nutriplenish™ Durulanmayan Bakım Spreyi

%98 doğal türevli ağırlaştırmadan nemlendiren durulanmayan sprey, dolaşmış saçları anında açar ve saçı gün boyu besler. Tüm saç tipleri için uygun olan sprey, besin değeri yüksek içeriklerden elde edilmiş 72 saat etkili nemlendirme sağlar. Formülündeki organik nar yağına ek olarak, içerisindeki zencefilin doğal UV filtresi sayesinde güneş ışığının zararlı etkilerine karşı saçta koruyucu bariyer oluşturur.

Nutriplenish™ Çok Yönlü Saç Bakım Yağı:

%100 doğal türevli hafif yapıdaki çok yönlü saç bakım yağı saçı anında besler ve bakım yapar, her bir saç telini yumuşatıp pürüzsüzleştirirken kurumuş saçların sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar. Tüm saç tipleri için uygundur.

Ne zaman ve nerede satışta?

Aveda’nın yeni Nutriplenish™ Serisi Şubat 2020 tarihinden itibaren Aveda salonları, Aveda Akasya mağazası ve aveda.com.tr’de.