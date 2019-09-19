Öksürüğe ve Soğuk Algınlığına İyi Gelen Karışım
"Diyetisyen Nafikar Başkan, yaz mevsiminden kış mevsimine geçiş döneminde, öksürük ve soğuk algınlığının sıkça görüldüğünü söyledi, herkesin evinde rahatlıkla bulunabilen malzemelerle 5 dakikada hazırlanabilen doğal ilaç tarifi verdi. "
Keçiboynuzu koruyucu kalkan
Keçiboynuzu pekmezinin bağışıklığı güçlendirip akciğerleri temizleme özelliği var. Aynı zamanda iyi bir antiseptiktir, iltihap söktürücü özelliği vardır. Keçiboynuzu pekmezi eklem ağrılarına da iyi gelir. Astım, bronşit, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyucu özelliğinden dolayı değerli bir besindir.
Antioksidan özelliği dolayısıyla kansere karşı koruyucu özelliği olan keçiboynuzu pekmezinin vücuttaki serbest radikallerle savaşarak, toksinlerden arınmayı sağlar.
Zerdeçal antioksidan
Zerdeçal vücut direncini artırır. LDL kolesterolü düşürücü özelliği de vardır. Sindirim sisteminde etkilidir. Bağırsakların çalışmasına yardımı olur. Öksürüğe karşı iyi gelir. Bu özelliklerinden dolayı zerdeçal da mevsim geçişlerinde mutlaka kullanılmalıdır.
Zencefil ise mide bulantıları ile midede gaz sorununa iyi gelir. Kusmalara karşı da iyidir. Mide ülseri ve gastriti olan bireyler zencefili kullanabilir. Ayrıca iyi bir antioksidandır. Vücudun direncini artırıp soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklara iyi gelir. Solunum yollarını açıcı özelliği vardır.
Tarçın enfeksiyona karşı koruyucu
Kemik sağlığını geliştirmede ve korumada tarçın çok önemlidir. Bununla birlikte tarçın antioksidan özelliğinden dolayı virüs, bakteri, mantar gibi enfeksiyonlara karşı vücudu korur.
Öksürük ve soğuk algınlığına iyi gelen karışım
Malzemeler:
4 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi
1 yemek kaşığı zerdeçal
Taze zencefil rendesi
1 yemek kaşığı tarçın
Hazırlanışı:
Tüm malzemeler macun kıvamına getirildikten sonra bir kavanoza konulup 1 hafta buzdolabında saklanabilir. Günde ihtiyaca göre 1 ya da 2 tatlı kaşığı alınabilir.