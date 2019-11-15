Sensodyne’den Hassas Dişler ve Diş Eti Sorunlarına Tek Diş Macunu
"Ağız bakım kategorisinin öncü markası Sensodyne, tüketici ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda, en son teknolojiyle geliştirdiği uzman ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Yeni Sensodyne Hassasiyet & Diş Eti, her iki sorun için, günde iki kez fırçalamayla etkisi klinik olarak kanıtlanmış diş macunları ve diş fırçasını tüketicilere sunuyor."
Araştırmalara göre her 3 kişiden 1’i diş hassasiyeti*, bu kişilerin yarısı da diş eti sorunu yaşayabiliyor.** Ağız bakım kategorisinin öncü markası Sensodyne diş macunu kategorisinde ilk defa hem hassas dişler hem de diş etleri için özel olarak geliştirilmiş diş macununu tüketicilerle buluşturuyor.
Sensodyne uzman kimliğiyle ağız ve diş sağlığı konusundaki araştırmalarına her geçen gün artan bir ivmeyle devam ederken, yeni Sensodyne Hassasiyet & Diş Eti ürünü ile en önemli ağız sağlığı sorunlarından olan diş hassasiyeti ve diş eti sorunlarına tek bir uzman diş macunu ile cevap veriyor.
Günde iki kez fırçalama ile hassas dişler ve diş etlerinde rahatlama sağladığı klinik olarak kanıtlanan Sensodyne Hassasiyet & Diş Eti, hassas bölgelerin üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturuyor. Aynı zamanda diş plaklarını hedefleyip uzaklaştırarak, sağlıklı diş etlerine sahip olunmasına yardım ediyor.
Sensodyne Hassasiyet & Diş Eti ürün ailesi, Sensodyne Hassasiyet ve Diş Eti diş macunu, Sensodyne Hassasiyet ve Diş Eti Beyazlatıcı diş macunu ve Sensodyne Hassasiyet ve Diş Eti diş fırçasından oluşuyor.