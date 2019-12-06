Havaların soğuması ve artık iyiden iyiye kendini hissettiren kış mevsimiyle birlikte hastalıklar da arttı. Uzmanlara göre, birçok hastalığın temel sebebi bağışıklık sisteminin zayıflayarak vücut direncinin düşmesi ve bünyenin mikroplara karşı daha savunmasız hale gelmesi. Bu durum özellikle kış aylarında daha sık yaşanıyor. Kışı hasta olmadan atlatmak için vücut direncini artıran besinleri daha çok tüketmek gerekiyor.

Beslenmede renk çeşitliliğine önem verilmeli

Gıdaların doğal renkleri, taşıdıkları vitamin ve mineralleri göstermesi bakımından önemli bir işarettir. Çok fazla işlemden geçmeyen, içerisinde katkı maddesi bulunmayan, hormonsuz, omega-3 oranı yüksek gıdalar tüketilmeli ve beslenmede renk çeşitliliğine önem verilmeli. Probiyotikler sindirim sisteminin dengeli çalışmasını, salgılarıyla beyin sağlığını destekleyerek vücut direncine katkı sağlar. Ayrıca, sağlıklı yağlar olarak nitelendireceğimiz zeytinyağı, avokado, tereyağı, hindistan cevizi yağı gibi yağlar da kararında tüketildiklerinde vücut direncinin artmasına önemli katkı sağlarlar. Tüketicilerin sebze ve meyveleri tercih ederken ürünün mevsiminde olmasına özen göstermeleri ve diri, olgunlaşmış ürünleri seçmeleri gerekir.

Renklerine göre vücuda direnç katan besinler

Domates, çilek gibi kırmızı meyve ve sebzeler A ve C vitamini ile potasyum ve antioksidan kaynağı. Sarı ve turuncular ise A, C vitamini ve potasyum yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirir ve görüşü desteklerler. Beyaz renkli mantar, muz, soğan gibi gıdalar kalp sağlığı ve kolesterolün dengelenmesi için faydalı. Yeşil renkliler kalp sağlığını koruyan potasyum ve K vitamini deposu, kemik ve diş yapısını destekler ve yüksek oranda antioksidan içerirler. Yaban mersini, siyah üzüm ve karadut gibi mavi ve morlar ise idrar yolları sağlığını destekler, hafızayı güçlendirir ve sağlıklı yaşlanmaya yardımcı olurlar.