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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Güzellik Reçeteleri

Sivilce İzleri İçin Zerdeçal Maskesi

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Sivilce İzleri İçin Zerdeçal Maskesi

"Hint safranı olarak da bilinen ve pek çok yemeğe hem leziz bir aroma hem de renk veren zerdeçal, cilt için de çok faydalı. Akneli cilt tedavisi için önerilen zerdeçalı siz de evde kendiniz hazırlayabileceğiniz tariflerle bir bakım ürünü olarak kullanabilirsiniz."

SİRKELİ MASKE

Malzemeler:

  • Yarım çay kaşığı zerdeçal tozu
  • 1 yemek kaşığı organik bal
  • Elma sirkesi
  • Süt
  • Pamuk

Hazırlanışı:

Elma sirkesini pamuğa dökün ve yüzünüzü silin. Maskeyi uygulamadan önce 5 dakika bekleyin. Bir kasede zerdeçal ve balı karıştırın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırdıktan sonra gözlerinize gelmemesine dikkat ederek yüzünüze sürün. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra ılık su ile cildinizi temizleyin. Zerdeçal yüzünüzde sarımsı izler bırakırsa, sütü pamuğa dökerek bunları temizleyebilirsiniz.  

Sivilce İzleri İçin Zerdeçal Maskesi

NANE VE ZERDEÇAL

Malzemeler:

  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 2 çay kaşığı nane çayı

Hazırlanışı:

Malzemeleri macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Yüzünüzü temizleyin ve ardından maskeyi bir fırça yardımıyla sivilce lekelerinin üzerine sürün. 30 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın. İşlemden sonra cildinizin kuru olduğunu hissederseniz, çok yoğun olmayan bir nemlendirici uygulayabilirsiniz.

Sivilce İzleri İçin Zerdeçal Maskesi

HİNDİSTAN CEVİZİ

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı 
  • 1 yemek kaşığı zerdeçal tozu

Hazırlanışı:

Hindistan cevizi ile zerdeçalı karıştırın. Yağ katı ise mikrodalga fırında 1 dakika tutarak bu ikiliyi karışıtırabilirsiniz. Temizleme jeli ile yıkadığınız yüzünüze maskeyi sürün ve 15 dakika bekleyin. Daha sonra bol su ile yıkayın. Maskenin içinde Hindistan cevizi yağı olduğu için uygulamadan sonra nemlendirici kullanmanıza gerek kalmayacaktır. 

 

 

 

 

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