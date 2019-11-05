Hamilelikte Uykuyu Kolaylaştıracak 8 Küçük Alışkanlık

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKadın Sağlığı Hamilelikte Uykuyu Kolaylaştıracak 8 Küçük Alışkanlık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Hamilelikte Uykuyu Kolaylaştıracak 8 Küçük Alışkanlık
Kadın Sağlığı

Hamilelikte Uykuyu Kolaylaştıracak 8 Küçük Alışkanlık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hamilelikte Uykuyu Kolaylaştıracak 8 Küçük Alışkanlık

"Hamilelik döneminde zaman zaman uyku düzenini etkileyebilen uykusuzluk sorunu ile karşı karşıya kalındığını belirten Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, rahat uyuyabilmenize yardım edecek tüyolar verdi."

Akşamları hafif yemek yiyin

Hamilelik sırasında geceleri deliksiz uyumak istiyorsanız, kızartmalardan ve yağlı yemeklerden uzak durmanız gerekir. Aynı şekilde bazı meyveler de yağlı yemekler ve kızartmalar gibi yemek borusunda reflüye enden olarak rahatsızlık verir ve iyi bir uyku uyumayı güçleştirir.

Yatmadan en az üç sat önce yemek yemeniz gerekir; bu sabah uyanmadan önce acıkmanızı ve bu yüzden gece boyunca bulantı çekmenizi önleyecektir.

Yatacağınız odayı hazırlayın

Yatağa gitmeye karar vermeden önce odayı toplayın. Bu rahatlamanızı ve konforlu hissetmenizi sağlayacaktır.

Odanızı havalandırın

Yatmadan önce rutubeti atmak ve istenmeyen kokuları uzaklaştırıp içeri temiz hava girmesini sağlamak için odayı havalandırmayı unutmayın. Yaz ve kış oda sıcaklığının 19°C olmasına dikkat edin.

Sakinleşin 

Uyumadan önce kendinizi sakin hissetmeniz önemlidir, bunun için telefonunuzu, televizyonu ve tüm diğer elektronik aletleri yatmadan 30 dakika öncesinden kapatmanız iyi olacaktır. Bu sakinleşmenize yardım edecektir.

Hamilelikte Uykuyu Kolaylaştıracak 8 Küçük Alışkanlık

Duş alın

Ilık suyla duş almak ve ardından derideki gerginliği azaltacak kremlerle masaj da hoşunuza gidecektir. Bu beyninizin uykuya hazırlanmasını kolaylaştırır.

Ilık içecekler

Uykuya hazırlanma rutinine bir bitki çayı ya da ılık bir bardak süt eklemenizi de öneririz. Fakat çok fazla içmeyin, aksi takdirde gece tuvalete gitme ihtiyacı duyabilirsiniz.

Koku

Rahatlamak için yastığınıza lavanta kokusu ya da sevdiğiniz parfümden serpin.

Rahat giyinin

Hamilelik sırasında uykuya yardımcı olması için pijamaların rahat, üste iyi bir şekilde oturan ve sıcak ya da rahatsız hissettirmeyecek bir malzemeden yapılmış olması gerekir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi