Merkür Retrosu ne zaman bitecek?
"2019'un son Merkür Retrosu, etkilerini hissettirmeye devam ediyor. İletişim gezegeni Merkür’ün gerilemesiyle birlikte dengeleri değiştiren Merkür Retrosu'nun ne zaman son bulacağı, astrolojiyi yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, Merkür Retrosu ne zaman bitecek?"
30 Ekim'de Merkür duraklamaya ve 1 Kasım'dan itibaren geri hareketine başlayacak. Akrep burcunda yaşanacak olan Merkür retrosu, 22 Kasım’a kadar da devam edecek. İşte, Merkür Retrosu hakkında ayrıntılar...
NELERİ ETKİLEYECEK?
Merkür astrolojide zamanı, iletişim araçlarını, yolculuğu, haberciliği temsil ediyor. Merkür retrosu stresli ve zor bir dönemi de beraberinde getirse de aslında hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönem. Merkür teknoloji ve iletişim konusunda aksaklıklara sebep olurken bir yandan duyguları ön plana çıkaracak.
Bizleri kin tutar hale getirecek. Merkür gerilemelerinden önce bir veya iki hafta eldeki tüm işleri veya projeleri bitirebilirsiniz. Hayatınızı durduramazsınız, ancak ileriyi planlayın, yedek planlar hazırlayın ve agresif insanlar ile yanlış iletişim içine girme ihtimaline karşı kontrollü olun.