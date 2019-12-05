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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları - 5 Aralık Perşembe Burç Yorumları
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Günlük Burç Yorumları - 5 Aralık Perşembe Burç Yorumları

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Günlük Burç Yorumları - 5 Aralık Perşembe Burç Yorumları

"5 Aralık günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 5 Aralık günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 5 Aralık hangi burçlar için olumlu geçecek? 5 Aralık günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Kova burcu 5 Aralık yorumu ne söylüyor? Oğlak burcunu 5 Aralık günü neler bekliyor? İşte 5 Aralık günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 5 Aralık günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 5 Aralık günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? İkizler burcu 5 Aralık yorumu ne söylüyor? Aslan burcunu 5 Aralık günü neler bekliyor? İşte 5 Aralık günlük burç yorumlarınız...

5 Aralık Koç burcu yorumu

Kariyer hayatınızda bazı yükselişler ve yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Arka planda yürüttüğünüz her işin başarısını ilerleyen günlerde görebilirsiniz.

5 Aralık Boğa burcu yorumu

Hayatınıza biraz renk katabilir ve yeni ortamlara girebilirsiniz. Bu süreçte yeni bir ilişkiye başlayabilir ve enerjiniz artabilirsiniz.

5 Aralık İkizler burcu yorumu

Bazı konularda artık gerçekleri kabul edebilir ve sorunları daha fazla büyütmeyebilirsiniz. Yeniliklere açık olmanız sizi yeni heyecanlar içine sürükleyebilir.

5 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

5 Aralık Yengeç burcu yorumu

Aşk hayatınızda önemli başarılar yakalayabilirsiniz. Kariyer hayatınızın güzelleşmesini ve başarınızın sebebini iyi bir ilişkiye bağlı olduğunu bu süreçte daha iyi göreceksiniz.

5 Aralık Aslan burcu yorumu

Kariyer hayatınızla ilgili hedeflerinize ulaşmak için başlatma enerjisi içinde olabilir ve yeni bir iş içine girebilirsiniz. Bugün bir şeylerin peşini bırakmamalısınız.

5 Aralık Başak burcu yorumu

Bugün ortaklaşa işler konusunda şans sizden yana görülmektedir. Önemli bir projeyi başlatabilirsiniz. Bu süreçle birlikte sorumluluklarınız ve başarınız artabilir.

5 Aralık Terazi burcu yorumu

Bugün size yük yapan düşüncelerden kendinizi arındırabilirsiniz ve bu durum sizi daha özgür hissettirebilir. Yeni bir iş planı içinde olabilirsiniz.

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5 Aralık Akrep burcu yorumu

Aşk üzerine kurduğunuz hayaller gerçekleşmeye yakınlaşıyor olabilir. Bu dönemi iyi değerlendirmelisiniz. Partnerinizden beklentilerinizi açık bir şekilde konuşabilirsiniz.

5 Aralık Yay burcu yorumu

Finansal konularda kendinizi bir düzen içine sokabilir ve rahat bir nefes alabilirsiniz. Ekonomik durumları dengeye koymak size iyi gelecektir.

5 Aralık Oğlak burcu yorumu

Bir karar vermeden önce çevrenizdeki insanlara da danışmalı ve onların fikirlerine önem vermelisiniz. Bugün iş seyahatleriniz gündeminizde olabilir.

5 Aralık Kova burcu yorumu

Hedeflerinize ulaşmak için maddi planlamaları iyi bir şekilde yapacağınız bugünü iyi değerlendirmelisiniz. Mümkün oldukça hazırlıklarınızı bugün tamamlamalısınız.

5 Aralık Balık burcu yorumu

Motivasyonunuzu yükseltecek gelişmeler bugün hayatınızda kendini gösterebilir. Beklemediğiniz anda kuracağınız bir diyalog iş hayatınızda size yön verebilir.

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