Rüyada kedi görmek ne anlama geliyor? Rüyada yavru kedi görmenin tabiri

Rüya içerisinde kedi görmek; kişinin çocuk sahibi olacağına işaret eder. Rüyayı gören kişi kadın ise, eşinden ötürü biraz sıkıntı çekeceğine, çevresinde düşmanlar olacağına delalet etmektedir. Rüya içerisinde kedi görmek, oldukça laubali ve etrafındaki insanları kandıran, samimiyetsiz, iki yüzlü erkek şeklinde yorumlanır. Bir başka rüya tabirine göre rüya içerisinde kedi görmek; kişi anne ise, çocuğuna karşı gereğinden çok zorlayıcı davranması, onun eğitimi adına çocuğu sıkacak bir biçimde gereksiz çaba harcaması anlamına gelir.



Rüyada Dişi Kedi Görmek



Rüya içerisinde dişi kedi görmek; bireye fayda sağlarken, bir başka yandan da zararının görüleceği birini işaret eder. Rüya içerisinde dişi kedi görmek, kötü karakteri olan bir kadın şeklinde de yorumlanmaktadır. Görülen dişi kedi eğer evcil bir kedi ise, rüya sıkıntılardan kurtulmanın işaretçisidir. Görülen dişi kedi, eğer sokak kedisi ise, çevreden birinin davranışlarının ve tavrının sonucu şeklinde problemli bir vaziyetle karşı karşıya kalınacaktır. Dişi bir evcil kedi, rüyada tırmalar ise, bir senelik bir zaman içerisinde mutluluk ve huzurun kalıcı olacağına işaret eder. Bunun dışında haneye bereket gelecektir. Rüya içerisinde görülen dişi kendinin iki yüzlü ve kurnaz bir kadın şeklinde de yorumlandığı söylenebilir.



Rüya İçerisinde Siyah Kedi Görmek



Rüyada siyah kedi görmek, rüya sahibinin, herhangi bir nedenden dolayı, kalbinde tarif edilemeyen bir sıkıntı hissedeceğine, bundan ötürü de devamlı bir huzursuzluk içerisinde kalacağına, diken üstünde yaşayacağına ve bu sorunlarından, sıkıntılarından kurtulmak adına problemin çıkış noktası bulmasının çok önemli olacağına delalet eder.



Rüya İçerisinde Beyaz Kedi Görmek



Rüyada beyaz kedi görmek, rüya sahibinin, aile yaşamında ve iş yaşamında oldukça sorunlu, sıkıntılı ve zor zamanlarının yaklaşmakta olduğunun habercisidir. Rüya sahibinin bu durumda, sabır ve azim göstererek bu problemlerden kurtulacağına yorulur. Aynı şekilde, karşılaşılacak olan sorunların karşısında sabır gösterilmesi halinde refaha ulaşılacağına işaret edilmektedir.



Rüyada Beyaz Kedi Yavrusunu Sevmek



Rüyada beyaz kedi yavrusunu sevmek; rüyayı gören bireyin yapmış olduğu kimi hatalar yüzünden işlerini kendi eliyle sorunlara soktuğuna ve bundan ötürü de oldukça sıkıntılı ve üzüntülü dönemler geçireceğine işaret etmektedir. Aile içerisindeki bireylerden birinin oldukça önemli bir üzüntüye itildiğine de işaret eder.



Rüya İçerisinde Beyaz Kedi Yavrusu Görmek



Rüyada beyaz kedi yavrusunu görmek; rüyayı gören bireyin, iş yaşamında kazanmış olduğu paralarda ve işlerinde azalma yaşayacağına, eğer bir tedbir almazsa oldukça kötü vaziyetler ile karşı karşıya kalacağına tabir edilir. Ayrıca, rüyayı gören bireyin, eş, dost veya akrabalarından birinin oldukça büyük bir soruna gireceği tabir edilir.



Rüya İçerisinde Yavru Kedi Görmek



Rüyada yavru kedi görmek; yardımcı biri, bahçıvan, uşak veya temizlikçi biri şeklinde tabir edilmektedir. Rüyayı gören bireyin işlerinin basit hale getiren, günlük yaşamın koşuşturmasında yetişemediği işlerini yapacak olan, kişinin eksik gedik ne varsa tamamlayan, sağını solunu toparlar hale getiren birinin varlığına tabir edilir. Bir başka yorum olarak rüyayı gören kişiye karşı vefasızlık yapılacağı birinin varlığına da tabir edilmektedir.



Rüya İçerisinde Yavru Kedi Sevmek



Rüya içerisinde yavru kedi sevmek, rüyayı gören bireyin kendisiyle barışık biri olduğuna, yaşama olumlu yönlerden baktığına, en kötü zamanlarında bile umudunu kaybetmeyip yoluna devam ettiğine işaret etmektedir.



Rüya İçerisinde Yavru Kedi Beslemek



Rüya içerisinde yavru kedi beslemek; rüya sahibinin yardım etmiş olduğu bireylere, iş yaşamında yapacakları şeyler adına para bakımından her zaman yardımcı olacağına işaret eder. Her zaman yardım sever olup, ihtiyacı olan bireylere destek olacağına yorumlanır.