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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İyi Yaşam

Öksürüğe ve Soğuk Algınlığına İyi Gelen Karışım

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Öksürüğe ve Soğuk Algınlığına İyi Gelen Karışım

"Diyetisyen Nafikar Başkan, yaz mevsiminden kış mevsimine geçiş döneminde, öksürük ve soğuk algınlığının sıkça görüldüğünü söyledi, herkesin evinde rahatlıkla bulunabilen malzemelerle 5 dakikada hazırlanabilen doğal ilaç tarifi verdi. "

Keçiboynuzu koruyucu kalkan

Keçiboynuzu pekmezinin bağışıklığı güçlendirip akciğerleri temizleme özelliği var. Aynı zamanda iyi bir antiseptiktir, iltihap söktürücü özelliği vardır. Keçiboynuzu pekmezi eklem ağrılarına da iyi gelir. Astım, bronşit, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyucu özelliğinden dolayı değerli bir besindir.

Antioksidan özelliği dolayısıyla kansere karşı koruyucu özelliği olan keçiboynuzu pekmezinin vücuttaki serbest radikallerle savaşarak, toksinlerden arınmayı sağlar. 

Zerdeçal antioksidan

Zerdeçal vücut direncini artırır. LDL kolesterolü düşürücü özelliği de vardır. Sindirim sisteminde etkilidir. Bağırsakların çalışmasına yardımı olur. Öksürüğe karşı iyi gelir. Bu özelliklerinden dolayı zerdeçal da mevsim geçişlerinde mutlaka kullanılmalıdır.

Zencefil ise mide bulantıları ile midede gaz sorununa iyi gelir. Kusmalara karşı da iyidir. Mide ülseri ve gastriti olan bireyler zencefili kullanabilir. Ayrıca iyi bir antioksidandır. Vücudun direncini artırıp soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklara iyi gelir. Solunum yollarını açıcı özelliği vardır.

Tarçın enfeksiyona karşı koruyucu

Kemik sağlığını geliştirmede ve korumada tarçın çok önemlidir. Bununla birlikte tarçın antioksidan özelliğinden dolayı virüs, bakteri, mantar gibi enfeksiyonlara karşı vücudu korur.

Öksürük ve soğuk algınlığına iyi gelen karışım

Malzemeler:

4 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi

1 yemek kaşığı zerdeçal

Taze zencefil rendesi

1 yemek kaşığı tarçın

Hazırlanışı:

Tüm malzemeler macun kıvamına getirildikten sonra bir kavanoza konulup 1 hafta buzdolabında saklanabilir. Günde ihtiyaca göre 1 ya da 2 tatlı kaşığı alınabilir.

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