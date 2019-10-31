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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAstro Gündem Günlük burç yorumları: 31 Ekim Günü Burçları Neler Bekliyor?
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük burç yorumları: 31 Ekim Günü Burçları Neler Bekliyor?
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Günlük burç yorumları: 31 Ekim Günü Burçları Neler Bekliyor?

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Günlük burç yorumları: 31 Ekim Günü Burçları Neler Bekliyor?

"31 Ekim günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 31 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 31 Ekim hangi burçlar için olumlu geçecek? 31 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Kova burcu 31 Ekim yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 31 Ekim günü neler bekliyor? İşte 31 Ekim günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 31 Ekim günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 31 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Kova burcu 31 Ekim yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 31 Ekim günü neler bekliyor? İşte 31 Ekim günlük burç yorumlarınız...

31 Ekim Koç burcu yorumu

Sosyal çevrenizin genişlediği ve yeni insanlarla tanışacağınız bir gün de olabilirsiniz. Çevrenizle ilişkilerinizi kuvvetlendirmek adına harika bir zaman dilimi.

31 Ekim Boğa burcu yorumu

Bugün ilişkilerinizde bazı para hususları problem haline gelebilir. Hangi yöne doğru ilerlemek istediğinizi bugün pek kestiremiyor olabilirsiniz.

31 Ekim İkizler burcu yorumu

İş akışınızda sizi mutlu edecek bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Sizin disiplininizi ve çalışma şeklinizi takdir eden birileri size yeni bir teklifle gelebilir.

31 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

31 Ekim Yengeç burcu yorumu

Sorumluluklarınızı paylaştığınız kişilerle aranızda bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. Gelip geçici olan durumlar olduğunu düşünerek öfkenizi kontrol etmeli, olayları daha fazla iyimser yönden değerlendirmelisiniz.

31 Ekim Aslan burcu yorumu

Yakın çevre, kardeşler veya akrabalarınızla olan iletişimlerinizin oldukça aktif olacağı bir gün. Önemli bir haber alabilirsiniz ya da birine önemli bir haber vermek zorunda olabilirsiniz.

31 Ekim Başak burcu yorumu

Hayatınızla ilgili bazı şeyleri artık tamamen değiştirmek ve bitirmek isteği içerisinde olabilirsiniz. Detaycı yönünüz bugün hiç istemediğiniz kadar işinize yarayacaktır.

31 Ekim Terazi burcu yorumu

İletişimlerinizde insanların gerçek dışı yaklaşımları sizi sinirlendirebilir. Bazı yerlerde ise sizinle ilgili yaptıkları dedikodular kulağınıza gelebilir.

31 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

31 Ekim Akrep burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye başlama kararı alabilirsiniz. Geçmişi tamamen arkanızda bırakmak için radikal kararları hayatınıza uyarlamak isteyeceksiniz.

31 Ekim Yay burcu yorumu

Ailevi konularınızın gündemde olacağı bir gün. Aile üyelerinizle olan ilişkilerinizde sizi yanılgılara iten bazı sorunlar olabilir. İletişiminizde net ve açık ifadeler kullanırsanız her şeyi çözüme ulaştırabilirsiniz.

31 Ekim Oğlak burcu yorumu

Yakın çevrenizle olan paylaşımlarınıza dikkat etmeniz gerekmektedir. Sizinle ilgili fazla bilgiye sahip olmaları ilerleyen zamanlarda sizi rahatsız edebilir.

31 Ekim Kova burcu yorumu

Bazı hayal kırıklıkları içinde olabilirsiniz ama bunları oldukça kontrol edebilecek gücüde kendinizde bulabileceksiniz. İhtiyacınız olan sadece iyi bir çalışma arzusu ve disiplin olacaktır.

31 Ekim Balık burcu yorumu

Bugün duygusal ama bir yandan da içinizin kıpır kıpır olduğu bir günde olduğunuzu hissedebilirsiniz. Maddi konularda yetemediğinizi düşündüğünüz durumları yeniden sorgulayabilirsiniz.

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