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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kulak Çubukları Zararlı mı?

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Kulak Çubukları Zararlı mı?

"Kulak cildinin kir olarak bilenen ancak her insanda olan salgıyı dışarı atıcı özelliği olduğunu söyleyen Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Murat Bınar, “Kulak temizliği sırasında yapılan hatalar bu salgının kulak kanalı içinde birikmesine ve zamanla büyümesine sebep olabilir. Bu nedenle kulak temizliği sırasında kulak çubuğu, kulak çöpü veya kulağın içine girecek diğer aparatlar kesinlikle kullanılmamalıdır” dedi."

Kulak içinde içinde ömrünü tamamlamış cilt artıkları, yağ ve ter bezleri salgılarının oluşturduğu karışım aslında kir değil her insanda bulunan doğal bir salgıdır. Bu salgı katmanı dışardan gelecek partiküllerin kulağa kaçmasını engellediği gibi, aynı zamanda enfeksiyonlara karşı koruyucu bir bariyerdir.

Kulak cildinin salgıyı dışarı atıcı özelliği sayesinde dış kulak kanalında sürekli bir temizleme mekanizması vardır ve kanal içerisinde kir birikmez. Normalde Özellikle kulak temizliği sırasında yapılan hatalar ve kulak kanalının kendini temizleme mekanizmalarında bozulmalar, bu salgının kulak kanalı içinde birikmesine ve zamanla büyümesine sebep olabilir. Bu nedenle kulak temizliği sırasında kulak pamuğu, kulak çöpü veya kulağın içine girecek diğer aparatlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu malzemelerle kulak kirinin temizlendiği zannedilirken, aslında kirin kulak kanalı içine itilerek daha da birikmesine yol açar. Ayrıca dış kulak yoluna veya kulak zarına zarar verme ihtimali de vardır. Islak olan kulağı temiz bir havlu veya peçete ile kanal içerisine girmeyi zorlamadan nazikçe kurulamak yeterlidir.

Biriken kirler enfeksiyon oluşturuyor

Kulak kiri dış kulak kanalını büyük oranda kapatıyor, hastalarda kulağa su girmesi, kirin birden şişmesine ve arkasında bir miktar sıvı hapsolmasına yol açabiliyor. Bu durum işitme kaybının ve tıkanıklık hissinin daha da artmasına yol açtığı gibi, enfeksiyon gelişmesi için de bir zemin oluşturur. Kulak kiri kulakta tıkanıklık, işitme azlığı, su kaşmış hissi, ağrı, uğultu gibi şikayetlere yol açabilir. Bu durumlarda temizlenmesi önerilir. Kulak kirinin temizlenmesinde kulak burun boğaz hekimi hava ile çekme, tutucu ve sürükleyici bazı aletlerle kiri çıkarma, yumuşatıcı bazı damlalar veya ılık su kullanarak temizleme gibi yöntemlerden uygun olanı seçecektir.

Bazen, dış kulak yoluna sıkıca yerleşmiş ve temizlenmesi sırasında ağrı oluşturabilecek kulak kiri varlığında, kullanılmasında doktor tarafından sakınca görülmediğinde, yumuşatıcı damlaların birkaç gün kullanılması gerekebilir. Kulak zarında delinme veya enfeksiyon varlığında bu tarz damlaların kullanılması önerilmemektedir. Halk arasında sıklıkla inanıldığı gibi doktor tarafından kulağın temizlenmesi tekrar kulak kiri oluşumu için bir neden değildir, bilakis, bir kişide kulak kirinin bir defa yoğun bir şekilde oluşması, o kişide kulak kirinin tekrarlama eğiliminde olacağının bir göstergesidir.

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