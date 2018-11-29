Sivilce İzleri İçin Zerdeçal Maskesi
"Hint safranı olarak da bilinen ve pek çok yemeğe hem leziz bir aroma hem de renk veren zerdeçal, cilt için de çok faydalı. Akneli cilt tedavisi için önerilen zerdeçalı siz de evde kendiniz hazırlayabileceğiniz tariflerle bir bakım ürünü olarak kullanabilirsiniz."
SİRKELİ MASKE
Malzemeler:
Hazırlanışı:
Elma sirkesini pamuğa dökün ve yüzünüzü silin. Maskeyi uygulamadan önce 5 dakika bekleyin. Bir kasede zerdeçal ve balı karıştırın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırdıktan sonra gözlerinize gelmemesine dikkat ederek yüzünüze sürün. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra ılık su ile cildinizi temizleyin. Zerdeçal yüzünüzde sarımsı izler bırakırsa, sütü pamuğa dökerek bunları temizleyebilirsiniz.
NANE VE ZERDEÇAL
Malzemeler:
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 2 çay kaşığı nane çayı
Hazırlanışı:
Malzemeleri macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Yüzünüzü temizleyin ve ardından maskeyi bir fırça yardımıyla sivilce lekelerinin üzerine sürün. 30 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın. İşlemden sonra cildinizin kuru olduğunu hissederseniz, çok yoğun olmayan bir nemlendirici uygulayabilirsiniz.
HİNDİSTAN CEVİZİ
Malzemeler
- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
- 1 yemek kaşığı zerdeçal tozu
Hazırlanışı:
Hindistan cevizi ile zerdeçalı karıştırın. Yağ katı ise mikrodalga fırında 1 dakika tutarak bu ikiliyi karışıtırabilirsiniz. Temizleme jeli ile yıkadığınız yüzünüze maskeyi sürün ve 15 dakika bekleyin. Daha sonra bol su ile yıkayın. Maskenin içinde Hindistan cevizi yağı olduğu için uygulamadan sonra nemlendirici kullanmanıza gerek kalmayacaktır.