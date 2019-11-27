Salon Akaretler'de Bir Koleksiyonerin Evini Gezin
"Bilgili Holding ve Grid İstanbul’un sanat ve tasarımı ev ortamında bir araya getirdiği “Salon Akaretler”, 30 Kasım Cumartesi günü sanatseverlerle buluşuyor."
Bilgili Holding ve Grid İstanbul, yepyeni bir etkinlik ile sanatseverleri farklı bir deneyim yaşamaya davet ediyor. “Salon Akaretler” 30 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında Akaretler Sıraevler 25-27 numaralı binada ziyaretçilerini bekliyor.
Güncel sanat ve tasarımları incelerken, bir koleksiyonerinin evini ziyaret etme deneyimi yaşatan “Salon Akaretler” izleyicilerine sergideki işlere sahip olma, beğendikleri işleri satın alıp kendi evlerine götürme imkanı sunuyor.
Rehber eşliğinde yarım saatlik deneyim sunan Salon Akaretler’e giriş için, Grid İstanbul’un internet sitesinden rezervasyon formunu doldurarak kayıt yapılmaktadır. Hafta içi 12.00-14.00 ve 17.00-20.00 arasında görülecek etkinlik, Cumartesi günleri ise 13.00-20.00 saatleri arasında ziyaret ediliyor.
Salon Istanbul’un ilk edisyonunda kırka yakın tasarımcı ve sanatçının eserleri yer alıyor:
Abra Design
Asli Aydemir
Asli Şarman
Aylin Varon
Buket Hoşcan Bazman
Cana Özgür
Çağlayan Ekinci Bulut Daedalus
Derin Design
Dila Gökalp
Ela Köseoğlu
Elif Gönensay
Elif Varol Ergen
Errin Kancal
Epson
Gökhan Avcioğlu
Gökhan Karakuş
Gül Kozacioğlu Homemade Aromaterapi
İdil İlkin
İkizler Çömlek Atölyesi
İznik Vakfi Çiniler
Lara Kamhi
Lia
Meriç Kara
Meyer Objects
Nejat Satı
Nilüfer Kozikoğlu
Oytun Berktan
Roka Art By Aslı Smith
& Serkan Ada
Seray Asker
Studio Timtim
Şule Koç
Uršula Berlot
Yasemin Artut
Yuzu