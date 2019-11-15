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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sensodyne’den Hassas Dişler ve Diş Eti Sorunlarına Tek Diş Macunu

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Sensodyne’den Hassas Dişler ve Diş Eti Sorunlarına Tek Diş Macunu

"Ağız bakım kategorisinin öncü markası Sensodyne, tüketici ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda, en son teknolojiyle geliştirdiği uzman ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Yeni Sensodyne Hassasiyet & Diş Eti, her iki sorun için, günde iki kez fırçalamayla etkisi klinik olarak kanıtlanmış diş macunları ve diş fırçasını tüketicilere sunuyor."

Araştırmalara göre her 3 kişiden 1’i diş hassasiyeti*, bu kişilerin yarısı da diş eti sorunu yaşayabiliyor.** Ağız bakım kategorisinin öncü markası Sensodyne diş macunu kategorisinde ilk defa hem hassas dişler hem de diş etleri için özel olarak geliştirilmiş diş macununu tüketicilerle buluşturuyor.

Sensodyne uzman kimliğiyle ağız ve diş sağlığı konusundaki araştırmalarına her geçen gün artan bir ivmeyle devam ederken, yeni Sensodyne Hassasiyet & Diş Eti ürünü ile en önemli ağız sağlığı sorunlarından olan diş hassasiyeti ve diş eti sorunlarına tek bir uzman diş macunu ile cevap veriyor. 

Günde iki kez fırçalama ile hassas dişler ve diş etlerinde rahatlama sağladığı klinik olarak kanıtlanan Sensodyne Hassasiyet & Diş Eti, hassas bölgelerin üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturuyor. Aynı zamanda diş plaklarını hedefleyip uzaklaştırarak, sağlıklı diş etlerine sahip olunmasına yardım ediyor. 

Sensodyne Hassasiyet & Diş Eti ürün ailesi, Sensodyne Hassasiyet ve Diş Eti diş macunu, Sensodyne Hassasiyet ve Diş Eti Beyazlatıcı diş macunu ve Sensodyne Hassasiyet ve Diş Eti diş fırçasından oluşuyor.

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