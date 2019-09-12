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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sonbahar 2019 TommyXZendaya Koleksiyonu

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Sonbahar 2019 TommyXZendaya Koleksiyonu

"İkonik Amerikalı tasarımcı Tommy Hilfiger ve küresel marka elçisi Zendaya, Sonbahar 2019 TommyXZendaya kapsül koleksiyonla ikinci kez işbirliği yaptı ve geçtiğimiz günlerde New York'ta gerçekleştirilen TOMMYNOW ile koleksiyon tanıtıldı. "

Koleksiyon, 1970’lerin ikonik stillerini Tommy Hilfiger'in klasik Amerikan ‘cool’ mirasıyla buluşturuyor. Monokrom renk paletinde yoğun bordo ve metalik tonlar harmanlanırken, desenler ve puantiyeler biçimli siluetlere ve fular elbiselere beklenmedik yorumlar kazandırıyor. Gümüş rengi detaylarla zenginleşen yumuşak deriler, imitasyon kürkler ve doygun kadifeler, lüks bir dokunuş katıyor. Balıksırtı desenli, terzi işi dikiş zamansız trençkotu, ince belli blazer çekeri ve bol paçalı pantolonu şıklaştırıyor. Yıldızların yanı sıra kar leoparı görünümlü ve yılan görünümlü baskılar, maksi eteklere ve anvelop elbiselere eğlenceli bir fark katıyor. Giysi ve aksesuarlardan mayo ve iç giyime kadar güçlü ve özgüvenli bir duruş sergileyen Sonbahar 2019 TommyXZendaya koleksiyonu, dönemi tanımlayan stilleri cesur yorumlar ve yeni tasarımlarla sunuyor.

Başlıca Stiller ve Detaylar:

Karışık Ölçekli Desenler: Monokrom balıksırtı desenli, terzi işi yün bol bacalı pantolon, midi etek, tek düğmeli blazer ceket, yelek ve trençkot, ayrıca gömlek, gömlek elbise ve boyundan bağlama elbise; kırmızı, beyaz ve siyah kareli yünlü manto ve pelerin; monokrom puantiyeli tek düğmeli blazer ceket, yüksek belli pantolon, yün midi etek ve midi elbise, bağlama yakalı gömlek ve bluz.

Kontrastlı Hibrit Desenler: Kırmızı ve siyah, puantiyeli ve kareli hibrit desenli, kemerli blazer ceket ve yüksek belli düz paçalı pantolon.

Yıldız Desenleri: Monokrom, yıldız ve astroloji esintili desenli tişört ve fular elbise, belden bağlama V yaka maksi elbise ve iri fiyonk yakalı bluz.

Tarz Yakalar: Siyah bluz ve gömlek elbiselerde kontrast yaratan krem rengi manşet ve yakalar.

Hayvan Desenleri: Yılan derisi desenli fular midi etek; fiyonk yakalı bluzda kar leoparı deseni.

Jakar Jarse: Blazer ceket üzerinde tamamı baklava şekilli “TZH” logosu; yüksek belli bol paçalı pantolon ve balıkçı yaka üst.

Tarz Dış Giyim: İmitasyon kürk leopar desenli trençkot; etek ucu, fermuarı ve manşetleri siyah, kırpık kuzu derisi ceket.

Deri: Siyah terzi işi dikimli kaban, pelerin, etek ve bol paça pantolon; piton derisi desenli etek ve bol paça pantolon.

Kadife: Bordo blazer ceket ve düz paça pantolon; siyah tek düğmeli blazer ceket ve smokin pantolonu.

Denim: Yüksek belli düz paça, yüksek belli düz paça jakar denim ve yüksek belli skinny jean pantolonlar.

Kırmızı, Beyaz ve Lacivert: “TZH” detaylı, blok renkli balıkçı yakalı patenci elbisesi ve üst.

Metalik: Siyah, gümüş rengi ve altın çizgili fitilli örgü kazak, balıkçı yaka üst ve maksi etek; siyah, gümüş rengi ve bordo çizgili maksi elbise ve sıfır yaka üst; ve Lurex balıksırtı desenli, sıfır yaka tişört.

Özel Okazyonlar için Giyim: İpek biyeli siyah kadife smokin; gümüş renkli yıldız desenli jakar maksi fular elbise ve fiyonk yakalı bluz.

Ayakkabı ve Aksesuarlar: Ayakkabı seçkisinde hayvan desenli burnu açık platformlar, gümüş rengi veya sezon desenlerinde diz üstü çizme ve bantlı sandaletler; aksesuarlarda iri toka detayları ve askılı, omuzdan askılı çantaya dönüşebilen cüzdanlar yer alıyor.

Mayo: Metalik gümüş veya TH logolu yüzücü giyimi ve uyumlu kaftanlar.

İç giyim: Puantiye desenli dantel parçalar ile tamamı yıldız işlemeli, dantel biyeli parçalar.

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