Protein ve Kaliteli Karbonhidrat Deposu: Karabuğday

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBeslenme Önerileri Protein ve Kaliteli Karbonhidrat Deposu: Karabuğday
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Protein ve Kaliteli Karbonhidrat Deposu: Karabuğday
Beslenme Önerileri

Protein ve Kaliteli Karbonhidrat Deposu: Karabuğday

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Protein ve Kaliteli Karbonhidrat Deposu: Karabuğday

"Uzak memleketlerden gelen egzotik meyveler, farklı sebzeler ve bitkiler gittikçe sofralarımızda daha çok yer alıyor. Bunların başında gelen karabuğday zengin bileşenleriyle gerçek bir sağlık deposu görevi görüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, karabuğdayın bilinmeyen faydalarını anlatıyor."

Karabuğday bakliyat mı bitki mi?

Karabuğday, greçka olarak bilinen bir bitkinin tohumlarıdır. Daha çok kurak ve serin iklimlerde yetişiyor. Mineral bakımından çok zengin olan karabuğday; magnezyum, demir ve fosfat içermektedir. Yapısında glüten olmadığından çölyak hastalarının rahatlıkla tercih edebileceği bir besindir. Her ne kadar ismi karabuğday olsa da kendisi bir bitkidir. Tadı daha çok bakliyattan ziyade kuruyemişle benzerlik gösterir. En yakın olduğu tat, bulgurdur ancak kara buğdayın daha aromatik bir tadı vardır.

Karabuğdayın besin değerleri

Karabuğdayın içeriğinde %13 -15 oranında protein bulunur. Diğer bitkisel ürünlerle karşılaştırıldığında protein seviyesi çok yüksektir. Dolayısıyla vegan kişiler tarafından çok sık tüketilebilir. İçeriğindeki yağ oranı yaklaşık olarak %2’dir. % 75 oranında kompleks karbonhidrat içeren kara buğday, yüksek oranda lif içerir. Bu sayede hem sağlıklı bir besin alternatifi sunar hem de uzun süre tok tutar, aynı zamanda kabızlık sorunu yaşayanlar için iyi bir lif kaynağıdır.

Protein ve Kaliteli Karbonhidrat Deposu: Karabuğday

Karabuğdayın faydaları neler?

İçerdiği P1 vitamini sayesinde kolesterolü azaltıcı etkisi vardır.

Damarlara esneklik ve güç kazandırarak yüksek kan basıncını önler.

Glüten içermediğinden bağırsak dostu bir besindir, posalı ve lifli olması sebebiyle sindirim sistemini düzenler.

İçeriğindeki; magnezyum, potasyum, fosfor ve demir sayesinde yüksek tansiyon, kansızlık ve kalp hastaları için çok faydalıdır.

Uzun süre tok tutar.

İçeriğindeki bileşenler ve antioksidanlar sayesinde kolon, göğüs kanseri gibi hastalıklara karşı önleyicidir.

Karabuğdayın içerisinde bulunan B1, B3, B5 VE B9 vitaminleri sayesinde sağlıklı bir cilt ve güçlü saçların oluşmasını sağlar.

Kolin bileşeni sayesinde karaciğer yağlanmasının azalmasına yardımcı olur.

Haşlandıktan sonra salatalara karıştırabilirsiniz.

Bulgur veya pirinç yerine dolmalarınıza kullanabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
6 Adımda Kalbinizin Yol Haritasını Belirleyin
Protein ve Kaliteli Karbonhidrat Deposu: Karabuğday
Bahar Depresyonundan Kaçmanın Yolları
Yoganın Ruha ve Bedene 7 Faydası