Koton, Love Koleksiyonu ile Petival Festivali’nde
"Koton, hayvanların daha iyi bir hayat yaşamasına yönelik destek ve projeleri kapsamında, Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı evcil hayvan ve yaşam festivali Petival 2019’da yerini alıyor. 20-21-22 Eylül tarihlerinde Bebek Parkı’nda gerçekleştirilecek festivalde, yeni sezon Koton Love Koleksiyonu ilk kez müşterilerinin beğenisine sunuyor."
Koton, can dostlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik projeleri desteklemeye devam ediyor. Bana Göz Kulak Ol Derneği iş birliğiyle oluşturduğu Love Koleksiyonu ile sokak hayvanlarına mama, tedavi ve barınma desteği için kaynak sağlamayı amaçlayan Koton, Love Koleksiyonu yeni sezon tasarımlarını 20-21-22 Eylül tarihlerinde Bebek Parkı’nda gerçekleştirilecek evcil hayvan ve yaşam festivali Petival 2019’da hayvan severlerle buluşturuyor.
10.000 sokak hayvanına göz kulak olmak hedefiyle tasarlanan ve sezonun trendi hayvan figür ve desenleriyle modanın nabzını tutan koleksiyonda kadın, erkek ve çocuk kategorilerinin yanında, en iyi dostlarımız olan hayvanlara özel tasarımlar da yer alıyor. 2019/20 Sonbahar-Kış Koton Love Koleksiyonu’nun sezondaki sürprizi, evcil hayvanlar ve sahipleri için bir örnek şekilde hazırlanan My Best Friends tasarımları da Petival 2019’da hayvan sahipleriyle ilk kez buluşuyor.
Dikkat çeken tasarımları, sevimli logosu ve özel hazırlanmış etiketleriyle öne çıkan yeni sezon Koton Love Koleksiyonu Petival 2019’da hayvan severleri bekliyor.