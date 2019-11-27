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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kültür Sanat

Salon Akaretler'de Bir Koleksiyonerin Evini Gezin

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Salon Akaretler'de Bir Koleksiyonerin Evini Gezin

"Bilgili Holding ve Grid İstanbul’un sanat ve tasarımı ev ortamında bir araya getirdiği “Salon Akaretler”, 30 Kasım Cumartesi günü sanatseverlerle buluşuyor."

Bilgili Holding ve Grid İstanbul, yepyeni bir etkinlik ile sanatseverleri farklı bir deneyim yaşamaya davet ediyor. “Salon Akaretler” 30 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında Akaretler Sıraevler 25-27 numaralı binada ziyaretçilerini bekliyor. 

Güncel sanat ve tasarımları incelerken, bir koleksiyonerinin evini ziyaret etme deneyimi yaşatan “Salon Akaretler” izleyicilerine sergideki işlere sahip olma, beğendikleri işleri satın alıp kendi evlerine götürme imkanı sunuyor.

 Rehber eşliğinde yarım saatlik deneyim sunan Salon Akaretler’e giriş için, Grid İstanbul’un internet sitesinden rezervasyon formunu doldurarak kayıt yapılmaktadır. Hafta içi 12.00-14.00 ve 17.00-20.00 arasında görülecek etkinlik, Cumartesi günleri ise 13.00-20.00 saatleri arasında ziyaret ediliyor.

Salon Istanbul’un ilk edisyonunda kırka yakın tasarımcı ve sanatçının eserleri yer alıyor:

Abra Design

Asli Aydemir

Asli Şarman

Aylin Varon

Buket Hoşcan Bazman

Cana Özgür

Çağlayan Ekinci Bulut Daedalus

Derin Design

Dila Gökalp

Ela Köseoğlu

Elif Gönensay

Elif Varol Ergen

Errin Kancal

Epson

Gökhan Avcioğlu

Gökhan Karakuş

Gül Kozacioğlu Homemade Aromaterapi

İdil İlkin

İkizler Çömlek Atölyesi

İznik Vakfi Çiniler

Lara Kamhi

Lia

Meriç Kara

Meyer Objects

Nejat Satı

Nilüfer Kozikoğlu

Oytun Berktan

Roka Art By Aslı Smith

& Serkan Ada

Seray Asker

Studio Timtim

Şule Koç

Uršula Berlot

Yasemin Artut

Yuzu

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