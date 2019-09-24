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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Petival Hayvanseverlerle Buluştu!

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Petival Hayvanseverlerle Buluştu!

"Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde bu kez dördüncüsü düzenlenen Türkiye'nin ilk Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali ''Petival'', 20-21-22 Eylül’de Bebek Parkı’nda hayvanseverlerle buluştu."

Üç gün boyunca binlerce katılımcıyı ağırlayan Petival, birbirinden renkli etkinlikler ve sürprizlerle hayvanseverlere eşsiz bir deneyim yaşattı.

Ünlü isimlerden destek! 

Gelirleri sokak hayvanları için bağışlanan festivale ünlü isimler de katılımlarıyla destek verdi.

Festivale; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve ailesi, Bahadır Tatlıöz, Keremcem, Mehmet Turgut, Buket Aydın, Ceylan Ertem, Birol Namoğlu, Deniz Bolışık, Gece Yolcuları grup üyelerinden Edis İlhan ve Uğur Arslantürkoğlu, Begüm Kütük, Rüzgar Aksoy, Taner Rumeli, Derya Beşerler, Kaan Taşaner, Özge Özder, Bora Cengiz, Buse Terim, Burak Arslan, Eğitmenler Ali Rıza Yeşilırmak & Max, Gamze Aral & Felix, Ersen Akbaş & Mithril ve Jason gibi isimler katıldı. 

Petival Performanslara Sahne Oldu! 

Gece Yolcularu, akustik performansıyla Cumartesi akşamını renklendirirken, bir sonraki gün söyleşiye katılan Bahadır Tatlıöz ise Takvim şarkısını katılımcılarla hep bir ağızdan seslendirdi. 

Uzman eğitmenler, veterinerler ve ünlü konuklarla söyleşiler, birbirinden eğlenceli ödüllü yarışmalar, showlar, çocuklar için atölyeler, standlar ve tüm gün müzik ve eğlencenin olduğu festivalde, sokak hayvanları için mama ve barınak bağışı yapıldı.

Petival Hayvanseverlerle Buluştu

1 tonun üzerinde mama toplandı!

Ercan Mehmet Erdem'in imzaladığı Behzat Ç senaryosu ve Serkan Altuniğne'nin Petival'e özel Bobo karikatürü ile sokak hayvanlarına destek verdiği festivalde Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu aracılığı ile sokak hayvanlarına ulaştırılmak üzere toplamda 1 tonun üstünde mama toplandı.

Neslican Tay Petival’de Anıldı!

Geçtiğimiz günlerde acı bir şekilde kaybettiğimiz Neslican Tay da Petival’de unutulmadı. Kansere karşı verdiği mücadele ile sembolleşen Neslican için Göktürk Hayvan Sevenler Derneği’ne yüklü miktarda mama bağışı yapıldı.

#Enpatiselfie yarışmasını kazanan Rojda Demirel'in ödül olarak kazandığı mama ödülü sokak hayvanları için Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu'na bağışlandı.

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